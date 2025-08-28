Wer stoppt Eichholz? Verfolgerduelle prägen den Spieltag

– Foto: Timo Babic

Der sechste Spieltag der Landesliga Holstein bietet eine Mischung aus Topduellen und richtungsweisenden Begegnungen im Tabellenkeller. Während der Eichholzer SV seine weiße Weste in Ratzeburg verteidigen möchte, kämpfen mehrere Teams ums Überleben im unteren Drittel.

TuS Hartenholm (13. Platz/3 Punkte) – TSV Pansdorf (15./2 Punkte), Freitag 18:30 Uhr

Hartenholm feierte beim 4:3 in Oldesloe den ersten Saisonsieg, nachdem Blerim Bara dreimal traf und die Partie im Alleingang drehte. Der TuS will diesen Schwung mitnehmen, um den Anschluss ans Mittelfeld zu schaffen. Pansdorf hingegen kam zuletzt zu einem 2:2 gegen Lägerdorf und wartet weiter auf den ersten Dreier. Beide Teams stehen unter Druck, um sich aus der Abstiegszone zu befreien.

--------------------------------------- VfB Lübeck II (3./11 Punkte) – FC Dornbreite Lübeck (4./9 Punkte), Samstag 13:30 Uhr

Die U23 des VfB setzte sich in Rönnau nach früher Vier-Tore-Führung mit 4:2 durch und bleibt ungeschlagen. Offensiv ist die Mannschaft derzeit kaum zu bremsen, stellt aber defensiv immer wieder Lücken offen. Dornbreite erholte sich vom Rückschlag in Rönnau mit einem 4:1 gegen Ratzeburg und hält Anschluss zur Spitze. Das Lübecker Stadtduell verspricht Brisanz und Tempo.

--------------------------------------- TSV Bargteheide (8./6 Punkte) – SC Rönnau (12./3 Punkte), Samstag 15:00 Uhr

Bargteheide verpasste beim 1:2 in Lübeck-Rapid knapp einen Punkt, bleibt aber stabil in der Liga angekommen. Der Aufsteiger setzt auf seine mannschaftliche Geschlossenheit, muss jedoch effizienter im Abschluss werden. Rönnau hielt gegen den VfB II nach der Pause gut mit, unterlag aber 2:4. Für die Gäste zählt jeder Zähler, um nicht tiefer in den Abstiegskampf zu rutschen.

--------------------------------------- Ratzeburger SV (11./4 Punkte) – Eichholzer SV (1./15 Punkte), Samstag 16:00 Uhr

Ratzeburg konnte nur die Anfangsphase in Dornbreite offen gestalten und verlor klar mit 1:4. Die Defensive wirkte anfällig und trifft nun auf die stärkste Offensive der Liga. Eichholz marschierte beim 4:2 gegen Todesfelde II weiter souverän und bleibt verlustpunktfrei. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

--------------------------------------- VfR Horst (7./7 Punkte) – SSC Hagen Ahrensburg (5./8 Punkte), Samstag 16:00 Uhr

Horst gewann bei Aufsteiger Fetih-Kisdorf knapp mit 2:1 und hat sich ins Tabellenmittelfeld geschoben. Das Team überzeugt bislang durch Effizienz und robuste Defensive. Hagen feierte ein 4:0 gegen Eichede II und schielt auf die oberen Ränge. Beide Mannschaften treten mit Selbstvertrauen an – es dürfte ein enges Spiel werden.

--------------------------------------- SV Eichede II (16./2 Punkte) – SV Türkspor Bad Oldesloe (14./3 Punkte), Sonntag 14:00 Uhr

Eichede II unterlag in Hagen deutlich mit 0:4 und bleibt ohne Sieg am Tabellenende. Die Defensive stellt nach fünf Spielen das schwächste Bollwerk der Liga. Türkspor verlor nach 3:0-Führung gegen Hartenholm noch 3:4 und offenbarte große Defensivprobleme. Für beide Mannschaften ist die Partie ein frühes Abstiegsduell.

--------------------------------------- SV Todesfelde II (10./4 Punkte) – FC Fetih-Kisdorf (9./5 Punkte), Sonntag 14:00 Uhr

Todesfelde II hielt beim Spitzenreiter Eichholz phasenweise gut mit, verlor jedoch 2:4. Offensiv findet das Team immer wieder Lösungen, die Defensive bleibt aber anfällig. Fetih-Kisdorf verlor nach 1:0-Führung gegen Horst mit 1:2 und steckt im unteren Mittelfeld fest. Beide Teams werden versuchen, ein Polster zur Abstiegszone aufzubauen.