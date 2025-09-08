Wer? Wie? Was? Zweiter Heimsieg nach Maß!

Am Wochenende stand wiedermal ein äußerst interessantes Heimspiel gegen den Liganeuling FC Georgia an.

Wir hoffen in der Fanbase der Amateure geht es wie gewohnt Harmonisch zu!

In der Kabine schlüpft die Zwoate in ihre Dressen und hört der Mediensession vom Coach zu. Auch wenn unser Übungsleiter das iPad nicht gerade bedient wie Schäfer Heinrich seine Mundharmonika ist die Videoauswahl top und die Botschaft kommt rüber. Für das Was sind die Trainer verantwortlich für das Wie sind die Spieler Verantwortlich.

Bestes Spätsommerwetter lacht den Tören in der heimischen Theo Freilinger Kampfbahn beim Aufwärmen ins Gesicht. Den Guten Start mit 4 Punkten aus den ersten zwei Spielen gilt es zu bestätigen. Mit FC Georgia wartet allerdings ein erfahrenes und eingespieltes Team in guter Besetzung, dass es erstmal zu überwinden gilt.

Absolutes Angriffspressing ist wiedermal die Devise. Bis zur 14. Minute dauert es jedoch bis der Ball das erste Mal im Netz zappelt. Seitenwechsel mit Weltniveau von Victor Rotter auf Toni Poundstone der den Ball mustergültig flach vors Tor bringt. Robert verpasst noch aber Double C Charles Chauque ist zur Stelle und netzt zum dritten Mal in Folge zum 1:0!!

Nur zwei Minuten später wird der Torschütze nach Ballgewinn im Mittelfeld ruppig zu Fall gebracht und es gibt Freistoß aus dem Halbfeld knappe 30m vor dem Gegnerischen Tor.

Alle machen sich in der Mitte bereit für die Flanke aus dem Halbfeld und Wuuuussssschhhh!!

Victor Juninho Pernambucano Rotter hat vollkommen weltfremd aus der Position geschossen und direkt in den Winkel versenkt. Gestörtes 2:0 für die dominanten Waldecker und endlich überragender Veo Moment für Victor, der die ein oder andere vergeigte Grosschancen verzeihen dürfte (nicht dass es diese noch gegeben hätte).

Auch wenn der SVW das Spiel in der Folge kontrolliert machen es die Gäste der Heimmannschaft immer wieder mit guten Aktionen schwer. Trotz des schwarz weißen chancenplus tut sich bis zur Halbzeit nichts mehr. Auch weil die Zwoate durch eine Ungezogenheit von Robert die letzten 10 Minuten des Durchgangs zu 10. bestreiten muss.

Zum Seitenwechsel gibt der Coacheler den überhitzten Spielern eine Pause und rochiert kräftig durch.

In der folgenden Findungsphase verliert der SVW seine Kompaktheit. Bei einem Einwurf herrscht keine Ordnung und das nutzt FC Georgia mit einem schnellen Seitenwechsel und einem gekonnten Schuss von der 16er Grenze zum Anschlusstreffer.

Achtung aufgemerkt, es folgt ein Trainerkniff: Ellans darf wieder auf die 6 und André zieht auf die rechte Seite. Ein Geniestreich wie sich zeigen sollte. Nur 5 Minuten nach dem Gegentreffer kann André nach hohem Ballgewinn das Leder ins lange Eck zum 3:1 schlenzen. Und wiederum nur 2 Minuten später schließt er nach einem 1 gg 1 frech aus spitzem Winkel ins kurze Eck zum 4:1 ab. Frostig wie sein Abschluss ist auch sein Olisejubel nach dem wichtigen Doppelpack.

Zwei Minuten später ein Schock für die Harmonie Oase. Bei dem Versuch einen hohen Ball zu erreichen verletzt sich Charles am Knie und kann nicht mehr weiterspielen. El Doctor leistet erste Hilfe und paar gute Jungs helfen ihm vom Platz. Ganz bittere Pille für die Zwoate unseren formstarken Stürmer zu verlieren.

Es entwickeln sich zunehmend Räume für die Obermenzinger, die sie aber zunächst nicht konsequent bespielen. Erst in der 73. legt Victor nach einigen Möglichkeiten wieder einen drauf. Ein Fehlpass des Gegners wird von Robert abgefangen und steil auf Victor gespielt. Der gewinnt das Laufduell, fackelt nicht lange und schließt mit links aus 18m ins lange Eck ab zum 5:1.

10 min später Seitenwechsel auf Ari. Der feine Techniker zieht mit enger Ballführung in den Strafraum und wird gefällt: Strafstoß! Versiebt! Weiter geht’s!

In der letzten Minute darf Robert nochmal zum 6:1 knipsen nachdem Ari nach Ballgewinn die rechte Seite des Gegners durcheinanderwirbelt und überlegt querlegt. Danach ist Schluss!

Gratulation an die Amateure die trotz guter Gegnerleistung ein Dominantes Spiel gezeigt haben, in Unterzahl und dem kurzen Wackler nach der Halbzeit ruhig geblieben sind und sich letztendlich mit einem guten Ergebnis belohnt haben.

Vielen Dank an die Jungs aus der Ersten und der A-Jugend die abermals Qualität und Schwung in unser Spiel gebracht haben!

Danke auch an die Auswechsler für die Geduld und den spürbaren Einsatz auf dem Platz!

Vielen Dank an alle Fans die uns supportet haben!

Charles wir wünschen dir gute Besserung und hoffen, dass die Verletzung nicht zu langwierig ist und du bald wieder mit uns auf dem Platz stehst. Das Team ist für dich da egal was rauskommt!

Sonstiges:

Mari ist am Donnerstag zum zweiten Mal Vater geworden und spielt trotzdem! Gratulation und vielen Dank an dich und deine bessere Hälfte. Alles Gute für euren Sohn und zukünftigen Starspieler des SVWO Ben! Kasten hat geschmeckt!

Alkoholfreier Kasten wurde lobenswert nahezu unangetastet stehen gelassen. Gratulation, ihr habt diesen Kreisklasse-Test bestanden.

Learning: Beim BV kommt es nicht aufs Wie an!

Toni Polster und Rock‘n Rotter zanken um die Musikbox. Rafft euch!

Vergeigte Grosschancen bitte eintragen. Wir wissen es, ihr wisst es!

Josh stimmt nach dem Sieg ein HAUMBA an und muss zahlen. War sicher Sauerstoffmangel nachdem er 6 Tore ausschreien musste.

Victor dein Höhenflug ist berechtigt aber er ist auch auf Band und sah seltsam aus

MVPs der Redaktion: