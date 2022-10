Victoria Mennrath will erneut in den Niederrheinpokal einziehen. – Foto: Marcel Eichholz

Wer zieht in den Niederrheinpokal ein? Kreispokal Mönchengladbach-Viersen: Diese Spiele gibt es im Halbfinale.

Am Mittwoch und Donnerstag finden die beiden Halbfinalspiele des Kreispokals Mönchengladbach-Viersen statt. In Viersen kommt es zum Derby, in Mönchengladbach ist Mennrath gegen Lürrip Favorit.

In dieser Woche geht es im Kreispokal Mönchengladbach-Viersen um die ersten beiden Tickets für die erste Runde des Niederrheinpokals der Saison 2023/24. Denn der jeweilige Sieger der beiden Halbfinal-Paarungen zieht automatisch in den Verbandspokal ein. Den Anfang macht am Mittwochabend der SV Lürrip im Heimspiel gegen den Landesligisten Victoria Mennrath. Die Bezirksliga-Kicker von Trainer Norbert Müller warten in der Liga derweil noch auf den ersten Saisonsieg – mit vier Punkten aus zehn Spielen befindet sich Lürrip in akuter Abstiegsnot.

Heute, 20:00 Uhr SV Lürrip SV Lürrip Victoria Mennrath Mennrath 20:00 PUSH

Die Favoritenrolle in diesem Spiel geht daher an die Mannschaft von Mennrath, die sich bislang als starker Aufsteiger in die Landesliga präsentiert und mit zwölf Punkten in der Tabelle auf Platz fünf steht. Bereits im Vorjahr stand Mennrath im Finale des Kreispokals, muss sich dort jedoch mit 2:5 den Sportfreunden Neuwerk geschlagen geben. Für den Einzug in den Niederrheinpokal reichte es dennoch, in dem die Victoria in dieser Saison das große Los mit dem MSV Duisburg zog. „Das diesjährige Pokalspiel gegen den MSV Duisburg war etwas ganz besonders und daher wollen wir auch im kommenden Jahr wieder dabei sein“, sagt Mennraths Trainer Simon Netten und fügt zum Gegner an: „Wir kennen Lürrip aus den letzten Jahren und da haben wir uns immer sehr schwergetan. Wir wissen, was auf uns zukommt.“ Er erwartet ein kampfbetontes Spiel.