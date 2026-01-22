Wer stoppt den MSV Moers?

Damals war jedoch schon klar: „Das eigentliche Projekt steht vor dem Erfolg“, sagt Baylan Mitte Januar. Das Projekt sei eines mit Weitblick. Ziel ist, den MSV Moers wieder besser zu strukturieren, den Kindern in der Umgebung eine Perspektive zu geben sowie den Klub nach außen hin anders zu präsentieren. Hierbei sei der Charakter der Spieler wichtiger als die Qualität, stellt der Sportdirektor klar. „Es soll eine Mannschaft sein, zu der die Kinder aufblicken können.“