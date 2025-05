Wer steigt aus den 12 Bezirksligen Westfalen in die Landesliga auf?

Nur noch ein Spieltag steht an, nun geht es in den spannenden Saisonendspurt. 13 Aufstiegsplätze sind zu vergeben! 8 Aufsteiger stehen bereits fest! Auch der Kampf um die Vizemeisterschaften in den 12 Bezirksliga Staffeln wird spannend, da die 12 Vizemeister in einer Aufstiegsrunde einen zusätzlichen Landesliga-Aufsteiger ausspielen dürfen. Das ist der aktuelle Stand der Aufstiegsrundenspiele Der BV Bad Lippspringe (Staffel 3), SuS Langscheid/Enkhausen (Staffel 4), ASK Ahlen (Staffel 7), VfL Kamen (Staffel 8) und die SpVg Emsdetten (Staffel 12) stehen bereits als Meister fest. An diesem Spieltag wurden auch der TuS Eichlinghofen (Staffel 6), der BV Herne-Süd (Staffel 9) und der SV SW Lembeck 1921 (Staffel 11) vorzeitig Meister in ihrer Staffel. USC Altenautal (Staffel 3), SV Hüsten 09 (Staffel 4), Kirchhörder SC (Staffel 6), SC Wiedenbrück II (Staffel 7), SVE Hessen (Staffel 8), FC 96 Recklinghausen (Staffel 9) nehmen sicher an der Aufstiegsrunde zur Landesliga teil.

Der Tabellenerste steigt als Meister in die Landesliga auf. Der Tabellenzweite darf an der Vizemeister-Aufstiegsrunde zur Landesliga teilnehmen.



TuS Brake verlor erneut und musste die Tabellenführung vor dem letzten Spieltag abgeben (1:2 bei SPVG Hiddenhausen). Neuer Spitzenreiter ist nun der FC Lübbecke nach seinem Kantersieg (5:0 beim SC Vlotho). Der weitere Verfolger BV Stift Quernheim konnte nach zuletzt drei Niederlagen in Serie, endlich wieder gewinnen (5:0 beim SV Oetinghausen).

Es bleibt weiter spannend, da es am letzten Spieltag (01.06.) zum Topspiel zwischen BV Stift Quernheim und TuS Brake kommt. In diesem Spiel werden die beiden Mannschaften die Vizemeisterschaft ausspielen und auf einen möglichen Patzer von Lübbecke hoffen. Brake reicht ein Unentschieden für die Vizemeisterschaft, aber nicht um möglicherweise Lübbecke noch einzuholen.

Egal bei welchem Ausgang, der FC Lübbecke hat mindestens die Vizemeisterschaft sicher.





Restprogramm FC Lübbecke



30. Spieltag: (H) VfL Viktoria Mennighüffen (12.)



Restprogramm TuS Brake



30. Spieltag: (A) BV Stift Quernheim (3.)



Restprogramm BV Stift Quernheim



30. Spieltag: (H) TuS Brake (2.)





1. VfB Schloß Holte 29 Spiele 96:45 Tore 63 Punkte

2. Türkgücü Gütersloh 29 Spiele 84:39 Tore 62 Punkte

3. Spvg Steinhagen 29 Spiele 98:40 Tore 60 Punkte

4. FC Gütersloh II 29 Spiele 90:53 Tore 59 Punkte

Spitzenreiter VfB Schloß Holte verteidigte seine Tabellenführung souverän (6:1 beim FC Türk Sport Bielefeld). Aber auch die Verfolger Türkgücü Gütersloh (7:0 gegen SC Peckeloh II) und SpVg Steinhagen (6:2 bei VfR Wellensiek) und der FC Gütersloh II (3:1 bei SpVg Heepen) gewannen ihre Spiele deutlich. Dadurch bleibt die Tabellenkonstellation unverändert. VfB Schloß Holte besitzt einen Vorsprung von einem Punkt auf Türkgücü und drei Punkte vor Steinhagen (aber Tordifferenz von Steinhagen würde reichen, um mit einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage von Schloß Holte noch vorbeizuziehen).



Diese Vier Mannschaften kämpfen auch um die begehrten ersten beiden Aufstiegsplätze.

Der FC Gütersloh II (Platz 4, drei Punkte und 8 Tore Abstand auf Platz 2, besitzt nur noch Außenseiter-Chancen).





Restprogramm VfB Schloß Holte



30. Spieltag: (H) SV Werl-Aspe (16.)



Restprogramm Türkgücü Gütersloh



30. Spieltag: (A) TuS Ahmsen (12.)



Restprogramm Spvg Steinhagen



30. Spieltag: (H) Kastrioti Stukenbrock (13.)



Restprogramm FC Gütersloh II



30. Spieltag: (H) TuS Lipperreihe (5.)



1. BV Bad Lippspringe 29 Spiele 123:25 Tore 81 Punkte(steht bereits als Meister fest)

2. USC Altenautal 29 Spiele 82:37 Tore 58 Punkte (steht als Vizemeister fest)

Der BV Bad Lippspringe steht bereits sicher als Meister fest. Das weitere Ziel des Meisters ist es, die Saison ungeschlagen zu beenden. Dies gelingt weiterhin (9:1 beim SV Eintracht Jerxen-Orbke). Nur noch ein Spiel verbleibt für das große Ziel (01.06. beim TBV Lemgo, Platz 8).

Kampf um die Vizemeisterschaft entschieden: Der USC Altenautal, hatte ohnehin nur noch einen Sieg gebraucht, um die Vizemeisterschaft zu sichern. Dies gelang bereits am Donnerstag (3:0 beim SV Dringenberg, Platz 5).

Mit der Vizemeisterschaft hat sich der USC Altenautal für die Aufstiegsrunde zur Landesliga mit den anderen elf Vizemeistern der anderen Bezirksliga Staffeln qualifiziert.

Es werden vier Siege nötig sein und man darf sich keine Niederlage erlauben.

Der erste Gegner wird der SV Hüsten 09, aus der Bezirksliga Staffel 4 sein (am Do. 05.06.).







1. SuS Langscheid/Enkhausen 27 Spiele 75:23 Tore 66 Punkte (steht bereits als Meister fest)

——————————————————————————————

2. SV Hüsten 09 27 Spiele 60:38 Tore 52 Punkte (steht als Vizemeister fest)

SuS Langscheid/Enkhausen steht bereits sicher als Meister und Aufsteiger in die Landesliga fest.



Der Zweitplatzierte SV Hüsten 09 verlor sein Spiel zwar (0:1 beim SV Brilon). Aber auch die Konkurrenz SG Bödefeld/Henne-Rartal und SG Serkenrode/Fretter konnten beide ihre Spiele nicht gewinnen. Dadurch steht der SV Hüsten 09 als Vizemeister fest und darf an der Aufstiegsrunde zur Landesliga teilnehmen.



1. TSV Weißtal 29 Spiele 89:27 Tore 67 Punkte

2. Rot-Weiß Hünsborn 29 Spiele 89:38 Tore 65 Punkte

3. VSV Wenden 29 Spiele 90:37 Tore 63 Punkte



Rot-Weiß Hünsborn verlor überraschend seine Partie und musste die Tabellenführung einen Spieltag vor Schluss abgeben (1:3 bei VfR Rüblinghausen). Da nämlich der TSV Weißtal seine Partie deutlich gewinnen konnte und dadurch neuer Spitzenreiter ist (5:1 beim Kiersper). Der weitere Verfolger VSV Wenden konnte ebenfalls gewinnen (2:1 gegen SV Setzen). TSV Weißtal reicht am letzten Spieltag ein Unentschieden, da man das bessere Torverhältnis gegenüber RW Hünsborn besitzt.

Es bleibt hochspannend, da am letzten Spieltag alle Top-Vier-Teams in direkten Duellen aufeinandertreffen.



Restprogramm TSV Weißtal



30. Spieltag: (H) SC LWL 05 (4.)



Restprogramm Rot-Weiß Hünsborn



30. Spieltag: (H) VSV Wenden (3.)



Restprogramm VSV Wenden



30. Spieltag: (A) Rot-Weiß Hünsborn (2.)



1. TuS Eichlinghofen 29 Spiele 90:30 Tore 70 Punkte (steht als Meister fest)

2. Kirchhörder SC 29 Spiele 86:36 Tore 64 Punkte (steht als Vizemeister fest)

Spitzenreiter TuS Eichlinghofen hätte ein Punkt gereicht, um am vorletzten Spieltag Meister zu werden, aber gewann bereits am Freitag sehr deutlich und feierte somit die Meisterschaft (4:0 gegen FSV Gevelsberg). Kirchhörder SC gewann seine Partie ebenfalls (4:2 bei SpVg Hagen 11) und machte mit dem Sieg die Vizemeisterschaft klar und darf an der Aufstiegsrunde teilnehmen, da VfB Westhofen erneut verlor (3:1 gegen SG BW Haspe).





1. ASK Ahlen 29 Spiele 104:23 Tore 78 Punkte (steht bereits sicher als Meister fest)

2. SC Wiedenbrück II 29 Spiele 81:36 Tore 67 Punkte (steht als Vizemeister fest)

ASK Ahlen stand bereits vor dem Spieltag als Meister und Aufsteiger fest.

SC Wiedenbrück II machte vorzeitig die Vizemeisterschaft klar (3:0 gegen SpVgg Oelde), da der SuS Westenholz nicht über ein Unentschieden hinauskam (2:2 gegen FC Mönninghausen).





1. VfL Kamen 25 Spiele 114:17 Tore 68 Punkte (steht bereits sicher als Meister fest)

2. SVE Heessen 25 Spiele 70:28 Tore 59 Punkte (steht als Vizemeister fest)



Der VfL Kamen hatte bereits vor diesem Spieltag, die Meisterschaft und den Landesliga Aufstieg sicher. Ebenso wie der SVE Heessen, welcher die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Landesliga sicher hat.



1. BV Herne-Süd 27 Spiele 90:36 Tore 66 Punkte (steht als Meister fest)

2. FC 96 Recklinghausen 27 Spiele 70:40 Tore 58 Punkte (steht als Vizemeister fest)

BV Herne-Süd gewann deutlich (7:2 gegen Spfr. Bulmke) und sicherte sich die Meisterschaft und den Landesliga-Aufstieg. Damit steht auch fest, dass Verfolger FC 96 Recklinghausen trotz Niederlage (0:1 gegen SG Herne 70) die Vizemeisterschaft sicher hat.



1. FC Altenbochum (Ab) 27 Spiele 73:31 Tore 59 Punkte

2. FC Castrop-Rauxel 27 Spiele 75:42 Tore 56 Punkte

3. Mengede 08/20 27 Spiele 81:40 Tore 53 Punkte

Spitzenreiter FC Altenbochum spielte nur Unentschieden (2:2 gegen SpVg Blau-Gelb Schwerin) und konnte somit nicht vorzeitig die Meisterschaft klarmachen, da nämlich Verfolger FC Castrop-Rauxel sein Spiel gewinnen konnte (1:0 gegen TuS Hattingen).

Dadurch liegt Altenbochums Vorsprung bei drei Punkten und 9 Toren in der Tordifferenz, also ist die Meisterschaft so gut wie sicher.

Mengede 08/20 kämpft noch mit um die Vizemeisterschaft, benötigt dafür aber eine Niederlage von Castrop-Rauxel und einen eigenen Sieg.





Restprogramm FC Altenbochum



30. Spieltag: (A) Mengede 08/20 (3.)



Restprogramm FC Castrop-Rauxel



30. Spieltag: (A) SV Herbede (13.)



1. SV SW Lembeck (Auf) 27 Spiele 66:42 Tore 52 Punkte (steht bereits als Meister fest)

————————————————————————

2. SC Reken 27 Spiele 56:30 Tore 48 Punkte

SuS Stadtlohn 27 Spiele 52:27 Tore 45 Punkte





SV SW Lembeck machte die Meisterschaft am Spielfreien Wochenende klar, da Verfolger SC Reken sein Spiel nicht gewinnen konnte (1:1 bei SF Merfeld). Der SC Reken muss nun auch noch um die Vizemeisterschaft bangen. Im Fernduell mit dem SuS Stadtlohn, würde aber am letzten Spieltag ein Unentschieden reichen oder sollte Stadtlohn sein Spiel nicht gewinnen können.





Restprogramm SC Reken 24/15



30. Spieltag: (H) RSV Borken (14.)

Restprogramm SuS Stadtlohn



30. Spieltag: (H) SV Heek (13.)



1. SpVg Emsdetten 05 - 29 Spiele 91:28 Tore 73 Punkte (steht bereits als Meister fest)

2. SC Münster 08 - 29 Spiele 85:27 Tore 64 Punkte

3. SC Greven 09 - 29 Spiele 109:38 Tore 63 Punkte

SpVg Emsdetten hatte bereits in der Vorwoche die vorzeitige Meisterschaft klargemacht.

Der SC Münster 08 verlor das Topspiel um die Vizemeisterschaft gegen den SC Greven 09 mit 1:4, hat aber die Vizemeisterschaft noch in der eigenen Hand (ein Punkt Vorsprung, aber schlechteres Torverhältnis).



Restprogramm SC Münster 08



30. Spieltag: (A) Borghorster FC (4.)



Restprogramm SC Greven 09



30. Spieltag: (H) SuS Neuenkirchen II (8.)