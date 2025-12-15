Wer werden die Champions der Grafschaft?

Es geht wieder los: Die große Sportlerwahl der Grafschafter Nachrichten steht in den Startlöchern! Ab dem 07.12 kann auf GN-Online hier abgestimmt werden, das Voting läuft bis zum 16. Dezember. Das große Ziel aller Nominierten ist der 23. Januar: An diesem Freitagabend feiern die GN und die Stadt Nordhorn gemeinsam die Premiere der „Nacht der Champions“.

In der Alten Weberei – der neuen Heimat der Ehrung und Nachfolgerin der Euregium-Sportgala – werden vor rund 450 Gästen die Geheimnisse gelüftet. Moderator Prof. Dr. Dennis Dreiskämper führt durch den Abend, an dem neben den Publikumssiegern auch der Sonderpreis an den Verein Ping Pong Parkinson vergeben wird.

Doch bevor in der Weberei gefeiert wird, zählt jede Stimme. Besonders in der Kategorie „Sportler des Jahres“ (Vorstellung ab 12 Uhr) sind die Augen der Fußball-Fans auf drei Kandidaten gerichtet, die ein überragendes Jahr hinter sich haben:

Jano ter Horst hat sich mit Preußen Münster eindrucksvoll in der 2. Bundesliga behauptet. Der Gildehauser war dabei keineswegs nur Mitläufer, sondern avancierte zur absoluten Stammkraft. Unvergessen bleibt sein entscheidender 1:0-Siegtreffer beim ersten Heimsieg gegen Düsseldorf, der den Weg zum Klassenerhalt ebnete. Auch in der neuen Spielzeit ist der Außenverteidiger aus der Startelf nicht wegzudenken: Ter Horst verlängerte seinen Vertrag im Sommer vorzeitig und unterstreicht seinen Stellenwert nun auch als Mitglied des Mannschaftsrats.

Christopher Hölscher war in der Saison 2024/2025 das Maß aller Dinge in der Landesliga und sicherte sich mit 26 Treffern – und damit acht Toren Vorsprung – die Torjägerkanone. Der Stürmer von Vorwärts Nordhorn setzt diesen Lauf nahtlos fort: Mit aktuell 19 Toren in nur 16 Spielen führt Hölscher erneut die Landesliga-Liste sowie das Grafschafter „Knipser-Ranking“ an. Hält er diese Quote, wird er seine eigene Bestmarke aus dem Vorjahr sogar noch übertreffen.

Kai Kurt Stein blickt auf ein echtes Traumjahr zurück. Der Angreifer des SV Suddendorf-Samern schoss sich mit sagenhaften 35 Treffern zur Torjägerkrone der Kreisliga und bewies seine Qualitäten auch auf dem Parkett als bester Schütze beim Vechte-Cup. Als Belohnung für seine starken Leistungen wurde Stein in die Grafschaft-Auswahl berufen und durfte beim Highlight-Spiel gegen den FC Schalke 04 auflaufen.