Burgwart ist Spitzenreiter.
Burgwart ist Spitzenreiter. – Foto: Christina Gier

Wer stoppt Burgwart, Oberzier und Golzheim?

Kreisliga A Düren: Germania Burgwart, BC Oberzier und FC Golzheim haben ihre beiden ersten Spiele gewonnen. Bleibt das so?

Kreisliga A Düren: Germania Burgwart, BC Oberzier und FC Golzheim haben ihre beiden ersten Spiele gewonnen. Bleibt das so? Am 3. Spieltag sind die drei Klubs ebenso wie Schlusslicht Frenz gefordert, das gegen Düren 77 erstmals punkten möchte.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Fr., 12.09.2025, 19:30 Uhr
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
19:30
Spieltext F´aldenhoven - Barmen

Sa., 13.09.2025, 18:30 Uhr
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
18:30
Spieltext Koslar - Golzheim

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
15:30
Spieltext Oberzier - Winden

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
15:00
Spieltext Frenz - Düren 77

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
15:00live
Spieltext Wenau - SC Jülich/SV Ho...

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
15:00
Spieltext H.-Stammeln - Nörvenich

Sa., 13.09.2025, 18:30 Uhr
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
18:30live
Spieltext Welldorf - Burgwart

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
15:00
Spieltext Lohn - SW Düren

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

4. Spieltag
Sa., 20.09.25 16:30 Uhr Salingia Barmen - Viktoria Koslar
So., 21.09.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Borussia Freialdenhoven
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Golzheim - JSV Frenz
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - Rhenania Lohn
So., 21.09.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - BC Oberzier
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 21.09.25 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Jugendsport Wenau
So., 21.09.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

5. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SG Nörvenich-Hochkirchen
Sa., 27.09.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - SC Jülich/SV Hoengen
Sa., 27.09.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - FC Düren 77
So., 28.09.25 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 28.09.25 15:00 Uhr JSV Frenz - Salingia Barmen
So., 28.09.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - VfVuJ Winden
So., 28.09.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Schwarz-Weiß Düren
So., 28.09.25 15:00 Uhr Rhenania Lohn - FC Golzheim

