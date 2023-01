Wer wird Hallenmeister bei den Frauen? Am Sonntag steigt das Finalturnier der Hallenmeisterschaft der Frauen. Wir haben den Puls gefühlt und eine Umfrage gestartet.

Wir haben uns im Vorfeld bei den Vereinen, die am Finalturnier teilnehmen, umgehört, wollen aber über das u.s. Voting auch eure Meinung wissen.

In Diekirch tippt man so z.B. auf Mamer als Siegerinnen, selber traut man sich aber auch eine Überraschung zu. Sara Olivieri aus Junglinster möchte mit ihrem Team natürlich ein Wörtchen mitreden, sieht daneben aber auch Differdingen als stark an, wenngleich ihr eine komplette Einschätzung schwer fällt, da man in den Runden zuvor noch nicht gegen alle Finalteilnehmerinnen spielte. Mamer-Präsident Dean Léen sieht neben seinem Team auch Junglinster als Titelaspirant, verweist aber ebenfalls darauf, dass er nicht alle Mannschaften einschätzen kann.