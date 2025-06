Wer wird Zweiter? Im Zweikampf um die Relegation hofft auch der Vierte

Beim TSV Schwaikheim will die SG Schorndorf den Titel und damit auch den Aufstieg in die Landesliga klar machen. Ein Punkt genügt der SG zur Meisterschaft, doch selbst im Falle einer Niederlage müssen Gaildorf oder Nellmersbach mindestens zehn Tore aufholen.

Die SG Oppenweiler-Strümpfelbach hatte in der Vorwoche unfreiwillig spielfrei und will nun im letzten Spiel der Saison einen Sieg einfahren. Für Rudersberg kann sich tabellarisch nichts mehr ändern, dennoch soll zum Abschluss ein Sieg her.

---