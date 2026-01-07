Wer testet in dieser Woche? UPDATE!

Zugegeben, Testspiele sind in der aktuellen Jahreszeit mit Vorsicht zu genießen, schließlich könnte es jederzeit einen Ausfall geben. Dennoch wollen trotz Wintereinbruch einige Hamburger Klubs in dieser Woche spielen - die Übersicht mit TSV Dassendorf, ETSV Hamburg, TSV Sasel, FC Süderlbe oder DSC Hanseat.
UPDATE: Alle Spiele dieser Woche fallen aus! Das hat der Hamburger Fußball-Verband entschieden - mehr hier!
Ursprünglich hätten am Mittwoch der FC Alsterbrüder und HEBC Hamburg testen sollen, die Partie wurde aber auf den 13. Januar verschoben.
