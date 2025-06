Wer wird Meister? 1. FC Eislingen oder TSV Köngen?

---

Die TSG Salach hat zuletzt beim Auswärtssieg in Heiningen Moral und Effizienz bewiesen. Mit einem Heimsieg könnte das Team endgültig einen Platz im gesicherten Mittelfeld festzurren. Türkspor ist nach der deutlichen Niederlage gegen Köngen auf Wiedergutmachung aus, steht aber weiterhin gefährlich nah an der Abstiegszone. Zwei offensivfreudige Teams versprechen ein unterhaltsames Duell – mit offenem Ausgang.

Jesingen holte zuletzt ein torloses Remis in Kirchheim und hat damit seine Mini-Serie ohne Niederlage ausgebaut. Heiningen dagegen steckt nach der bitteren Derbypleite gegen Salach in einem Negativlauf und rutscht in der Tabelle ab. Beide Teams sind schwer einzuschätzen – Jesingen ist unbequem, Heiningen individuell stärker, aber derzeit labil. Ein Spiel, das für die Moral beider Seiten von großer Bedeutung ist.

