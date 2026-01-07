 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Der FC Süderelbe testet gegen Sasel.
Der FC Süderelbe testet gegen Sasel. – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Wer testet in dieser Woche? Einige Oberligisten im Einsatz

Die Testspiel-Übersicht von FuPa Hamburg bis zum 10. Januar: Spielen wollen unter anderem TSV Dassendorf, ETSV Hamburg, TSV Sasel, FC Süderlbe oder DSC Hanseat.

Zugegeben, Testspiele sind in der aktuellen Jahreszeit mit Vorsicht zu genießen, schließlich könnte es jederzeit einen Ausfall geben. Dennoch wollen trotz Wintereinbruch einige Hamburger Klubs in dieser Woche spielen - die Übersicht mit TSV Dassendorf, ETSV Hamburg, TSV Sasel, FC Süderlbe oder DSC Hanseat.

Für den Testspiel-Sonntag folgt auf FuPa Hamburg ein eigener Text.

Die Testspiele in Hamburg am Mittwoch, 7. Januar 2026

Ursprünglich hätten am Mittwoch der FC Alsterbrüder und HEBC Hamburg testen sollen, die Partie wurde aber auf den 13. Januar verschoben.

Die Testspiele in Hamburg am Freitag, 9. Januar 2026

Fr., 09.01.2026, 19:15 Uhr
SC Egenbüttel
SC EgenbüttelEgenbüttel  II
SC Egenbüttel
SC EgenbüttelEgenbüttel  III
19:15
Fr., 09.01.2026, 20:00 Uhr
Willinghusener SC
Willinghusener SCWillinghusen
TSV Reinbek
TSV ReinbekTSV Reinbek
20:00
Fr., 09.01.2026, 19:30 Uhr
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU
Dulsberger SC Hanseat
Dulsberger SC HanseatDSC Hanseat
19:30
Fr., 09.01.2026, 19:30 Uhr
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
19:30
Fr., 09.01.2026, 19:30 Uhr
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
SC Rapid Lübeck
SC Rapid LübeckRapid Lübeck
19:30
Fr., 09.01.2026, 20:00 Uhr
Willinghusener SC
Willinghusener SCWillinghusen
TSV Reinbek
TSV ReinbekTSV Reinbek
20:00
Fr., 09.01.2026, 20:00 Uhr
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt II
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg II
20:00
Die Testspiele in Hamburg am Samstag, 10. Januar 2026

Sa., 10.01.2026, 13:00 Uhr
Escheburger SV
Escheburger SVEscheburg
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
13:00
Sa., 10.01.2026, 12:00 Uhr
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
JFV Lübeck
JFV LübeckJFV Lübeck
12:00
Sa., 10.01.2026, 14:00 Uhr
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
SSC Hagen Ahrensburg
SSC Hagen AhrensburgHagen Aburg
14:00
Sa., 10.01.2026, 12:00 Uhr
SV Nettelnburg/Allermöhe
SV Nettelnburg/AllermöheSV N/A III
FC Voran Ohe
FC Voran OheVoran Ohe II
12:00
redAutor