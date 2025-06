Wer steigt aus den 12 Bezirksligen Westfalen in die Landesliga auf?

Der letzte Spieltag wurde gespielt! Jetzt steht nur noch die Aufstiegsrunde für die Vizemeister an. 13 Aufstiegsplätze sind zu vergeben! 12 Aufsteiger stehen bereits fest! Auch der Kampf um die Vizemeisterschaften in den 12 Bezirksliga Staffeln wird spannend, da die 12 Vizemeister in einer Aufstiegsrunde einen zusätzlichen Landesliga-Aufsteiger ausspielen dürfen. Das ist der aktuelle Stand der Aufstiegsrundenspiele

Der Tabellenerste steigt als Meister in die Landesliga auf. Der Tabellenzweite darf an der Vizemeister-Aufstiegsrunde zur Landesliga teilnehmen.

1. FC Lübbecke (Auf) 28 Spiele 82:43 Tore 60 Punkte (Meister) —————————————————————————————— 2. TuS Brake 28 Spiele 76:45 Tore 56 Punkte (nimmt an der Aufstiegsrunde teil) ————————————————— FC Lübbecke hatte die Meisterschaft mit einem Heimsieg in der eigenen Hand. Diesem Druck hielten sie stand und feierten in den letzten zwei Saisons, zwei Aufstiege und schafften so den Durchmarsch von der Kreisliga A bis in die Landesliga (4:1 gegen VfL Mennighüffen). Die Verfolger Brake und Quernheim trennten sich im Duell um die Vizemeisterschaft mit einem 1:1 Unentschieden. Dadurch sicherte sich der TuS Brake die Vizemeisterschaft und nimmt an der Aufstiegsrunde zur Landesliga teil. In der ersten Runde hat man ein Freilos erwischt und trifft in der zweiten Runde auf den Sieger zwischen dem SVE Heessen (BLZ8) und Türkgücü Gütersloh (BZL2). Drei Siege sind für TuS Brake nötig. ——————————————————————————————

1. VfB Schloß Holte 30 Spiele 100:47 Tore 66 Punkte (Meister)

————————————————————————

2. Türkgücü Gütersloh 30 Spiele 87:41 Tore 65 Punkte (nimmt an der Aufstiegsrunde teil)

————————————





Spitzenreiter VfB Schloß Holte hatte die Meisterschaft am letzten Spieltag mit einem Heimsieg in der eigenen Hand. Dies gelang (4:2 gegen SV Werl-Aspe) und nun steht der VfB Schloß Holte als Meister und Aufsteiger in die Landesliga fest. Dieser Sieg war auch dringend nötig, da auch die Verfolger Türkgücü Gütersloh und SpVg Steinhagen ihre Spiele gewinnen konnten. Die Tabellenkonstellation blieb also unverändert.

Dadurch darf Türkgücü Gütersloh an der Aufstiegsrunde zur Landesliga teilnehmen.

Der erste Gegner ist dort der SVE Heessen (BZL8). Danach sind noch drei weitere Siege nötig.



——————————————————————————————





1. BV Bad Lippspringe 30 Spiele 126:27 Tore 84 Punkte (Meister fest)

——————————————————————————

2. USC Altenautal 30 Spiele 86:38 Tore 61 Punkte (nimmt an der Aufstiegsrunde teil)

—————————





Der BV Bad Lippspringe steht bereits sicher als Meister fest. Es gelang sogar das große Ziel des Meisters, die Saison wurde ungeschlagen beendet.

Kampf um die Vizemeisterschaft schon vor dem letzten Spieltag entschieden: Mit der Vizemeisterschaft hat sich der USC Altenautal für die Aufstiegsrunde zur Landesliga mit den anderen elf Vizemeistern der anderen Bezirksliga Staffeln qualifiziert.

Es werden vier Siege nötig sein und man darf sich keine Niederlage erlauben.

Der erste Gegner wird der SV Hüsten 09, aus der Bezirksliga Staffel 4 sein (am Do. 05.06.).



——————————————————————————————

1. SuS Langscheid/Enkhausen 28 Spiele 78:24 Tore 69 Punkte (Meister)

——————————————————————————————

2. SV Hüsten 09 28 Spiele 61:38 Tore 55 Punkte (nimmt an der Aufstiegsrunde teil)

—————————————————





SuS Langscheid/Enkhausen stand bereits vorher sicher als Meister und Aufsteiger in die Landesliga fest.



Der Zweitplatzierte SV Hüsten 09 stand bereits vor dem letzten Spieltag als Vizemeister fest und darf an der Aufstiegsrunde zur Landesliga teilnehmen.



——————————————————————————————

1. TSV Weißtal 30 Spiele 93:28 Tore 70 Punkte (Meister)

————————————————————————

2. VSV Wenden 30 Spiele 96:38 Tore 66 Punkte (nimmt an der Aufstiegsrunde teil)

————————————



Am letzten Spieltag trafen alle Top-Vier-Teams in direkten Duellen aufeinander:



Der TSV Weißtal gewann deutlich (4:1 gegen SC LWL 05) und sicherte sich im Heimspiel den Meistertitel und den Aufstiegs in die Landesliga. Weißtal hätte sogar verlieren können, da Rot-Weiß Hünsborn mit der zweiten Niederlage in Folge, nicht nur die Meisterschaft, sondern auch die Vizemeisterschaft verspielt hat. Diese deutliche Niederlage kassierten sie im direkten Duell gegen den VSV Wenden mit 1:6, dadurch sicherte sich der VSV Wenden nun die Vizemeisterschaft und darf an der Aufstiegsrunde zur Landesliga teilnehmen.







——————————————————————————————

1. TuS Eichlinghofen 30 Spiele 92:31 Tore 73 Punkte (Meister)

————————————————————————

2. Kirchhörder SC 30 Spiele 94:38 Tore 67 Punkte (nimmt an der Aufstiegsrunde teil)

————————————



Die Vorentscheidungen sind bereits in der Vorwoche gefallen.





——————————————————————————————

1. ASK Ahlen 30 Spiele 109:24 Tore 81 Punkte (Meister)

————————————————————————

2. SC Wiedenbrück II 30 Spiele 82:41 Tore 67 Punkte (nimmt an der Aufstiegsrunde teil)

————————————



Die Vorentscheidungen sind bereits in der Vorwoche gefallen.



——————————————————————————————

1. VfL Kamen 26 Spiele 114:20 Tore 68 Punkte (Meister)

————————————————————————

2. SVE Heessen 26 Spiele 73:28 Tore 62 Punkte (nimmt an der Aufstiegsrunde teil)



————————————————————————



Die Vorentscheidungen sind bereits in der Vorwoche gefallen.



——————————————————————————————

1. BV Herne-Süd 28 Spiele 90:38 Tore 66 Punkte (Meister)

————————————————————————

2. FC 96 Recklinghausen 28 Spiele 71:45 Tore 58 Punkte (nimmt an der Aufstiegsrunde teil)

————————————



Die Vorentscheidungen sind bereits in der Vorwoche gefallen.



——————————————————————————————

1. FC Altenbochum (Ab) 28 Spiele 73:32 Tore 59 Punkte (Meister)

————————————————————————

2. FC Castrop-Rauxel 28 Spiele 79:43 Tore 59 Punkte (nimmt an der Aufstiegsrunde teil)

————————————





Spitzenreiter FC Altenbochum konnte erneut nicht gewinnen und verlor sogar (0:1 bei Mengede 08/20, für Mengede reichte es aber nicht zur Vizemeisterschaft, da Castrop-Rauxel gewinnen konnte), Altenbochum feierte aber trotzdem die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga, da die Tordifferenz gegenüber Castrop-Rauxel, um 5 Tore besser ist. Verfolger FC Castrop-Rauxel sicherte sich zumindest die Vizemeisterschaft (4:1 beim SV Herbede).





——————————————————————————————

1. SV SW Lembeck (Auf) 28 Spiele 67:44 Tore 52 Punkte (Meister)

————————————————————————

2. SC Reken 28 Spiele 58:30 Tore 51 Punkte (nimmt an der Aufstiegsrunde teil)

————————————





SV SW Lembeck machte die Meisterschaft bereits in der Vorwoche klar. Der SC Reken sicherte sich im Fernduell mit dem SuS Stadtlohn die Vizemeisterschaft (2:0 Heimsieg gegen RSV Borken), ein Unentschieden hätte ebenfalls gereicht.





——————————————————————————————

1. SpVg Emsdetten 05 - 30 Spiele 94:30 Tore 76 Punkte (Meister)

————————————————————————

2. SC Greven 09 - 30 Spiele 111:38 Tore 66 Punkte (nimmt an der Aufstiegsrunde teil)

————————————





SpVg Emsdetten hatte bereits in der Vorwoche die vorzeitige Meisterschaft klargemacht.

Der SC Münster 08 verlor in der Woche zuvor das Topspiel, um die Vizemeisterschaft gegen den SC Greven 09 mit 1:4, hatte aber die Vizemeisterschaft noch in der eigenen Hand. SC Münster kam aber im Spiel beim Borghorster FC nicht über ein 2:2 Unentschieden hinaus. Diesen Patzer nutzte der SC Greven 09 (2:0 gegen SuS Neuenkirchen II) und sicherte sich mit vier Siegen im Saisonendspurt doch noch die Vizemeisterschaft und darf an der Aufstiegsrunde teilnehmen.