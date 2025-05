Wer wird Meister?

MAINZ-BINGEN. Der vorletzte Spieltag wurde am zurückliegenden Wochenende ausgetragen. Wer sich am Ende der Saison Meister der B-Klasse Mainz-Bingen Ost nennen darf, bleibt weiter offen.

SVK-Spieltrainer Niclas Himioben sagte: „Zum letzten Heimspiel haben wir nach vielen Verletzungen und privaten Veränderungen nochmal den Großteil unserer Meistermannschaft auf den Platz bekommen. Wir waren von Anfang an griffig und hätten zur Pause eigentlich höher führen müssen. Die zweite Halbzeit hat ausgeglichen begonnen. Mit dem zweiten Tor ist die Vorentscheidung gefallen, da Selzen - bis auf einen Pfostenschuss aus 25 Metern - keine Gefahr vor unser Tor gebracht hat. Am Ende nochmal einen schöner Heimspieltag.”

Tore: 1:0 Alexander Hemmersbach (12.), 2:0 Anton Zimmermann (66., per Kopf), Besondere Vorkommnisse: 10-Minuten-Zeitstrafen für Aurel Körper (78./Spvgg. Selzen) & Steffen Pierzina (90.+3/ SV Klein-Winternheim II)

FSV Oppenheim II – FC Lörzweiler 1:9 (0:4)

„Ehrlich gesagt, interessiert mich das Ergebnis wenig. Es war ein hochverdienter Sieg der gesamten Mannschaft, der noch höher hätte ausfallen können. Aber das Wichtigste ist der Klassenerhalt nach dieser sehr schwierigen Saison. Jetzt können wir entspannt ins letzte Spiel gehen und nächstes Wochenende auf der Kerb Gas geben“, kommentierte FC-Trainer Sascha Hofmann. Auf Seiten des FCL stach Maurizio Delgado Sanchez mit fünf Toren heraus.

Tore: 0:1, 0:2 Maurizio Delgado Sanchez (4., 18.), 0:3, 0:4 Julius Cornelius Tschilschke Edler von (33., 43.), 0:5 M. Delgado Sanchez (48.), 0:6 Mike Kraft (55.), 1:6 Lasse Raber (72.), 1:7 David Kraft (76.), 1:8, 1:9 M. Delgado Sanchez (85., 88.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für FSV Oppenheim II (85.)

TV 1817 Mainz II – SVW Mainz II 0:5 (0:0)

SVW-Trainer Donald Lepper berichtete: „In der ersten Halbzeit haben wir zu keiner Zeit zu unserem Spiel gefunden. Viele Abspielfehler, zu nervös und die Laufbereitschaft war nicht da.” Im weiteren Spielverlauf habe jede Einwechslung dazu verholfen, dass die Weisenauer zu ihrem laufintensiven Spiel gefunden hätten, wodurch sie wieder in die gefährlichen Räume und zu Torchancen gekommen seien. „Das Ergebnis geht auf Grund unserer zweiten Hälfte voll in Ordnung. Jetzt wollen wir noch drei Punkte holen, um eine grandiose Saison zu krönen. Nächste Woche geht es um alles”, Lepper abschließend. Ein Sieg im finalen Heimspiel gegen den FSV Saulheim II (Sonntag, 01.06.2025, 12 Uhr) würde die SVW definitiv zum Meister machen.

Tore: 0:1 Moritz Hartmann (59.), 0:2 Anouar Boukhallouk (66.), 0:3 M. Hartmann (78.), 0:4 A. Boukhallouk (85.), 0:5 Torben Mayer-Thieltges (90.)

FSV 1946 Saulheim II – TSV Mainz-Ebersheim 1897 1:2 (0:1)

„Die erste Halbzeit geht an uns, die zweite an Saulheim. Eigentlich ein typisches Unentschieden. Am Ende gehen wir durch den späten Siegtreffer als der glückliche Sieger aus dieser Partie“, fasste Lukas Sudowe, der sportliche Leiter des TSV, zusammen.

Tore: 0:1 Niklas Kretschmer (26.), 1:1 Luca De Filippo (54.), 1:2 Leonard Webel (89.)

VfB Bodenheim II – FVgg. 03 Mombach 1:1 (1:0)

VfB-Coach Marcel Baumgärtner äußerte sich wie folgt: „Unfassbares Spiel! Wir treffen dreimal die Latte und zweimal den Pfosten. Zudem hatte der Torwart von Mombach, dem ich hier ein gesondertes Lob aussprechen möchte, einen Sahnetag. Aktuell ist bei uns einfach der Wurm drin. Wir spielen 90 Minuten auf ein Tor und der Ball möchte einfach nicht im Netz zappeln. Wir werden jetzt nochmal versuchen, alle möglichen Kräfte zu mobilisieren, um uns nächste Woche einen gelungenen Saisonabschluss zu ermöglichen.”

Tore: 1:0 Luca Hieronymus (18.), 1:1 Frederic Woernle (49.)

TSG Drais – TSV 1910 Uelversheim 5:2 (3:0)

„In der ersten Hälfte haben wir gegen defensiv spielende Gäste ein konzentriertes Spiel abgeliefert. Spätestens mit dem 5:0 in der 64. Minute haben wir leider nur noch das Nötigste getan und uns zudem viele einfache Ballverluste erlaubt. In der Schlussphase, in der es für meinen Geschmack zu viel hin und her gegangen ist, konnten die Uelversheimer so noch zwei Tore erzielen“, gab TSG-Trainer Andreas Herget zu Protokoll. Der Draiser Simon Schärf glänzte mit vier Buden.

Tore: 1:0 Justus Becker (12.), 2:0, 3:0, 4:0, 5:0 Simon Schärf (32., 38., 58., 64.), 5:1 Johannes Berges (74.), 5:2 Elias Wagner (90.)