Wer stoppt den MSV Moers?

Die Saison 2022/23 ist beendet. Die Fußballer vom MSV Moers steigen als Tabellenletzter in die C-Liga ab. Der Verein, der in den 70er-Jahren in der Verbandsliga und 2017/18 noch in der Bezirksliga vertreten war, ist am Boden und findet sich in der niedrigsten Spielklasse im Kreis Moers wieder. Doch der sportliche Niedergang ist längst gestoppt. Anfang 2026 herrscht Aufbruchstimmung bei den Meerbeckern. Es wird nicht zurück, sondern nur nach vorne geschaut.
Noch 2023 begann der Neuaufbau – und die Erfolgsstory rund ums Team von Sportdirektor Selim Baylan. Eine Mannschaft aus Freunden und Bekannten, die zum größten Teil gebürtig aus dem Stadtteil Meerbeck stammen oder einen großen Teil ihrer Jugend in dem Klub verbrachten, wurde zur verschworenen Einheit auf dem Ascheplatz in Scherpenberg. Die neue Anlage an der Barbarastraße eröffnete erst im Folgejahr."
Damals war jedoch schon klar: „Das eigentliche Projekt steht vor dem Erfolg“, sagt Baylan Mitte Januar. Das Projekt sei eines mit Weitblick. Ziel ist, den MSV Moers wieder besser zu strukturieren, den Kindern in der Umgebung eine Perspektive zu geben sowie den Klub nach außen hin anders zu präsentieren. Hierbei sei der Charakter der Spieler wichtiger als die Qualität, stellt der Sportdirektor klar. „Es soll eine Mannschaft sein, zu der die Kinder aufblicken können.“
Auch wenn der Erfolg beim MSV nicht an erster Stelle steht, stellte sich der schnell ein. In der ersten Saison wurde das Team Fünfter. In der folgenden Spielzeit startete die Truppe von Trainer Tahsin Engin/Burak Erdogan beim MSV dann als „Dritte“. Es gelang mit 76 Punkten der souveräne Durchmarsch in die Kreisliga B.
Nach dem Aufstieg wurde die Elf um Kapitän Ayhan Okumus wieder zur ersten Mannschaft „befördert“. Und das Team setzt seitdem den Lauf fort und führt aktuell die B-Liga-Tabelle nach der Hinserie mit zehn Punkten Vorsprung an.
Der MSV rüstete personell weiter auf. Tolga Günes und Fatih Yardim, die beide für den GSV Moers in der Landesliga aufliefen, stießen dazu. Günes ist aktuell auch Fußball-Abteilungsleiter. Neben dem Transfer-Dreierpack vom TV Asberg (Gökhan Öztürk, Ozan Sengül und Oguzhan Alemdar kamen) konnte auch Yasin Duman, ebenfalls mit Landesliga-Erfahrung, an die Barbarastraße gelotst werden. Und Enes Balci spielte schon in der Oberliga für den VfB Homberg. Der Kader soll im Sommer für die A-Liga weiter verstärkt werden.
Der MSV Moers ist der B-Liga-Konkurrenz weit enteilt. Den einzigen Punktverlust mussten die Grün-Weißen beim 2:2 beim Zweitplatzierten TV Asberg II hinnehmen. In der Meisterschaft sind die Meerbecker mittlerweile Saison übergreifend seit 45 Spielen ungeschlagen. Im Kreispokal schied die Elf gegen den Landesligisten 1. FC Lintfort knapp mit 0:1 aus. Als Highlight bezeichnen die Verantwortlichen den Hallenstadtpokal, den der MSV Anfang 2026 ausrichtete, mit der Final-Niederlage der B-Liga-Truppe gegen den Landesligisten SV Scherpenberg (1:4). Knapp 50 Ehrenamtliche halfen bei der Organisation des Events.
„Der Verein gehört in den nächsten fünf bis zehn Jahren in die Landesliga“, sagt Abteilungsleiter Günes. Das Potenzial sei da. Kurzfristig sei es jedoch das Ziel, „sich in der Kreisliga A zu etablieren“. Zudem soll „der Verein gesund weiterwachsen“, wie Führungsspieler Ozan Sengül ergänzt.