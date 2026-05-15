Wer wird neuer Anführer beim FC Deisenhofen nach Yilmaz-Abschied?

Führungsduo beim FC Deisenhofen: Spielmacher Yasin Yilmaz (r.) und Trainer Andreas Pummer. Amateurfußball-Legende Yilmaz hört nach dieser Saison als Spieler auf und strebt ebenfalls die Trainerlaufbahn an. – Foto: brouczek

Der FC Deisenhofen muss eine wichtige Führungsrolle neu besetzen. Trainer Andreas Pummer hat bereits konkrete Kandidaten im Kopf.

Zum letzten Saisonspiel gastiert der FC Deisenhofen am Samstag (14 Uhr) beim TSV Kottern, dem seinerseits noch die Abstiegsrelegation bevorsteht. Dass die gestandene Allgäuer Truppe, die der Bayernliga Süd ohne Unterbrechung seit 2015 angehört, nachsitzen muss, war nicht unbedingt erwartet worden. „Es gibt am Ende des Tages immer Gründe, warum eine Mannschaft hinten drin steht“, sagt Deisenhofens Trainer Andreas Pummer, der die Voraussetzungen vor der Partie so umschreibt: „Sie werden sich auf die Relegation einstellen und schauen, dass sich keiner mehr groß verletzt. Wir wollen noch mal ein ordentliches Spiel hinlegen.“

Pummer erwartet nach dem 4:1 gegen Türkgücü München, dem ersten Sieg nach sieben Partien, einen engagierten Auftritt seiner Elf: „Es hat gut getan, dass wir mal wieder gewonnen haben. Und wir haben eine gute Trainingsbeteiligung.“ Auch Kapitän Leon Müller-Wiesen hat sein 67-Minuten-Comeback in der Startelf nach langer Verletzungspause gut verkraftet, „auch wenn er schon im roten Bereich war“, wie Pummer verrät. Mit dem roten Bereich der Tabelle hatte der FCD hingegen in dieser Runde nichts zu tun. „Wir sind nicht so gut reingekommen, waren dann aber vor der Winterpause mit fünf Siegen am Stück bärenstark“, blickt Pummer zurück. „Wir haben rechtzeitig den Sack zugemacht, hatten so Zeit, etwas auszuprobieren und für die jungen Leute Spielzeit zu generieren.“

Das wirkte sich in der letzten Saisonphase womöglich auch auf die Ergebnisse aus, was der Trainer aber gelassen sieht: „Es ist nicht ganz wurscht, welchen Platz wir am Ende belegen. Wir sind lieber Dritter als Fünfter und lieber Fünfter als Zehnter.“ Lange waren die Blauhemden tatsächlich Dritter, inzwischen sind sie Achter. Doch im Sinne der Philosophie des Vereins, fast ausschließlich auf den eigenen Nachwuchs zu setzen, „muss man das in Kauf nehmen“, findet Pummer, der sich sehr über die Schritte seiner Youngster freut: „Es ist schön, dass ein Luke Gandl sein erstes Bayernligator macht, dass ein Lukas Vollmer seine Einsätze bekommt. Andreas Perneker war zuletzt krank, sonst hätte er auch mehr gespielt.“

Dennoch weiß der Coach, dass in der neuen Saison wieder viel Arbeit wartet: „Nachdem mit Martin Mayer vor drei Jahren eine Vereinsikone aufgehört hat, die auch qualitativ ein großer Verlust war, haben wir das mit Yasin Yilmaz aufgefangen, der mit seiner Torgefährlichkeit vielleicht noch wichtiger war. Er hat die Spieler geführt und diese Führungsrolle muss jetzt wieder neu besetzt werden.“ Yilmaz bestreitet in Kottern bekanntlich das letzte Spiel seiner aktiven Karriere. Pummer hat schon eine Nachfolgelösung im Kopf: „Das muss nicht unbedingt jemand sein, der von außen kommt. Ich denke da an Florian Schmid und zwei, drei andere, die die Verantwortung Woche für Woche durch Leistung auf dem Platz übernehmen. Wichtig ist die Kontinuität.“ (um)