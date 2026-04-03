Wer wird Trainer in Weida? In der vergangenen Woche gab der FC Thüringen Weida bekannt, dass Cheftrainer Hendrik Penzel den Verein zum Saisonende verlassen wird. Für viele Beobachter kam diese Entscheidung überraschend und wirft nun die zentrale Frage auf, wie es auf dem Roten Hügel ab dem Sommer weitergeht. von André Hofmann · 03.04.2026, 17:00 Uhr · 0 Leser

Aktuell wird viel über die Penzel-Nachfolge spekuliert. Weidas Präsident Nick Schubert stehte Rede und Antwort. – Foto: Jessica Wuckelt.

Der FC Thüringen Weida hat in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung genommen und ist aktuell sportlich die zweitstärkste Kraft hinter dem ZFC Meuselwitz im KFA Ostthüringen. Entsprechend attraktiv ist die vakante Position auf der Trainerbank, die das Interesse potenzieller Kandidaten wecken dürfte. Nun hat FuPa Thüringen mit Vereinspräsident Nick Schubert gesprochen. Im Interview gibt er Einblicke in die aktuelle Situation, die Anforderungen an einen neuen Trainer und die Ausrichtung des Vereins für die kommende Saison.



FuPa Thüringen: Nick, nach der überraschenden Entscheidung von Hendrik Penzel stellt sich nun die Frage nach der Zukunft. Wie gehst Du diese Situation aktuell an?

Nick Schubert: Nach der Entscheidung haben wir zunächst ganz bewusst Ruhe bewahrt und sind nicht in Hektik verfallen. Die Mannschaft vertraut der Arbeit im Verein zu 100 Prozent und ist überzeugt davon, dass wir auch für die Zukunft eine gute Lösung finden werden. Uns war natürlich klar, dass sich nach der öffentlichen Bekanntgabe auch Trainer bei uns melden werden und so ist es auch gekommen. Wir haben bereits einige Bewerbungen erhalten und uns daraufhin intensiv Gedanken gemacht, welche Profile für uns noch infrage kommen. Dabei unterscheiden wir aktuell verschiedene Kategorien. Dazu gehören junge, gut ausgebildete und ambitionierte Trainer, aber auch Trainer, die derzeit bei anderen Vereinen tätig sind. Ebenso schauen wir uns Persönlichkeiten an, die vielleicht schon etwas länger nicht mehr aktiv im Trainergeschäft sind, in der Vergangenheit jedoch sowohl fachlich als auch menschlich überzeugt haben. Auf dieser Basis haben wir eine erste Liste erstellt und befinden uns derzeit in ersten Gesprächen. FuPa Thüringen: Nach welchen Kriterien sucht ihr den neuen Trainer für den FC Thüringen Weida? Welche fachlichen und persönlichen Eigenschaften sind euch dabei besonders wichtig und welche Rolle spielt Erfahrung im Thüringer Fußball? Seid ihr eher auf regionale Kenntnisse fokussiert oder auch offen für externe Impulse?

Nick: Uns ist es wichtig, jemanden zu finden, der den Fußball in der Region kennt. Idealerweise bringt er Erfahrung auf Landesebene mit, ist gut vernetzt und weiß, wofür der FC Thüringen Weida steht. Wir sind ein familiärer Verein mit klaren sportlichen Ambitionen, arbeiten aber natürlich auch mit begrenzten Möglichkeiten. Deshalb suchen wir in erster Linie einen Trainer, der menschlich zu uns passt, nicht überambitioniert ist und dennoch die Qualität mitbringt, unsere Mannschaft auf dem Niveau weiterzuentwickeln, wie es zuletzt unter Hendrik Penzel der Fall war. In der Thüringenliga ist die B-Lizenz Voraussetzung für das Traineramt, sodass grundsätzlich ein entsprechendes fachliches Fundament vorhanden ist. Das bedeutet aber auch, dass es keine interne Lösung aus dem Verein geben wird. Wir verfügen zwar mit Michael Knoop und Michael Brendel über zwei Trainer mit B-Lizenz, aber diese sind im Nachwuchs und im Frauenbereich etabliert. Somit kann ich bereits klar sagen, dass ein externer Trainer die Männermannschaft übernehmen wird.

FuPa Thüringen: So kommen wir der Sache schon etwas näher. Rund um die Trainersuche kursieren häufig viele Namen und Gerüchte. Wie gehst du damit um? Kannst du bestimmte Namen bestätigen oder ausschließen?

Nick: Ich werde mich zum jetzigen Zeitpunkt definitiv nicht zu einzelnen Namen äußern. Im Fußball ist vieles möglich und wie schon richtig gesagt wurde, kursieren in solchen Phasen immer zahlreiche Gerüchte. Diese werden wir jedoch nicht kommentieren. Bei manchen Namen muss man allerdings auch mit einem kleinen Schmunzeln feststellen, dass sie wohl eher in die Gerüchte-Küche einzuordnen sind. Wir gehen die Trainersuche weiterhin in Ruhe und mit der nötigen Sorgfalt an, führen Gespräche und schauen uns unterschiedliche Profile sowie deren Konzepte an. Daraus werden wir eine engere Auswahl treffen. Unser Ziel ist es, bis zum 1. Mai einen neuen Trainer zu präsentieren. Dieser Zeitpunkt ist uns wichtig, um der Mannschaft frühzeitig Klarheit zu geben und auch mit Blick auf potenzielle Neuzugänge Planungssicherheit zu schaffen. FuPa Thüringen: Wie nimmst du die aktuelle Mannschaft in dieser Phase wahr und welche Rolle spielt sie im Prozess der Trainersuche? Wird der neue Trainer Einfluss auf die Kaderplanung haben oder laufen diese Themen parallel?

Nick: Natürlich wurde die Entscheidung von Hendrik Penzel auch von der Mannschaft sehr emotional aufgenommen. Bis auf Tobias Metzner haben alle Spieler ausschließlich unter ihm in Weida gespielt, sodass es für viele zunächst ein besonderer Moment war. Die Reaktion darauf war jedoch absolut positiv. Mit dem Auswärtssieg in Bad Langensalza hat die Mannschaft direkt ein Zeichen gesetzt. Das klare Ziel ist es, sich selbst und dem Trainer zum Abschluss eine Medaille zu sichern. In den verbleibenden Spielen werden wir daher nichts herschenken. Wie groß der Einfluss des neuen Trainers auf die kommende Saison sein wird, hängt maßgeblich davon ab, wann die Entscheidung fällt. Viele Rahmenbedingungen stehen bereits. Testspiele sind geplant, ein Trainingslager ist organisiert und auch der Rahmenspielplan sowie der Zeitpunkt des Saisonstarts sind bekannt. Zudem sind wir in den Gesprächen mit Spielern bereits sehr weit. Unabhängig davon kann sich der neue Trainer auf eine sehr intakte und leistungsstarke Mannschaft freuen, mit der er in der kommenden Saison direkt erfolgreich arbeiten kann.