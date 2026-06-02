Wer vorne nicht trifft, bekommt die Quittung

In einer über weite Strecken zähen Begegnung auf überschaubarem Niveau machten die Gastgeber nach dem Seitenwechsel den entscheidenden Unterschied aus: Während die Spielzeugstädter ihre Möglichkeiten konsequent nutzte, ließ Erlau die wenigen klaren Chancen der Partie ungenutzt.
Trotz der personellen Sorgen präsentierten sich die Gäste insbesondere im ersten Durchgang gut organisiert. Beide Mannschaften bemühten sich um spielerische Lösungen, neutralisierten sich jedoch über weite Strecken im Mittelfeld. Sonneberg fand kaum Lücken gegen den kompakten Erlauer Defensivverbund, während die Grün-Weißen immer wieder auf Umschaltmomente lauerten. Die beste Phase der Gäste begann früh. Bereits in der 12. Minute wurde Hartung mit einem Ball in die Tiefe auf die Reise geschickt. Der Erlauer Angreifer lief allein auf das Tor zu, setzte seinen Abschluss im Eins-gegen-eins jedoch am Kasten vorbei. Nach knapp einer halben Stunde bot sich die nächste gute Gelegenheit: Nach einer Hereingabe von außen kam Jonas Vogt aus rund elf Metern zum Abschluss, verfehlte das Ziel aber knapp neben dem Pfosten (29.). Während Sonneberg zwar einige Abschlüsse verzeichnete, fehlte den Gastgebern vor der Pause die Durchschlagskraft. „Wir wollten von Beginn an zeigen, dass wir die Hausherren sind. Wir hatten aber in der ersten Halbzeit zu wenig Ruhe am Ball, haben immer versucht, den Ball über die Gästeabwehr zu spielen. Unsere Standards sind einfach verpufft“, bilanzierte Sonnebergs Trainer Roberto Benn. Erlau stand kompakt und ließ kaum klare Möglichkeiten zu. Kurz vor dem Seitenwechsel bot sich den Gästen sogar noch die Chance zur Führung. Nachdem der Sonneberger Torhüter bereits aus seinem Tor geeilt war, erkämpfte sich Louis Exner einen zweiten Ball und zog aus etwa 16 Metern ab. Sein Versuch strich jedoch am langen Pfosten vorbei (40.). „Wir haben es gut gemacht und hatten sie vor der Pause gut im Griff. Wir hatten drei klare Chancen, aber haben verpasst, die Bude zu machen“, ärgerte sich Beyhl später.
Nach dem Wiederanpfiff veränderte sich das Bild allmählich. Sonneberg agierte nun ruhiger im Spielaufbau, hielt den Ball häufiger in den eigenen Reihen und entwickelte mehr Kontrolle. Die Gastgeber setzten die Vorgaben ihres Trainers konsequenter um und kamen zunehmend zu längeren Ballbesitzphasen. Zwar hielten die Erlauer zunächst noch gut dagegen, doch der Druck nahm zu. In der 53. Minute fiel schließlich die Führung für die Hausherren. Nach einem Steckpass von Wittmann war Chakal plötzlich frei durch. Aus Erlauer Sicht roch die Szene zwar nach einer Abseitsstellung, doch die Fahne blieb unten. Chakal setzte sich durch, schüttelte seinen Gegenspieler ab und schob zum 1:0 ein. Der Treffer verlieh den Gastgebern zusätzliche Sicherheit. Erlau fing sich zwar wieder und konnte die Partie anschließend weitgehend offen gestalten, mehr als einige Halbchancen sprangen jedoch nicht heraus. Sonneberg dagegen blieb die aktivere Mannschaft. Die Entscheidung fiel schließlich nach einer gelungenen Kombination. Göhring legte den Ball auf Funke zurück, der aus rund 18 Metern abzog. Der Schuss wurde noch abgefälscht und schlug halbhoch neben dem Pfosten zum 2:0 ein (86.). In der Schlussphase machten sich bei den Gästen die personellen Engpässe bemerkbar. Auf dem großen Platz und bei sommerlichen Temperaturen fehlten zunehmend die Kräfte, um noch einmal entscheidend zurückzukommen.
„Wir waren wieder nicht die schlechtere Truppe, aber verlieren wieder“, fasste Beyhl die Partie zusammen. Auf Sonneberger Seite fiel das Fazit trotz des Erfolges ebenfalls nüchtern aus. „Wir hätten uns nicht beschweren können, wenn Erlau in Führung geht. Nach der Pause wollten wir dominanter agieren, den Ball flach halten und mehr in den eigenen Reihen behalten. Das hat besser funktioniert. In Summe haben wir verdient gewonnen“, sagte Benn. Von Glanz konnte dennoch keine Rede sein. Über weite Strecken verlief die Begegnung schleppend, fußballerische Höhepunkte blieben rar. Erst nach der Pause fand Sonneberg zu mehr Struktur und einigen ansehnlichen Kombinationen. Weil die Gastgeber ihre Chancen nutzten und Erlau seine Möglichkeiten liegen ließ, stand am Ende ein verdienter 2:0-Heimsieg des 1. FC Sonneberg 2004.