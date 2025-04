Wer steigt in die Landesliga auf? Diese Teams haben die besten Karten

Wer folgt dem SV Aubing in die Landesliga? Im Norden ist der SVN München so gut wie durch, dahinter ist es spannend. In der Bezirksliga Ost gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Im Süden hat es der Viertplatzierte selbst in der Hand.

Der Countdown läuft. Drei offizielle Spieltage sind in den oberbayerischen Bezirksligen noch zu spielen und mit dem SV Aubing steht der erste Aufsteiger bereits fest . FuPa Oberbayern blickt auf die Restprogramme der Bezirksligen und welche Teams die besten Chancen auf den Landesliga-Aufstieg haben.

Den Aufstieg ebenfalls in der eigenen Hand haben der ASV Dachau und der TSV Gaimersheim. Das Team von Matthias Koston verkürzte den Rückstand auf Gaimersheim auf zwei Punkte – und ist damit in Schlagdistanz. Gewinnt der ASV Dachau seine letzten drei Spiele (u. a. gegen Gaimersheim), qualifiziert er sich sicher für die Relegation. Das leichtere Restprogramm hat allerdings der TSV Gaimersheim, die sich selbst auch noch zum Meister krönen könnten.

Krönt Neuperlach sich an diesem Sonntag zum Meister? Um sich den Bezirksliga-Titel zu holen, braucht der SVN München drei Spieltage vor Schluss nur noch drei Punkte. Den ersten Matchball hat die Mannschaft von Dennis Magro an diesem Sonntag gegen Kammerberg.

Nur noch Außenseiterchancen auf den Aufstieg hat der SE Freising, der bereits mit den Planungen für die kommende Bezirksliga-Saison begonnen hat. (Zur Tabelle der Bezirksliga Nord)

Die Restprogramme der Top-Teams Bezirksliga Nord

Restprogramm SVN München, Tabellenplatz: 1, 64 Punkte

28. Spieltag: (H) SpVgg Kammerberg (8.)

29. Spieltag: (A) FC Gerolfing (15.)

30. Spieltag: (H) ASV Dachau (3.)

Restprogramm TSV Gaimersheim, Tabellenplatz: 2, 58 Punkte

28. Spieltag: (H) FC Gerolfing (15.)

29. Spieltag: (A) ASV Dachau (3.)

30. Spieltag: (H) FC Fatih Spor Ingolstadt (9.)

Restprogramm ASV Dachau, Tabellenplatz: 3, 56 Punkte

28. Spieltag: (A) SV Waldeck Obermenzing (7.)

29. Spieltag: (H) TSV Gaimersheim (2.)

30. Spieltag: (A) SVN München (1.)

Restprogramm SC Eintracht Freising, Tabellenplatz: 4, 52 Punkte

28. Spieltag: (A) VfB Eichstätt II (13.)

29. Spieltag: (H) SV Untermenzing (5.)

30. Spieltag: (A) FC Aschheim (6.)

SV Dornach oder TSV Dorfen? Titelrennen in der Bezirksliga Ost ein Kopf-an-Kopf-Rennen

Das Meisterrennen in der Bezirksliga wird spannend bis zum Schluss: Der SV Dornach und der TSV Dorfen machen den Titel in der Bezirksliga Ost wohl unter sich aus. Was für Dornach spricht? Seit sieben Spielen sind die Dornen ungeschlagen und das Restprogramm sieht auf dem Papier einfacher aus als das der Dorfener.

Für den TSV spricht dagegen die Form zur Rückrunde. Kein Team sammelte mehr Punkte zuletzt. Seit Monaten steht der TSV in der Formtabelle auf Rang eins. Gegen Bad Endorf gab Dorfen die gerade erst eroberte Tabellenführung aus der Hand.

Ein Fußballwunder bräuchte dagegen der FC Langengeisling. Holt Dorfen noch zwei Punkte aus den verbleibenden drei Spielen, ist die Relegation auch rechnerisch nicht mehr drin. (Zur Tabelle der Bezirksliga Ost)

Die Restprogramme der Top-Teams Bezirksliga Ost

Restprogramm SV Dornach, Tabellenplatz: 1, 58 Punkte

28. Spieltag: (A) TSV Fridolfing (16.)

29. Spieltag: (H) SV Miesbach (5.)

30. Spieltag: (A) TSV Bad Endorf (11.)

Restprogramm TSV Dorfen, Tabellenplatz: 2, 56 Punkte

28. Spieltag: (A) SV Saaldorf (8.)

29. Spieltag: (H) FC Langengeisling (3.)

30. Spieltag: (A) FC Töging (12.)

Restprogramm FC Langengeisling, Tabellenplatz 3, 48 Punkte

28. Spieltag: (H) SpVgg Altenerding (9.)

29. Spieltag: (A) TSV Dorfen (2.)

30. Spieltag: (H) TSV Ampfing (4.)

Aubing ist Meister der Bezirksliga Süd – Wacker München, Planegg und Raisting wollen in die Relegation

In der Bezirksliga Süd steht der Meister mit dem SV Aubing fest. „Es ist natürlich eine Erleichterung. Auch wenn wir ungeschlagen sind, war es eine sehr anspruchsvolle Saison“, sagte SVA-Trainer Patrick Ghigani nach dem geglückten Coup. Hinter dem SVA streiten sich noch vier Teams um den begehrten Relegationsplatz.

In der eigenen Hand hat es aktuell nur der FC Wacker München. Gewinnen die Blausterne die verbleibenden vier Spiele, spielen sie im Mai in der Relegation. Zuletzt schoss das Team von Ex-Profi Fabian Lamotte den ASV Habach mit 10:0 ab. Ebenfalls gute Chancen haben der SV Raisting und Aufsteiger Planegg-Krailling. Raisting steht aktuell auf Rang zwei, hat aber ein Spiel mehr als Wacker absolviert. Der SVP hat dagegen das leichteste Restprogramm. Nur mehr Außenseiterchancen hat nach der Pleite in Raisting der FC Penzberg. (Zur Tabelle der Bezirksliga Süd)

Die Restprogramme der Top-Teams Bezirksliga Süd

Restprogramm SV Raisting , Tabellenplatz: 2, 56 Punkte

28. Spieltag: (H) SV Aubing München (1.)

29. Spieltag: (A) FC Deisenhofen II (9.)

30. Spieltag: (H) FC Aich (16.)

Restprogramm SV Planegg-Krailling, Tabellenplatz: 3, 55 Punkte

28. Spieltag: (H) FC Neuhadern München (14.)

29. Spieltag: (A) TSV Peiting (13.)

30. Spieltag: (H) SV Bad Heilbrunn (7.)

Restprogramm FC Wacker München, Tabellenplatz: 4, 54 Punkte

19. Spieltag: (A) SV Waldperlach (11.)

28. Spieltag: (H) 1. FC Penzberg (5.)

29. Spieltag: (A) SV Aubing München (1.)

30. Spieltag: (H) FC Deisenhofen II (9.)

Restprogramm 1. FC Penzberg, Tabellenplatz: 5, 49 Punkte