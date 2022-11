Der TV Barbing (Blau, hier gegen Moosham) liefert sich am Sonntag mit dem FC Mötzing das Kellerduell schlechthin. – Foto: Patrick Itter

Wer überwintert mit der Roten Laterne im Gepäck? Kellerduell in Barbing +++ Die Crazy Frogs stehen gegen den Spitzenreiter unter Zugzwang

Der Tabellenführer aus Großberg (46) ist zu Gast beim SV Moosham (17), der nur noch einen Punkt vor der Abstiegsregion steht. Der Zweite von der SG Oberndorf/Matting (37) geht mit einem Heimspiel gegen Tegernheim II (26) in die Winterpause. Das Abstiegsduell schlechthin liefern sich der TV Barbing (15) und der FC Mötzing (13). Der Verlierer überwintert auf dem letzten Rang.

Hinspiel: 2:2. Der SV Harting (16) konnte nach zwei Siegen in Folge die Rote Laterne abgeben. Gegen Aufhausen (23) soll der vierte Heimsieg (3/2/4) gelingen. Die Gäste können beruhigt aufspielen. Der Heimsieg gegen Alteglofsheim katapultierte Aufhausen noch ein Stück höher im gesicherten Mittelfeld. Vielleicht gelingt der Jann-Elf aber der vierte Auswärtsdreier der Saison (3/0/4) zum Abschluss vor der Winterpause?





Hinspiel: 0:0. Der TV Barbing (15) ergatterte aus den letzten fünf Spielen immerhin zehn Punkte. Möchte die Lang-Truppe über dem ominösen Strich überwintern, ist ein Heimsieg gegen den Rangletzten aus Mötzing (13) Pflicht. Bei einer Niederlage geht es selbst mit der Roten Laterne im Gepäck in die Winterpause. Die Heimbilanz macht Mut (3/1/4). Die Gäste aus Mötzing sind seit sechs Spieltagen sieglos (0/1/5). Mit aller Macht soll der zweite Auswärtsdreier her (1/3/5).





Hinspiel: 0:10. Die letzten fünf Spiele hat Moosham (17) allesamt verloren. Das Hinspiel gegen den Tabellenführer aus Großberg (46) ging mit 0:10 verloren. Die Rollen sind klar verteilt. Moosham kassierte daheim bereits fünf Pleiten (2/1/5), Großberg visiert den fünften Sieg in Folge an. Der TSV stellt die beste Offensive und die mit Abstand stärkste Defensive der Kreisklasse eins. Das Torverhältnis lautet 57:9.





Hinspiel: 1:0. Die SG Oberdorf/Matting (37) überwintert auf alle Fälle auf dem zweiten Tabellenrang. Um den Vorsprung auf Sarching (30, plus ein Nachholspiel) nicht kleiner werden zu lassen, soll der siebte Heimdreier (6/2/0) eingefahren werden. Die Gäste aus Tegernheim (26) sind heimstark (6/1/2), konnten in der Fremde bislang aber nur in Alteglofsheim voll punkten (1/1/5).





Hinspiel: 2:2. Der TSV Alteglofsheim steht mit 22 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Gegen den favorisierten SV Sarching (30) soll die dritte Heimniederlage auf Biegen und Brechen vermieden werden (4/3/2). Die Elf von Manuel Lublow und Sebastian Papilion möchte mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause gehen. Die Gäste aus Sarching sind seit drei Spieltagen sieglos (0/1/2). Der vierte Auswärtssieg (3/1/3) ist Pflicht für den Rangdritten, sonst fährt der Zug in Richtung Kreisliga langsam aber sicher ohne den SVS ab.





Hinspiel: 2:2. Der SV Pfatter (23) konnte die letzten vier Heimspiele allesamt für sich entscheiden. Im letzten Spiel vor der Winterpause soll die Heimbilanz (4/2/2) weiter ausgebaut werden. Die Gäste von der SG Peising/Bad Abbach II (18) stoppten beim 2:2 daheim gegen Barbing den Negativlauf von fünf Niederlagen in Serie. Im Optimalfall könnte die Maaske-Elf ihre Auswärtsbilanz im letzten Spiel 2022 ausgeglichen gestalten (2/3/3).





Hinspiel: 2:2. Der SV Donaustauf II (27) konnte mit einem 4:2-Heimsieg gegen Moosham eine Negativserie von drei Pleiten in Folge beenden. Nun wird der sechste Heimsieg (5/0/2) anvisiert, um das erfolgreiche Jahr mit einem letzten Dreier zu krönen. Die Gäste vom FC Labertal (18) wollen dem SVD das Leben so schwer wie möglich machen. Die Elf von Sinisa Rudan und Admir Hodzic ging in den letzten sechs Partien nur einmal leer aus (4/1/0).