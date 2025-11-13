Wer wird Herbstmeister in der Kreisliga A? In der Fußball-Kreisliga-A steht der letzte Spieltag der Vorrunde an

In der Fußball-Kreisliga-A steht der letzte Spieltag der Vorrunde an. Dabei will Tabellenführer Hölzlebruck die Scharte gegen Bräunlingen auswetzen. Das wird nicht leicht, auch wenn der TuS Blumberg bisher enttäuscht.

Diesen Titel gibt es bekanntermaßen gar nicht, und dennoch ist er um diese Jahreszeit in aller Fußballer-Munde: Es geht um die Herbstmeisterschaft. Wer steht also nach der Vorrunde ganz oben? Diese Frage klärt sich in der Kreisliga A am Wochenende. Das beste Blatt hält momentan der SV Hölzlebruck in der Hand. Noch. Denn nach dem überraschenden 0:2 beim FC Bräunlingen sitzt dem Absteiger die in dieser Spielzeit so starke SG St. Märgen/St. Peter im Nacken. Beide Clubs haben bis dato 25 Punkte eingefahren. Der HSV hat am Sonntag den schwächelnden TuS Blumberg zu Gast. Die Spielgemeinschaft ist bei Aufsteiger SG Lenzkirch/Saig gefordert. Selbstläufer sind diese beiden Duelle für die Topteams keinesfalls. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.