Wer testet in dieser Woche? Einige Oberligisten im Einsatz

Zugegeben, Testspiele sind in der aktuellen Jahreszeit mit Vorsicht zu genießen, schließlich könnte es jederzeit einen Ausfall geben. Dennoch wollen trotz Wintereinbruch einige Hamburger Klubs in dieser Woche spielen - die Übersicht mit TSV Dassendorf, ETSV Hamburg, TSV Sasel, FC Süderlbe oder DSC Hanseat.

Für den Testspiel-Sonntag folgt auf FuPa Hamburg ein eigener Text.