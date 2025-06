Der TV Köndringen (hier mit Semjon Kern, blaues Trikot) liefert sich mit dem FC Bad Krozingen (hier Luca Kiefer) ein Duell um den zwölften Tabellenplatz, der zum Ligaverbleib ausreicht. – Foto: Heike Storz

Wer wird der vierte Absteiger aus der Bezirksliga? Ihringen/Wasenweiler, Köndringen und Bad Krozingen im Fern-Triell +++ Kurstädter müssen auf Schützenhilfe hoffen Verlinkte Inhalte BZL Freiburg Köndringen Krozingen SG Ihringen Karsten Kranzer + 2 weitere

In dem TuS Königschaffhausen, dem SC Reute und dem SV Biengen stehen drei der vier Absteiger aus der Bezirksliga bereits fest. Am letzten Spieltag der Saison liefern sich die SG Ihringen/Wasenweiler, der TV Köndringen und der FC Bad Krozingen ein Triell um den Klassenerhalt.

Nach dem 2:1-Auswärtssieg in Simonswald am Pfingstwochenende erreichten Marcel Kobus bereits zahlreiche Gratulationen zum Ligaverbleib. Doch der Trainer der SG Ihringen/Wasenweiler wies sämtliche Glückwünsche zurück. Denn der Abstieg liegt noch im Bereich des Möglichen. Ein Rechenbeispiel: Köndringen würde mit einem Sieg an den Kaiserstühlern vorbeiziehen, und sollte die SG am Samstag gegen Reute deutlich unterliegen – zum Beispiel mit 0:3 – und zugleich Bad Krozingen gegen Glottertal klar gewinnen – etwa mit 4:0 –, wäre die aktuell um sieben Treffer bessere Tordifferenz weggeschmolzen. In diesem Fall würde die Zahl der erzielten Tore den Ausschlag geben, und in diesem Punkt hat Bad Krozingen die Nase vorne.

Kobus und seiner Mannschaft ist die Situation bewusst: „Die Mannschaft trainiert hochkonzentriert und ist willens, alles zu geben, um den letzten Schritt zu gehen.“ Die Leistungen in der Rückrunde stimmen optimistisch; Kobus weist darauf hin, dass die SG mit einem Sieg sogar Rang drei in der Rückrundentabelle erreichen könnte. „Wir haben die Verpflichtung, uns bei den Zuschauern, die uns über die gesamte Saison unterstützt haben, mit einer guten Leistung zu bedanken“, sagt der Coach und warnt gleichzeitig vor der individuellen Klasse des SC Reute. Der Gegner könnte nach dem Abstieg motiviert sein, nochmals seine Qualität zu zeigen. Das Hinspiel hatte Reute mit 4:3 gewonnen – nachdem die SG lange geführt hatte. „Es nagt an uns, dass wir das Spiel noch aus der Hand gegeben haben“, so Kobus. „So etwas darf nicht noch einmal passieren.“ Im Gegensatz zu den Ihringern hat die Mannschaft des TV Köndringen erfreuliche Erinnerungen ans Hinspiel: Das Team um Spielertrainer Karsten Kranzer entführte seinerzeit einen 2:0-Erfolg aus dem Denzlinger Einbollenstadion. „Das Hinspiel zählt aber nicht mehr“, winkt Kranzer ab. „Denzlingen II hat derzeit einen starken Lauf.“ Andererseits ist auch der TVK seit drei Spielen ungeschlagen und feierte zuletzt einen 9:2-Kantersieg in Biengen.