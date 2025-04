Wer verteilt Ostergeschenke

Der FC 47 Leschede will den Aufwärtstrend gegen BW Papenburg (U23) fortsetzen. Die Gastgeber, mit 45 Punkten auf Rang drei, sind nach einem 1:0-Sieg gegen RW Heede zuletzt in Form. Papenburg, auf Platz elf, kam im Hinspiel mit 4:0 deutlich unter die Räder. Während Leschede in den letzten fünf Spielen 13 Zähler holte, hat Papenburg acht Punkte gesammelt. Das Duell verspricht eine spannende Begegnung zwischen einem Top-Team und einem Außenseiter.