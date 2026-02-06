 2026-02-06T13:16:52.650Z

Allgemeines

Wer testet Freitag und Samstag am Mittelrhein?

Wer wann und wo spielt, seht ihr in der Übersicht.

von red · Heute, 16:22 Uhr
– Foto: Marian Stanienda

Am heutigen Freitag und morgigen Samstag nutzen zahlreiche Teams am Mittelrhein die Gelegenheit für weitere Testspiele. Im Fokus stehen dabei erneut Spielpraxis, taktische Feinabstimmungen und personelle Erkenntnisse auf dem Weg in die Rückrunde. Eine Übersicht aller Begegnungen gibt es im Anschluss.

Testspiele am Freitag, 06.02.2026:

Heute, 19:30 Uhr
SV Bergisch Gladbach 09
SV Bergisch Gladbach 09Berg. Gl. 09
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05
19:30

Heute, 20:00 Uhr
SV Alemannia Mariadorf
SV Alemannia MariadorfMariadorf
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf
20:00live

Heute, 20:15 Uhr
FC Rheinsüd Köln
FC Rheinsüd KölnFC Rheinsüd
TuS Chlodwig Zülpich 1896
TuS Chlodwig Zülpich 1896Zülpich
20:15

Testspiele am Samstag, 07.02.2026:

Morgen, 17:00 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
Ay-Yildizspor Hückelhoven
Ay-Yildizspor HückelhovenAy-Yildizsp.
17:00

Morgen, 13:30 Uhr
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
JSG Erft 01 Euskirchen
JSG Erft 01 EuskirchenJSG Erft 01
13:30

Morgen, 15:30 Uhr
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
SG Wallmenroth / Scheuerfeld
SG Wallmenroth / ScheuerfeldSG Wallmenroth
15:30

Morgen, 15:00 Uhr
SpVg Frechen 20
SpVg Frechen 20Frechen
TuS Erndtebrück
TuS ErndtebrückTuS Erndtebrück
15:00live

Morgen, 15:30 Uhr
FC Hennef 05
FC Hennef 05FC Hennef 05
FV Bonn-Endenich
FV Bonn-EndenichFV Endenich
15:30

Morgen, 18:00 Uhr
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 KölnBlau-Weiß
TuS Garbsen
TuS GarbsenTuS Garbsen
18:00

Morgen, 13:00 Uhr
SV Bergisch Gladbach 09
SV Bergisch Gladbach 09Berg. Gl. 09
Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard
Spielvereinigung 1920 Köln-FlittardSpV Flittard
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
Siegburger SV 04
Siegburger SV 04Siegburg. SV
FC Rot-Weiss Koblenz
FC Rot-Weiss KoblenzRW Koblenz
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
FV Bad Honnef
FV Bad HonnefBad Honnef
Ahrweiler BC 1920
Ahrweiler BC 1920Ahrweiler BC
14:00

Morgen, 15:15 Uhr
SSV Rot-Weiß Ahrem
SSV Rot-Weiß AhremAhrem
SSV Weilerswist 1924
SSV Weilerswist 1924Weilerswist
15:15live

