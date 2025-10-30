Wer zeigt die richtige Reaktion? – Königsdorf ohne Ohno

Königsdorf-Trainer Takahito Ohno erwartet eine ausgeglichene Partie zweier verunsicherter, aber spielstarker Mannschaften. „Beide Mannschaften spielen ähnlich und haben die letzten zwei Spiele verloren. Die Situation ist sehr ähnlich, und ich erwarte wird ein Spiel auf Augenhöhe“, erklärt Ohno.
Der Coach weiß, worauf es ankommt: „Damit wir drei Punkte auf unserem Platz holen können, müssen wir uns bis zum Abpfiff auf Kleinigkeiten konzentrieren. Im letzten Spiel haben wir deshalb verloren.“ Er erwartet eine intensive Begegnung, die auch spielerisch überzeugen dürfte: „Ich erwarte ein intensives Spiel auf spielerisch hohem Niveau. Da die Sportfreunde Düren und wir beide mit dem Ball agieren, wird das Spiel sehr spannend und interessant.“
Allerdings muss Ohno selbst passen: „Ich habe mir im Spiel gegen Bornheim die Nase gebrochen und wurde am Dienstag operiert. Von daher bin ich nicht einsatzfähig.“ Dazu fällt Yasin Serin nach wie vor aus und Timo Agaltsev hat sich im Training verletzt. Sein Einsatz am Sonntag ist daher fraglich.
Dürens Trainer Marcel Demircan hält sich nach den zuletzt enttäuschenden Auftritten bewusst kurz: „Ich hab in den letzten Wochen so viel gesagt, deshalb fasse ich mich etwas kürzer. Unsere Aufgabe ist es, die vermeidbaren Fehler in der Defensive zu reduzieren, dann haben wir gute Chancen zu punkten.“ Stabilität, Kompaktheit und Effizienz sollen zurückkehren. Denn bislang blieb Düren in vier Auswärtsspielen ohne Punkt und kassierte dabei 13 Gegentore.
Für Königsdorf gilt es, nach der 0:2-Niederlage in Bornheim wieder an die starken Heimauftritte der vergangenen Wochen anzuknüpfen. Düren hingegen steht unter Zugzwang, endlich auch in der Fremde zu punkten.