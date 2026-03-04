Wer vertritt den WFV bei der Süddeutschen Futsal-Meisterschaft? Aktuelle Informationen kommen vom Württembergischen Fußballverband. von wfv · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Liveticker Nedi

Am kommenden Wochenende stehen für sechs Teams aus Württemberg die Süddeutschen Futsal-Meisterschaften auf dem Programm. Hier treffen die besten Nachwuchs- und Frauenmannschaften der süddeutschen Landesverbände aufeinander – Hallenfußball auf höchstem Niveau ist garantiert!

Für die wfv-Teams war der Weg dorthin bereits eine Herausforderung: Als Bezirksmeister mussten sich etwa die C-Junioren und -Juniorinnen wie auch die B-Juniorinnen auf Verbands- und Bezirksebene bewähren. Nun stellen sie sich am Samstag und Sonntag, 7./8. März 2026, über den Landesverband hinaus einer neuen Bewährungsprobe. Heimspiel in Ehningen Die Schalkwiesenhallen in Ehningen waren bereits Ende Februar Schauplatz der württembergischen Verbandshallenmeisterschaft. Der ausrichtende TSV Ehningen 1914 e.V. hat gezeigt, dass Großveranstaltungen hier bestens aufgehoben sind. Für alle wfv-Teams fühlen sich die Süddeutschen Futsal-Meisterschaften damit (fast) wie ein Heimspiel an.

Samstag, 7. März 2026 Die B- und C-Juniorinnen eröffnen das Finalturnier am Samstag, den 07. März, um 11 Uhr. Für den wfv tritt jeweils der Nachwuchs des VfB Stuttgart an. Hier geht es zum Spielplan der B-Juniorinnen. Die A-Junioren beginnen am selben Tag um 16 Uhr mit den Entscheidungsspielen, hier geht der Holzschwanger SV für Württemberg ins Rennen, der sich in einem spannenden Finale als Sieger der Futsal-Liga durchsetzen konnte. Hier geht es zum Spielplan.