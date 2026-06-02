Wer vorne nicht trifft, bekommt die Quittung

Dabei waren die Voraussetzungen bei den Gästen alles andere als optimal. Aufgrund mehrerer Ausfälle musste Trainer Stephan Beyhl personell improvisieren. Besonders bemerkenswert: Alexander Zaschke stand erstmals seit mehr als sechs Jahren wieder in einem Pflichtspiel für die Grün-Weißen auf dem Platz. Zuletzt hatte er am 10. November 2019 beim Gastspiel in Westhausen das Erlauer Trikot getragen – damals endete die Partie ebenfalls mit einer 0:2-Niederlage. Diesmal wurde der ehemalige Spieler aus der Fußballrente zurückgeholt, weil Gerhard Leicht rotgesperrt fehlte und Philipp Allzeit nicht zur Verfügung stand. Zudem rückten mit Tim Wohlleben und Gruchenberg weitere Akteure in die Mannschaft, die zuletzt nur selten zum Einsatz gekommen waren.

Trotz der personellen Sorgen präsentierten sich die Gäste insbesondere im ersten Durchgang gut organisiert. Beide Mannschaften bemühten sich um spielerische Lösungen, neutralisierten sich jedoch über weite Strecken im Mittelfeld. Sonneberg fand kaum Lücken gegen den kompakten Erlauer Defensivverbund, während die Grün-Weißen immer wieder auf Umschaltmomente lauerten. Die beste Phase der Gäste begann früh. Bereits in der 12. Minute wurde Hartung mit einem Ball in die Tiefe auf die Reise geschickt. Der Erlauer Angreifer lief allein auf das Tor zu, setzte seinen Abschluss im Eins-gegen-eins jedoch am Kasten vorbei. Nach knapp einer halben Stunde bot sich die nächste gute Gelegenheit: Nach einer Hereingabe von außen kam Jonas Vogt aus rund elf Metern zum Abschluss, verfehlte das Ziel aber knapp neben dem Pfosten (29.). Während Sonneberg zwar einige Abschlüsse verzeichnete, fehlte den Gastgebern vor der Pause die Durchschlagskraft. „Wir wollten von Beginn an zeigen, dass wir die Hausherren sind. Wir hatten aber in der ersten Halbzeit zu wenig Ruhe am Ball, haben immer versucht, den Ball über die Gästeabwehr zu spielen. Unsere Standards sind einfach verpufft“, bilanzierte Sonnebergs Trainer Roberto Benn. Erlau stand kompakt und ließ kaum klare Möglichkeiten zu. Kurz vor dem Seitenwechsel bot sich den Gästen sogar noch die Chance zur Führung. Nachdem der Sonneberger Torhüter bereits aus seinem Tor geeilt war, erkämpfte sich Louis Exner einen zweiten Ball und zog aus etwa 16 Metern ab. Sein Versuch strich jedoch am langen Pfosten vorbei (40.). „Wir haben es gut gemacht und hatten sie vor der Pause gut im Griff. Wir hatten drei klare Chancen, aber haben verpasst, die Bude zu machen“, ärgerte sich Beyhl später.