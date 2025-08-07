Wer, wenn nicht Reichartshausen?

Wir haben uns wieder getraut. Ab sofort erscheinen in regelmäßigen Abständen Saisonvorschauen im FuPa Baden Gebiet, in denen wir unsere (subjektive) Meinung zur kommenden Runde samt Platzierungstipps der einzelnen Teams abgeben.

Also bitte nicht alles auf die Goldwaage legen, schließlich heißt das auch, dass wir einige Klubs auf Abstiegsplätze tippen. Seht es einfach als zusätzliche Motivation und gebt euer Bestes, unsere Einschätzungen ins Gegenteil zu verkehren.

Rückblick 2024/25: Wir haben mal wieder den FV Elsenz unterschätzt. Der Sechstplatzierte der abgelaufenen Runde wurde von uns auf Rang elf getippt. Nicht weit daneben lagen wir bei der SG 2000 Eschelbach, die wir auf Rang zwei getippt haben und die letztlich Meister wurde. Den zweiten Aufsteiger TSV Steinsfurt haben wir nur auf Rang fünf gesehen.

Am TSV führt kein Weg vorbei. Der Verpflichtung von David Bechtel als Spielertrainer ist eine Wucht und wird beim Absteiger eine große Aufbruchstimmung erzeugen. Dazu kommen weitere starke Neuzugänge für die B-Klasse. Wer Meister werden will, muss an Reichartshausen vorbei. Wir legen uns fest und behaupten: Das schafft keiner.

SC Siegelsbach:

Am ehesten trauen wir dem SC Siegelsbach zu Reichartshausen Paroli zu bieten. Die eingespielte Truppe des Trainergespanns Feßenbecker/Özmen/Schweter ist diese Runde zumindest nicht schwächer aufgestellt. Deshalb glauben wir an die Vizemeisterschaft und die daran folgende Teilnahme an der Aufstiegsrelegation.

FV Elsenz:

Jugend ist Trumpf und der FV Elsenz schickt erneut eine mit vielen interessanten Jungspunden gespickte Elf ins Rennen. Trainer Michael Feiler wird seine Mannschaft in seiner dritten Saison weiterentwickeln und in der Tabelle ein Stückchen nach oben bringen. Für den großen Wurf ist es aber noch etwas zu früh.

SV Gemmingen:

Muharrem Kara ist zurück und bildet mit Kevin Schneider ein fußballerisch extrem starkes Spielertrainer-Gespann. Dem SV ist einiges zuzutrauen, über kurz oder lang zeigt der Weg wieder in Richtung Kreisklasse A. Ähnlich wie in Elsenz sehen wir dafür aber noch etwas Zeit ins Land streichen. Eine Top-Platzierung wird es dennoch geben.

FC Berwangen:

Der Rückrundendritte der Vorsaison wird alles daran setzen seine starke Form ins 2025/26 zu retten. Sollte dem FCB das auch nur ansatzweise gelingen, wird er sich fortan im vorderen Tabellendrittel einsortieren.

SV Rohrbach/S. II:

Dass die Zweite des SV Rohrbach/S. als beste Reservemannschaft abschließen wird, ist keine allzu kühne Prognose. Wir trauen der Feßenbecker/Vetter-Elf aber noch einmal mehr zu als vergangene Saison und sehen einen starken sechsten Rang.

SV Fortuna Bargen:

Vergangene Runde galt es für den SV Fortuna Bargen erst einmal die Saison 2023/24 zu verdauen. Mit über 100 Punkten musste der damalige Vizemeister in die Relegation und hat dort den Aufstieg verpasst. 2024/25 ging es ergebnis- und platzierungstechnisch ein gutes Stück zurück, nun gilt es den Abwärtstrend zu stoppen und sich wieder weiter nach oben zu orientieren. Das wird nicht einfach.

SV Ehrstädt:

Mickrigen vier Vorrundenpunkten fügte der SV Ehrstädt in der zweiten Saisonhälfte 23 Zähler hinzu. Das bedeutete in der Endabrechnung Rang zwölf und den kaum für möglich gehaltenen Klassenerhalt. Diesen Rückenwind wird die Truppe von Daniel Keitel mit in die neue Runde nehmen und sich einen einstelligen Platz krallen.

SV Edelweiß Neidenstein:

Es scheint ausgeschlossen, dass der SV Neidenstein das Vorjahresergebnis mit Rang drei und der Relegationsteilnahme wiederholen kann. Mit Ausnahme-Torhüter Samuel Diarra sowie Saraba Sarr und Imad Mohamed haben drei unangefochtene Leistungsträger den Verein verlassen. Die Edelweißen um ihren neuen, alten Trainer René stehen vor einem Übergangsjahr.

Türkspor Eppingen II:

Je weiter es vermeintlich nach unten in der Tabelle geht, desto schwieriger fallen uns die Tipps. Türkspor Eppingen II trauen wir aufgrund der starken ersten Mannschaft in der Landesliga und der eventuell ab und zu personellen Verstärkung von oben einen ordentlichen zehnten Rang zu.

SpG Eichelberg/Landshausen:

Vieles ist neu bei der erst kürzlich ins Leben gerufenen Spielgemeinschaft aus Eichelberg und Landshausen. Die von beiden Teams eher schwachen Rückrunden sowie der Abgang des Ausnahmefußballers Abderrahmane Boutachmah werden es der neuen Spielgemeinschaft nicht gerade einfacher machen.

TSV Helmstadt II:

Ab Rang zwölf tippen wir ausschließlich zweite Mannschaften. Dem breit aufgestellten TSV Helmstadt II trauen wir aus dieser Gruppe am meisten zu. Wie aussagekräftig diese Tipps sind, muss die Runde zeigen. Wir werfen den Blick hier schon sehr tief in die Glaskugel.

VfL Mühlbach II:

Mühlbach II hat in der abgelaufenen Rückrunde nur noch rund die Hälfte der Punkteanzahl aus der Vorrunde erreicht. Das lässt auf einen Leistungsabfall und eine dementsprechend schlechtere Platzierung 2025/26 schließen.

SG Kirchardt II:

In der Relegation hat die SG Kirchardt II gerade so ihren Kopf aus der Schlinge gezogen. Nun wird es erneut nur um den Klassenerhalt gehen. Und eines scheint sicher: Einfacher wird es nicht für die Landesliga-Reserve.

VfB Epfenbach II:

Vielleicht tun wir dem VfB Epfenbach II Unrecht, aber wir müssen nun einmal eine Mannschaft auf den letzten Tabellenplatz tippen. Wenn uns die Kreisliga-Reserve Lügen straft und den Klassenerhalt schafft, gratulieren wir an dieser Stelle in genau einem Jahr ganz sicher sehr herzlich.

Getippte Abschlusstabelle