Wer wird Vizemeister in der Bezirksliga?

Roetgens Trainer Jerome Janßen äußert sich vor dem letzten Saisonspiel erfreut über den entspannten Ausklang und richtet gleichzeitig den Blick über den Tellerrand: „Wir sind froh, die letzte Woche der Saison ganz entspannt angehen zu können. Dafür müssen wir aber zuallererst ein dickes Lob und ein riesengroßes Dankeschön an Lohn aussprechen. Für uns war es nicht selbstverständlich, dass eine Mannschaft drei Tage nach dem feststehenden Abstieg nochmal so stark aufspielt. Damit verbunden wünschen wir Lohn alles Gute und hoffen, sie bald wieder in der Bezirksliga begrüßen zu können.“

Zwei offensivstarke Teams treffen aufeinander, die jeweils 68 und 79 Saisontore erzielt haben. Platz 7 gegen Platz 9 – ein Spiel, das Lust auf die kommende Saison machen kann. Bei dem Spiel geht es um nichts mehr, jedoch werden beide Teams sicherlich mit einem Sieg am letzten Spieltag vom Platz gehen wollen- ganz ohne Druck. Für den VfR zusätzlich ein besonderes Spiel, da Trainer Sakyi sein letztes Spiel an der Seitenlinie absolvieren wird.

Abstieg mit Charakter – Lohn verabschiedet sich erhobenen Hauptes

Richterich will mit einem Dreier auf Platz 6 bleiben. Doch Absteiger Lohn hat zuletzt überrascht – nicht nur sportlich, sondern auch in der Art des Auftretens. Roetgens Trainer Janßen lobte sie ausdrücklich: „Ein dickes Lob und ein riesengroßes Dankeschön an Lohn. Für uns war es nicht selbstverständlich, dass eine Mannschaft drei Tage nach dem feststehenden Abstieg nochmal so stark aufspielt.“

Ein letzter Achtungserfolg wäre ein würdiger Abschied.