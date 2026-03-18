Wer stoppt Großaspach? Situation im Tabellenkeller spitzt sich zu

– Foto: Presse SG Sonnenhof Groß

Die A-Junioren Oberliga Baden-Württemberg geht am 4. Spieltag der Frühjahresrunde in die nächste entscheidende Phase. Im sportlichen Fokus steht dabei weiterhin die SG Sonnenhof Großaspach, die ihre Position als Tabellenführer behaupten konnte und diese Spitzenposition trotz eines absolvierten Spiels weniger verteidigt. Dicht dahinter positionieren sich Verfolger wie die TSG Balingen, TSG Weinheim und der formstarke SV Waldhof Mannheim, die mit einer stabilen Punkteausbeute auf weitere Erfolge drängen. Deutlich angespannter stellt sich die Tabellensituation im unteren Drittel dar, wo die Teams um den Anschluss ringen. Sowohl dem FC-Astoria Walldorf als auch der SG HD-Kirchheim ist der erhoffte Befreiungsschlag in den vergangenen Partien nicht gelungen. Noch weitaus schwieriger ist die Ausgangslage für den VfR Aalen und ganz besonders für den Bahlinger SC, die nach den bisherigen Ergebnissen weiter fest in der Krise stecken und an diesem Wochenende dringend zählbare Resultate benötigen, um den Negativtrend zu stoppen.

Der Tabellenführer SG Sonnenhof Großaspach reist mit breiter Brust zum TuS Ergenzingen, nachdem man die Spitzenposition behaupten konnte und immer noch ein Spiel in der Hinterhand hat. Zuletzt bewiesen die Gäste enorme Nervenstärke, als sie gegen den Bahlinger SC nach dem zwischenzeitlichen Bahlinger Ausgleich von Henry Leber (45.+1) durch einen Treffer in letzter Sekunde von Marlon D'Elia (90.+5) triumphierten. Ergenzingen möchte nach dem wilden 2:2 gegen den SSV Reutlingen punkten, bei dem man durch ein unglückliches Eigentor von Pascal Hünig (7.) zunächst in Rückstand geriet, dann nach einem Eigentor von Bernhard Alonso Kellerstrass (39.) und dem Treffer von Felix Hörmann (80.) das Spiel drehte, ehe Giosue Mobilia (90.+1) den Ausgleich besorgte. Nun wird sich zeigen, ob die mutigen Gastgeber dem Tabellenführer Paroli bieten können.

Dem FC-Astoria Walldorf ist der erhoffte Befreiungsschlag zuletzt schmerzhaft misslungen, als man gegen die TSG Balingen (U19) trotz einer Pausenführung (45.+3) noch eine bittere 1:2-Niederlage hinnehmen musste. Mit dem Freiburger FC gastiert nun der Tabellenfünfte, der jüngst ein denkwürdiges 3:3-Unentschieden gegen die SG HD-Kirchheim erlebte. Die Freiburger gingen durch Jakob Naschold (33.) in Front, fielen durch Gegentore von Til Huber (52., Foulelfmeter) und Tim Van Soldt (68.) zurück, drehten das Blatt kurzzeitig dank Maximilian Huber (74.) und Luis Thoma (75.), kassierten aber in der Nachspielzeit den emotionalen Schock durch Shahin Can Sabok Sir (90.+1). Für Walldorf geht es im eigenen Stadion nun zwingend darum, endlich entscheidende Zähler im Tabellenkeller einzufahren. ---

Der kriselnde VfR Aalen steht als Tabellenzehnter enorm unter Druck und sucht händeringend nach einem Ausweg aus der derzeitigen sportlichen Misere. Zuletzt blieb man beim 0:2 gegen die TSG 62/09 Weinheim nach frühen Treffern vor der Pause weitestgehend chancenlos und fand keinen Zugriff auf dem Platz. Die drittplatzierte TSG Balingen (U19) reist hingegen mit gewaltigem Rückenwind an, nachdem sie ihr letztes Spiel durch einen beeindruckenden Kraftakt von Niklas Bender (65.) und Joseph Banzhaf (70.) in einen hart umkämpften 2:1-Sieg verwandeln konnte. Für die Aalener bedarf es einer monumentalen Leistungssteigerung, um gegen die gefestigten Balinger, die die Tabellenspitze ihrerseits noch längst nicht aus den Augen verloren haben, überhaupt auf dringend benötigte Punkte hoffen zu dürfen. ---

Auch der SG HD-Kirchheim ist der ersehnte Befreiungsschlag zuletzt verwehrt geblieben, sodass das Team als Tabellenneunter weiterhin jeden Punkt für den Klassenerhalt benötigt. Beim spektakulären 3:3 gegen Freiburg bewies die Mannschaft allerdings gewaltige Moral, als Til Huber per Foulelfmeter (52.) und Tim Van Soldt (68.) das Spiel zunächst drehten, ehe Shahin Can Sabok Sir (90.+1) den hart umkämpften Punkt in letzter Sekunde sicherte. Der Tabellensiebte SSV Reutlingen reist nach einem ebenso nervenaufreibenden 2:2-Unentschieden an, bei dem ein rettendes spätes Tor von Giosue Mobilia (90.+1) immerhin noch einen Zähler rettete. Auf dem Platz begegnen sich zwei äußerst kampfstarke Mannschaften, die beide einen dreifachen Punktgewinn im Kampf um den Klassenerhalt anstreben. ---

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr Bahlinger SC Bahlinger SC SV Waldhof Mannheim SV Waldhof 15:00 PUSH