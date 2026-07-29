Wer steigt aus der Regionalliga Nord ab?

Wer steigt ab? – Foto: Imago Images

Der Start der Regionalliga Nord rückt näher - und damit beginnt nicht nur das Rennen um die oberen Plätze. Auch der Kampf um den Klassenerhalt verspricht Spannung. FuPa fragt deshalb vor dem ersten Spieltag: Welche Teams steigen in der Saison 2026/27 ab?

Besonders interessant wird das Stimmungsbild bei den Teams, die neu in der Liga sind oder traditionell schwer einzuschätzen bleiben. Der Eimsbütteler TV kommt als Aufsteiger in die Regionalliga und startet mit einem großen Kaderumbruch. Auch FSV Schöningen und HSC Hannover stehen vor einer anspruchsvollen Runde.

In der Abstiegs-Umfrage sind bis zu vier Antworten möglich. Das ist wichtig für die Einordnung der Ergebnisse: Die Prozentwerte werden später nicht wie bei einer klassischen Ein-Stimmen-Frage zu lesen sein, sondern zeigen, wie häufig ein Team von den Teilnehmenden als gefährdet genannt wurde.

Zweite Mannschaften wie Hamburger SV II, Hannover 96 II, SV Werder Bremen II oder FC St. Pauli II sind ebenfalls immer besondere Fälle. Ihre Kader können sich durch Profi- und Nachwuchsbewegungen verändern, was Prognosen vor dem Saisonstart erschwert.

Der erste Monat hat es in sich

Der erste Spieltag beginnt am 31. Juli mit SV Werder Bremen II gegen VfB Oldenburg und SV Drochtersen/Assel gegen 1. FC Phönix Lübeck. Am Samstag folgen unter anderem VfB Lübeck gegen SC Weiche Flensburg 08 und Bremer SV gegen Hannover 96 II. Am Sonntag trifft FC Eintracht Norderstedt auf SV Atlas Delmenhorst, außerdem spielt SV Todesfelde gegen St. Pauli II.

Für den ETV wird es direkt anspruchsvoll: Nach dem später angesetzten Stadtduell beim HSV II wartet am zweiten Spieltag Weiche Flensburg, danach der FSV Schöningen. Gerade für Teams, die sich erst finden müssen, kann ein schweres Auftaktprogramm die Richtung früh beeinflussen.

Die Abstiegs-Umfrage ist deshalb mehr als ein Bauchgefühl. Sie zeigt, welchen Klubs die FuPa-Community vor dem Start die schwierigste Saison zutraut - und welche Mannschaften die Skeptiker schon in den ersten Wochen widerlegen können.

Das Auftaktprogramm

1. Spieltag

Fr., 31.07.26 19:00 Uhr SV Werder Bremen II - VfB Oldenburg

Fr., 31.07.26 19:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - 1. FC Phönix Lübeck

Sa., 01.08.26 14:00 Uhr HSC Hannover - BSV Kickers Emden

Sa., 01.08.26 14:00 Uhr VfB Lübeck - SC Weiche Flensburg 08

Sa., 01.08.26 15:00 Uhr SSV Jeddeloh - FSV Schöningen

Sa., 01.08.26 15:30 Uhr Bremer SV - Hannover 96 II

So., 02.08.26 14:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - SV Atlas Delmenhorst

So., 02.08.26 14:00 Uhr SV Todesfelde - FC St. Pauli II

Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Hamburger SV II - Eimsbütteler TV



2. Spieltag

Fr., 07.08.26 18:30 Uhr Hannover 96 II - HSC Hannover

Fr., 07.08.26 18:30 Uhr VfB Oldenburg - SV Drochtersen/Assel

Fr., 07.08.26 19:00 Uhr BSV Kickers Emden - Hamburger SV II

Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - Eimsbütteler TV

Sa., 08.08.26 15:00 Uhr SV Atlas Delmenhorst - VfB Lübeck

So., 09.08.26 14:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - SSV Jeddeloh

So., 09.08.26 14:00 Uhr SV Todesfelde - SV Werder Bremen II

So., 09.08.26 14:00 Uhr FC St. Pauli II - Bremer SV

So., 09.08.26 15:00 Uhr FSV Schöningen - FC Eintracht Norderstedt



3. Spieltag

Di., 11.08.26 19:00 Uhr VfB Lübeck - VfB Oldenburg

Mi., 12.08.26 18:00 Uhr Bremer SV - 1. FC Phönix Lübeck

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr Eimsbütteler TV - FSV Schöningen

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr HSC Hannover - SV Atlas Delmenhorst

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr SV Werder Bremen II - SC Weiche Flensburg 08

Mi., 12.08.26 19:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - BSV Kickers Emden

Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SSV Jeddeloh - FC St. Pauli II

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr Hamburger SV II - SV Todesfelde

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - Hannover 96 II