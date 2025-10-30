Wer zeigt die richtige Reaktion? – Königsdorf ohne Ohno

Zwei Teams, die zurück in die Erfolgsspur wollen. Nach jeweils zwei Niederlagen in Folge treffen der TuS Blau-Weiß Königsdorf und die Sportfreunde Düren aufeinander – ein Duell, das vor allem mental zum Prüfstein wird. Während Königsdorf im Mittelfeld feststeckt und auf die Heimstärke setzt, kämpft Düren weiter vergeblich um den ersten Auswärtspunkt. Viel spricht für ein intensives Spiel, in dem Moral den Ausschlag geben könnten.

Königsdorf-Trainer Takahito Ohno erwartet eine ausgeglichene Partie zweier verunsicherter, aber spielstarker Mannschaften. „Beide Mannschaften spielen ähnlich und haben die letzten zwei Spiele verloren. Die Situation ist sehr ähnlich, und ich erwarte wird ein Spiel auf Augenhöhe“, erklärt Ohno.

Der Coach weiß, worauf es ankommt: „Damit wir drei Punkte auf unserem Platz holen können, müssen wir uns bis zum Abpfiff auf Kleinigkeiten konzentrieren. Im letzten Spiel haben wir deshalb verloren.“ Er erwartet eine intensive Begegnung, die auch spielerisch überzeugen dürfte: „Ich erwarte ein intensives Spiel auf spielerisch hohem Niveau. Da die Sportfreunde Düren und wir beide mit dem Ball agieren, wird das Spiel sehr spannend und interessant.“

Allerdings muss Ohno selbst passen: „Ich habe mir im Spiel gegen Bornheim die Nase gebrochen und wurde am Dienstag operiert. Von daher bin ich nicht einsatzfähig.“ Dazu fällt Yasin Serin nach wie vor aus und Timo Agaltsev hat sich im Training verletzt. Sein Einsatz am Sonntag ist daher fraglich.