Wer testet Freitag und Samstag am Mittelrhein?
Wer wann und wo spielt, seht ihr in der Übersicht.
Am heutigen Freitag und morgigen Samstag nutzen zahlreiche Teams am Mittelrhein die Gelegenheit für weitere Testspiele. Im Fokus stehen dabei erneut Spielpraxis, taktische Feinabstimmungen und personelle Erkenntnisse auf dem Weg in die Rückrunde. Eine Übersicht aller Begegnungen gibt es im Anschluss.