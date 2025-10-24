Wer stoppt die Talfahrt zuerst?

Für den FC Wegberg-Beeck wird das Heimspiel am Sonntag gegen den FC Pesch zum Charaktertest. Acht Punkte nach acht Spielen, noch kein Heimsieg – der ehemalige Regionalligist hinkt den eigenen Ansprüchen hinterher. Auch Pesch, Tabellenletzter mit nur vier Punkten, steht nach zwei deftigen Pleiten unter Zugzwang. Beide Teams wollen zurück in die Spur finden.

Beeck-Coach Albert Deuker, der vor gut drei Wochen das Amt übernommen hat, wartet weiterhin auf seinen ersten Sieg. Nach einem 0:0 in Düren und zwei Niederlagen will er gegen das Schlusslicht endlich den Befreiungsschlag landen. „Adriano und Himet haben eine klare Idee mit Ball. Pesch hat gegen Merten gezeigt, was sie können“, sagte Deuker mit Blick auf den Gegner. Entscheidend werde für ihn die eigene Leistung: „Wir wollen vor allem zu Hause eine deutliche Leistungssteigerung auf den Platz bringen!“

Beim FC Pesch herrscht nach den Niederlagen gegen Bergisch Gladbach (1:6) und Frechen (0:7) Ernüchterung, aber keine Resignation. Trainer Adriano Terranova betont, dass die Stimmung intern trotz der Ergebnisse stimmt: „Die zwei Niederlagen sind sehr bitter in der Höhe. Wir strotzen gerade nicht vor Selbstbewusstsein. Dennoch sieht man im Training, wie professionell unsere Spieler damit umgehen und fleißig trainieren.“

Besonders die erfahrenen Akteure sollen nun Verantwortung übernehmen. „Die erfahrenen Spieler sind gerade gefragt und machen den jüngeren Mut“, so Terranova. Für ihn ist klar: „Wegberg läuft seinen eigenen Erwartungen hinterher. Wenn, dann müssen wir jetzt das Momentum nutzen und versuchen, etwas Zählbares mitzunehmen. Wir müssen am Sonntag bereit sein, unser Tor mit allem zu verteidigen, was wir haben.“

Personell gibt sich Terranova gelassen: „Wir müssen uns keine großen Sorgen machen“, sagt er, ohne ins Detail zu gehen.

Beide Teams wissen um die Bedeutung der Partie – für Beeck wäre ein Heimsieg die ersehnte Trendwende, für Pesch ein wichtiges Signal im Abstiegskampf. Viel spricht für ein intensives, kampfbetontes Spiel, in dem Moral und Mentalität entscheidend sein dürften.