Wer wird neuer Trainer beim FC Freienbach? Nach dem Abgang von Trainer Seeberger gibt es beim FC viele Kandidaten. Einer scheint sich heraus zu kristallisieren.

Der ehemalige Trainer gab sein Amt kurz nach dem Aufstieg ab. Gründe; die Einstellung einiger Spieler, aka. Geldgier etc. Aber hey,..willkommen in Freienbach (wenn auch bei anderen Mannschaften auf diesem Niveau natürlich), das hat sich nicht geändert. Auch hatte er damals das nötige Diplom noch nicht. Hat er es jetzt? Ich wäiss äs doch nöd. Vielleicht. Vielleicht au nöd. Er soll eine heisse Personalien sein.

Das Dauerthema. Sowohl Linth als auch Thalwil und Freienbach rufen immer wieder an. Der Mann ist unglaublich begehrt, in jeglicher Hinsicht, exzellenter Fachmann, leider nicht so trinkfest. Weilt aber noch in New York bis im Sommer und da er, im Gegensatz zu den meisten Trainern auf diesem Niveau auch beruflich eine tolle Karriere hinlegt, ist er auf die Kohle nicht angewiesen und geniesst sein Leben ganz gut ohne Fussball. Dürfte es deswegen nicht werden ,..und,...weil Freienbach schlicht und einfach am Allerwertesten der Welt liegt (und ich muss es wissen, ich komme von da oben).

Sei es wie es sei; Freienbach-Präsi Fuchs hat mittlerweile wohl jedem, jeder und jedes in der Region angerufen, der/die/das einen ausreichenden Jagdschein hat. Kurzer Einschub; der Ninja-Turtle hat gerade den 3;3 Ausgleich gegen Argentinien geschossen; ich fall um. Auch weil's mir sowas von egal ist, bei dieser Farce von einer WM (es darf noch angemerkt werden, dass der Schweizer Fussballverband (und unsere Leuchten von Spielern) mal wieder, mit diversen anderen Verbänden zusammen bewiesen hat, wie wenige oder kleine Cojones man hat). Anyhow; wer wird also Trainer auf der Chrummen? Hier eine kleine Auswahl derer, welche gerüchteweise von Freienbach kontaktiert wurden (es ist nur eine kleine Auswahl, Indianerehrenwort):

Es ist erst einige Tage her, dass Jürgen Seeberger den FC Freienbach verlassen hat. Ja,...."freiwillig", da er sich dem FC Vaduz anschloss, was sicherlich ein Schritt vorwärts ist für ihn persönlich. Als FCF-Insider darf ich aber auch sagen, dass die Tage von Seeberger beim FCF wohl sowieso gezählt waren, so sagt man, aufgrund einiger Vorfälle auf und neben dem Platz. So kam die Vaduz-Lösung wohl für beide Seiten gerade recht. Ähnlich wie die FDP; die ist aber mehr rechts als gerade mittlerweile; auch "gewissenlos" genannt.

Vural Oenen

Man glaubt es kaum, aber man habe sich in Freienbach tatsächlich auch nach Vural Oenen erkundigt. Wobei,...man weiss ja auch nicht, ob der gerade Zeit hat oder einen Barbier-Salon eröffnet, Personal-Fussballtraining anbietet, Corona-Masken vertuggt oder EMS-Training an Mann oder Frau bringen will. Jedenfalls eher nein, der ist doch aber auch gerade Trainer beim FC Brasil Zürich meine ich zu wissen. Kaum Chancen.

Starc Muder

Der Mann trainiert seit einigen Jahren äusserst erfolgreich die zweite Mannschaft. Gerade jetzt, wo man davon ausgehen kann, dass wohl vorderhand nur eine Lösung bis im Sommer gesucht wird, wäre das doch die perfekte Lösung. Zusammen mit Mani Matter, dem anderen Trainer der Zweiten. Die Frage ist, ob dies nicht eine zu heikle Aufgabe wäre, als Tabellenletzter der 1. Liga. Was Muder aber bieten könnte; brillantes Aussehen, eine nicht zu überbietende Coolness, einen Körper wie Adonis, Fussballfachverstand à gogo (so tanzt er auch), Trinkfestigkeit. Ein Aussenseiter, welcher Sinn machen würde in der momentanen Situation.

David Pallas

Die logische Wahl. Wurde gerade beim FC Kosova gegangen, sucht einen neuen Verein, kennt die Liga aus dem FF, wohnt in der Nähe (also auch in der Schweiz), ist ein wirklich feines Kerrli, würde wohl auch für vorderhand ein halbes Jahr unterschreiben. Zusammen mit Tausendsassa und Duracell-Männchen Nitsche Gavric könnte er die Geschicke leiten. David könnte wie ein Sohn sein für Methusalem Nitsche. Ich glaube,...der Pallas wird es. Hoffentlich aber nur mit einem Vertrag bis im Sommer, lieber Beni; als erfahrener Jurist hast du das aber sicherlich auch so eingefädelt.

Disclaimer:

Sämtliche Inhalte der Texte von Betty Böser sind absolut frei erfunden. Teilweise sind es Gerüchte, welche man so gerüchteweise hört. Auf der Strasse. Es sind in diesen Fällen nur Gerüchte, welche von der Autorin weitergegeben werden. Ohne Gewähr. Es entspricht dies selbstverständlich nie der Meinung der Autorin. Sie distanziert sich bereits vorsorglich davon. Die Gerüchte, sollten es denn welche sein, werden immer noch durch eine zweite Stelle versucht zu bestätigen. Sollten sich Vereine oder Spieler etwas ans linke Bein gepinkelt fühlen, oder ans rechte, kann man unter www.ichmöchteeinenspiegelkaufen.ch selbigen kaufen und sich auch einmal vorhalten. Hilft manchmal. Sollte die Autorin Gefühle verletzen, tut ihr dies leid, dies ist nicht Sinn und Zweck der Gerüchteküche. Sinn und Zweck ist es, Gerüchte zu verbreiten und den Leserinnen und Lesern einen Lesespass zu bereiten. Wer sich übermässig exponiert, kriegt mal ein Trittchen ans Schienbein. Mehr nicht, damit muss sie oder er aber rechnen. Kann nie schaden. Daher, bevor irgendwer die StGB-Art. 173-178 bemühen will......take a deeeeeep breath and even more; take it easy.