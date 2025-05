Wer wird bester Landesliga-14.? FuPa liefert alle Konstellationen

Die beiden punktbesten Landesliga-14. entgehen der Abstiegsrelegation und sind direkt gerettet.



Hinweis: Alle Landesligisten mit aktuell 42 Punkten auf dem Konto haben den Klassenerhalt bereits in der Tasche, da sie allesamt nicht mehr auf Rang 15 abrutschen können, und weil sie mit 42 Punkten auch auf Rang 14 in jedem Fall unter den beiden punktbesten Landesligisten landen würden! Somit gesichert in der Landesliga Südwest sind der SC Oberweikertshofen, der FC Ehekirchen und Cosmos Aystetten, sowie der 1. FC Fuchsstadt in der Landesliga Nordwest!







Landesliga Südwest (nach 33 von 34 Spieltagen)

-------------

14. TSV Dachau 39 Punkte / Tordiff.: +1

15. VfL Kaufering 38 Punkte / Tordiff.: -26



Der TSV Dachau erhält nach schwierigen letzten Wochen einen allerletzten Matchball. Gewinnt der TSV Dachau daheim gegen den bereits geretteten FC Ehekirchen, steht der direkte Klassenerhalt fest - unabhängig von den Resultaten der Konkurrenz. Ein Remis wird dafür nicht reichen, denn dann kann der TSV entweder noch vom VfL Kaufering überholt werden (bei Sieg über den bereits feststehenden Meister FC Gundelfingen), oder er wird aller Voraussicht nach noch punkte-technisch von der Landesliga Nordwest, von der Landesliga Mitte und im schlimmsten Fall auch noch von der Landesliga Nordost überholt. Sprich: der TSV Dachau wird einen Sieg brauchen, wäre dann aber auch sicher gerettet! Landet der VfL Kaufering noch auf Rang 14, heißt es Zittern! Denn der VfL könnte sich theoretisch noch für einen der beiden punkt-besten Landesliga-14. qualifizieren, die schwächste Tordifferenz könnte den Oberbayern aber zum Verhängnis werden, wenn die Konkurrenten in den anderen Landesligen gewinnen! Im direkten Vergleich gegenüber Dachau ist der VfL knapp unterlegen, sprich: ein Remis reicht Kaufering zum Sprung auf Rang 14 ohnehin nicht.





Landesliga Nordwest (nach 33 von 34 Spieltagen)

12. Alemannia Haibach 40 Punkte / Tordiff.: +8 (Haibach reicht ein Remis!)

13. TSV Aubstadt II 40 Punkte / Tordiff.: -14

-------------

14. DJK Schwebenried 39 Punkte / Tordiff.: -7



Ebenfalls einen Matchball hat die DJK Schwebenried/Schwemmelsbach! Gelingt zu Gast bei Vatan Spor Aschaffenburg ein Sieg, ist der Klassenerhalt perfekt! Ein Remis wird auch der DJK sehr sicher nicht reichen, außer Alemannia Haibach unterliegt dem TSV Schammelsdorf. Dann nämlich würde der Direkte Vergleich für die DJK sprechen. Aber fassen wir's kurz: ein Remis oder eine Niederlage sind keine Option! Ein einziger Punkt hingegen reicht Alemannia Haibach sicher, um den Abstieg abzuwenden! Das gilt nicht für den TSV Aubstadt II, der sein Duell bei der DJK Dampfach, die ebenso wie der TSV Schammelsdorf noch gegen den Abstieg kämpft, wird gewinnen müssen.





Landesliga Mitte (nach 33 von 34 Spieltagen)

11. TB Roding 41 Punkte (Roding reicht ein Remis!)

12. TSV Bogen 41 Punkte (Bogen reicht ein Remis!)

13. 1. FC Bad Kötzting 40 Punkte / Tordiff.: -7

-------------

14. 1. FC Passau 38 Punkte / Tordiff.: -10



Die Rechnung für den 1. FC Passau ist einfach! Es MUSS ein Sieg her im Heimspiel gegen den FC Dingolfing! Dann aber auch nur dann kann der FC entweder noch den direkten Klassenerhalt klarmachen, oder im Rennen um einen der beiden punktbesten Landesliga-14. noch voll eingreifen. Allerdings benötigt man - im schlimmsten Fall, also falls der FC trotz Sieg 14. bleibt - einen Ausrutscher von entweder dem TSV Dachau, oder der DJK Schwebenried. Und wenn beides nicht eintritt, dann zumindest eine Niederlage von Alemannia Haibach oder maximal ein Remis des TSV Aubstadt II. Auch dann wäre der 1. FC Passau direkt gerettet, MUSS aber in jedem Fall selbst gewinnen! TB Roding und dem TSV Bogen reicht jeweils ein Remis zum direkten Klassenerhalt! Der 1. FC Bad Kötzting hingegen wäre in mehreren Dreiervergleichen das schwächere Team und wäre mit 41 Punkten und einer -7-Tordifferenz ebenso hoch gefährdet, also machen wir's kurz der FCK braucht um sicher zu gehen einen eigenen Sieg!







Landesliga Nordost (nach 33 von 34 Spieltagen)

10. TSV Weißenburg 41 Punkte (Weißenburg reicht ein Remis!)

11. SC Feucht 41 Punkte (Feucht reicht ein Remis!)

12. SV Unterreichenbach 40 Punkte / Tordiff.: -11

13. SV Lauterhofen 38 Punkte / Tordiff.: -12

-------------

14. Quelle Fürth 38 Punkte / Tordiff.: -17

15. SV Mitterteich 38 Punkte / Tordiff.: -6



Die Landesliga Nordost wird den Top-2-Platz unter allen Landesligisten kaum noch erreichen können. Aus dem einfachen Grund, weil zu viele Teams noch involviert sind und weil's zwischen Quelle Fürth und dem SV Unterreichenbach ein alles-entscheidendes Direktduell am Schlussspieltag gibt. Und eines der beiden Teams folglich nicht mehr auf 41 Punkte kommen kann. Während dem TSV Weißenburg und dem SC Feucht ein Remis zum Klassenerhalt reicht, gilt das aller Voraussicht nach nicht für den SV Unterreichenbach, der genauso einen Sieg benötigt, wie alle hinter ihm stehende Klubs. Alleine schon, weil mit einem Remis selbst der Absturz auf Rang 15 noch nicht endgültig abgewendet wäre. Absolute Minimalchancen im Tabellenkeller hat der SV Mitterteich, der aktuell im Dreiervergleich mit den Kontrahenten schon die schlechtesten Karten hat!







Landesliga Südost (nach 33 von 34 Spieltagen)

13. FC Schwabing 39 Punkte / Tordiff.: -11 (Schwabing reicht ein Remis!)

-------------

14. SV Pullach 36 Punkte / Tordiff.: -17

15. VfB Forstinning 36 Punkte / Tordiff.: -11

16. Chiemgau Traunstein 35 Punkte (relegiert, kann besten 14. nicht mehr erreichen!)





Die Landesliga Südost ist zwar rechnerisch noch im Rennen. Aber wohl allen neutralen Betrachtern fehlt die Fantasie, wie man bei zwingend 39 Punkten und einer schwachen Tordifferenz aller Beteiligten noch einen der beiden besten Landesliga-14.-Plätze erreichen kann. Fakt ist: dem FC Schwabing reicht ein Zähler beim Heimspiel gegen den bereits feststehenden Meister Sportfreunde Schwaig zum direkten Klassenerhalt! Einzig der Zweiervergleich mit dem SV Pullach wäre ausgeglichen, dann müsste der SVP aber auch 7 Tore aufholen (!). Einen möglichen Dreiervergleich mit beiden Kontrahenten würde der FC Schwabing siegreich gestalten! Sprich: dem FC Schwabing reicht sogar eine knappe eigene Niederlage zum Klassenerhalt, wenn man nicht davon ausgeht, dass nur der SV Pullach gewinnt, und das mit mindestens sechs Toren Differenz! Der VfB Forstinning hingegen kann den direkten Klassenerhalt wohl nicht mehr erreichen! Weil man im direkten Vergleich nicht mehr auf Rang 13 kommen kann, und weil man im Falle von Rang 14 mit maximal 39 Punkten und einer schwachen Tordifferenz im Quervergleich keine Chance hat.