Wer wird Verfolger Nummer 1?

Carlos Damian (links) und Artur Machts sind die beiden Kapitäne ihrer Mannschaft. – Foto: Marcel Minar, Stanislav Salama

Am kommenden Samstag kommt es in der Thüringenliga zu einem echten Spitzenspiel. Der Tabellenzweite FC An der Fahner Höhe empfängt den punktgleichen SV SCHOTT Jena. Im Vorfeld der Partie haben wir mit den beiden Kapitänen gesprochen. Im FuPa Gespräch äußern sich Artur Machts und Carlos Damian zum anstehenden Duell zwischen der besten Offensive und der zweitbesten Defensive der Liga.

Bedeutung der Partie In Sachen Wichtigkeit der Partie blasen beide Führungsspieler ins selbe Horn und ordnen das Spiel als richtungsweisend ein. "Man soll im Fußball niemals nie sagen und ich weiß nicht, ob man die Meisterschaft danach komplett abschreiben kann, aber dieses Spiel ist auf jeden Fall richtungsweisend, da der Gewinner der erste Verfolger von Heiligenstadt sein wird", spricht SCHOTT-Kapitän Carlos Damian über das anstehende Duell. Auch Artur Machts, Kapitän des FC An der Fahner Höhe, weist dem Topspiel eine immense Bedeutung zu: "Ich denke, dass für alle drei Mannschaften an der Spitze jetzt die entscheidenden Wochen anstehen. Natürlich hat der Gewinner aus unserem Spiel am Wochenende die deutlich besseren Karten im Meisterrennen. Es steht also etwas auf dem Spiel und es kommt etwas Druck dazu."

– Foto: Marcel Minar

Die besten Defensiven der Liga

Bei einem Blick auf das Torverhältnis der beiden Mannschaften fällt auf, dass der FC An der Fahner Höhe sowohl die beste Offensive als auch die beste Defensive der Liga stellt. Doch auch der SV SCHOTT Jena überzeugt in diesem Jahr mit einer starken Defensive und musste nur einmal mehr als einen Gegentreffer hinnehmen. Auch daher erwarten beide Kapitäne eine spannende Partie und wissen um die Stärken des Gegners: "Ich glaube schon, dass es ein enges Spiel wird am Wochenende. SCHOTT Jena ist gut und hat eine starke Defensive, auch wenn das Ergebnis der letzten Woche ein wenig trügt. Sie haben eine junge Mannschaft, die Fußball spielen will", freut sich der Routinier auf ein "gutes Fußballspiel". Auch Carlos Damian rechnet mit einem "sehr intensiven Spiel" und spricht auch von einer "notwendigen Tagesform": "Sowohl Fahner Höhe als auch wir spielen guten und attraktiven Fußball. Nicht ohne Grund treffen die beiden besten Defensiven der Liga aufeinander. Wir hatten eine gute Trainingswoche und sind höchstmotiviert."

– Foto: Stanislav Salamanov