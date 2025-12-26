Wer wird FRG-König 2025? »In der Halle ist alles möglich«

Es ist wenig verwunderlich, dass die Tipps eine eindeutige Sprache sprechen. Im Rahmen einer FuPa-Umfrage unter den acht an der Endrunde des FRG-Hallencups teilnehmenden Teams werden allen voran Mauth, Grainet und Waldkirchen genannt, wenn es um die Favoriten geht. "Natürlich werden die drei Bezirksligisten ein gehöriges Wort mitreden", ist nicht nur Jandelsbrunns Manager Gerhard Seibold überzeugt. Ganz so einfach und somit langweilig wird es aber dann doch nicht werden am Samstag, 27. Dezember.

Denn unter dem Dach gibt es bekanntlich nicht die klassische Rollenverteilung - das hat sich bereits in der Vorrunde gezeigt. Nicht umsonst sind mit Herzogsreut, Freyung und Spiegelau gleich drei A-Klassisten am großen Finaltag beteiligt, während unter anderem Titelverteidiger Röhrnbach die Segeln streichen musste. Gundolf Hain vom TSV Waldkirchen bringt es auf den Punkt: "In der Halle ist alles möglich..."

Hannes Gastinger (Trainer, Grainet): "Die Vorrunde hat - trotz unserer kurzfristigen Teilnahme - großen Spaß gemacht. Der Cup hat im Landkreis Freyung-Grafenau eine große Tradition, deshalb freuen wir uns nun auch schon sehr auf die Endrunde. Wir gehen das Turnier vollkommen ohne Druck an, würden aber natürlich schon gerne - so wie vermutlich alle anderen Mannschaften auch - das Halbfinale erreichen."

Gundolf Hain (Sportlicher Leiter, Waldkirchen): "Unser Ziel war es, die Endrunde zu erreichen, und von Anfang an stand vor allem der Spaß am Spiel im Vordergrund. Wir möchten jetzt aber doch ein Wörtchen in der Finalrunde mitreden. Sicher sind wir im Futsal noch relativ unerfahren. Schon in der Vorrunde hat man zudem gesehen, dass keine Mannschaft unterschätzt werden darf - in der Halle ist alles möglich! Genau das macht auch den besonderen Reiz dieses Turnieres aus. Schau ma mal - hat ein großer Fußballer gesagt..."

Marcel Kreis (Trainer, Spiegelau): "Wir gehen als klarer Außenseiter in der Endrunde an den Start. Wir wollen uns dennoch anständig präsentieren und vielleicht wieder für eine kleine Überraschung sorgen, den ein oder anderen Favoriten ärgern. Wir freuen uns sehr über die Teilnahme an der Endrunde, was uns in Spiegelau seit längerer Zeit nicht mehr gelungen ist."

Stefan Schrottenbaum (Sportlicher Leiter, Freyung): "Wir freuen uns sehr über den Einzug in die Endrunde – für unsere Spieler ist das eine tolle Erfahrung. Mit Grainet und Waldkirchen warten dort gleich die absoluten Topfavoriten. Unser Ziel ist es, sie ein wenig zu ärgern, gleichzeitig steht für uns aber klar im Vordergrund, dass alle Spieler verletzungsfrei bleiben."

Gruppe B

Uli Köberl (Sportlicher Leiter, Mauth): "Bei aller sportlichen Konkurrenz hat der Landkreispokal in der Vorrunde wieder gezeigt, wie kameradschaftlich alle Mannschaften miteinander umgehen. Auch der TV Freyung als ausrichtender Verein trägt dazu bei: Ein großer Dank an Christian Fuchs und seine Helfer! Wenn man an einem Wettbewerb teilnimmt und in der Endrunde dem Pokal einen Schritt näher ist, will man ihn am Ende natürlich auch gewinnen. Das hat unsere Mannschaft bereits in der Vorrunde mit guten Leistungen unterstrichen."

Mario Heigl (Trainer, Hohenau): "Unser Ziel ist es, so weit wie möglich zu kommen. Der Hallencup ist was besonderes, vor allem in der Endrunde zu stehen und sich mit höherklassigen Mannschaften zu messen. Wir wollen einen soliden Eindruck hinterlassen und maximal erfolgreich sein."

Gerhard Seibold (Sportlicher Leiter, Jandelsbrunn): "Wir sind stolz, dass wir das dritte Jahr in Folge in der Finalrunde dabei sind. Spielen werden die gleichen Spieler wie in der Vorrunde. Der Spaß soll wieder im Vordergrund stehen, aber wir möchten schon so weit wie möglich kommen."

Fabian Pongratz (Sportlicher Leiter, Herzogsreut): "Die Gruppenspiele der Endrunde werden wir genauso angegangen wie die Vorrunde - und dann werden wir sehen, was rauskommt. Der SC war in seiner Vereinsgeschichte noch nicht so oft in der Endrunde, weshalb diese alleine schon ein großer Erfolg ist. Wir genießen die hoffentlich große Kulisse - der Spaß und das Erlebnis stehen wieder im Vordergrund."

