Der FC Süderelbe testet gegen Sasel. – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Wer testet in dieser Woche? UPDATE! Die Testspiel-Übersicht von FuPa Hamburg bis zum 10. Januar: Spielen wollen unter anderem TSV Dassendorf, ETSV Hamburg, TSV Sasel, FC Süderlbe oder DSC Hanseat.

Zugegeben, Testspiele sind in der aktuellen Jahreszeit mit Vorsicht zu genießen, schließlich könnte es jederzeit einen Ausfall geben. Dennoch wollen trotz Wintereinbruch einige Hamburger Klubs in dieser Woche spielen - die Übersicht mit TSV Dassendorf, ETSV Hamburg, TSV Sasel, FC Süderlbe oder DSC Hanseat. UPDATE: Alle Spiele dieser Woche fallen aus! Das hat der Hamburger Fußball-Verband entschieden - mehr hier! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp

Ursprünglich hätten am Mittwoch der FC Alsterbrüder und HEBC Hamburg testen sollen, die Partie wurde aber auf den 13. Januar verschoben. Die Testspiele in Hamburg am Freitag, 9. Januar 2026