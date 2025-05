Wer steigt aus den 12 Bezirksligen Westfalen in die Landesliga auf?

Nur noch vier Spieltage stehen an, nun geht es in den spannenden Saisonendspurt. 13 Aufstiegsplätze sind zu vergeben! Auch der Kampf um die Vizemeisterschaften in den 12 Bezirksliga Staffeln wird spannend, da die 12 Vizemeister in einer Aufstiegsrunde einen zusätzlichen Landesliga-Aufsteiger ausspielen dürfen. Der TuS Brake (Staffel 1) erobert sich durch zwei Siege in der letzten Woche die Tabellenführung zurück, da BV Stift Quernheim überraschend verlor (1:2 bei TuS Dielingen). SuS Langscheid/Enkhausen (Staffel 4) verpasst den ersten Meisterschafts-Matchball. ASK Ahlen (Staffel 7) und der FC Altenbochum (Staffel 10) können ebenfalls am nächsten Spieltag Meister werden. RW Hünsborn (Staffel 5) nutzt diesmal den erneuten Ausrutscher von TSV Weißtal.

Der Tabellenerste steigt als Meister in die Landesliga auf. Der Tabellenzweite darf an der Vizemeister-Aufstiegsrunde zur Landesliga teilnehmen. 1. TuS Brake 25 17-4-4 74:40 55 Punkte —————————————————————————————— 2. BV Stift Quernheim 24 16-3-5 56:20 51 Punkte ————————————————— 3. FC Lübbecke (Auf) 24 14-6-4 61:38 48 Punkte

——————————————————————————————

1. Türkgücü Gütersloh 26 17-5-4 72:34 56 Punkte

————————————————————————

2. VfB Schloß Holte 26 17-3-6 84:42 54 Punkte

———————————————

3. Spvg Steinhagen 26 17-2-7 86:35 53 Punkte

4. FC Gütersloh II 26 16-4-6 82:49 52 Punkte

——————————————————————————



Spitzenreiter Türkgücü Gütersloh (2:2 beim FC Türk Sport Bielefeld) und der Zweitplatzierte VfB Schloß Holte (1:1 gegen VfR Wellensiek) spielten beide nur Unentschieden. Die direkten Verfolger SpVg Steinhagen (5:0 gegen SW Sende) und der FC Gütersloh II (3:2 gegen SC Halle) gewannen beide ihre Spiele und verkürzten den Abstand auf die Aufstiegsränge.



Restprogramm Türkgücü Gütersloh



27. Spieltag: (H) SV Werl-Aspe (16.)

28. Spieltag: (A) VfB Schloß Holte (2.)

29. Spieltag: (H) SC Peckeloh II (15.)

30. Spieltag: (A) TuS Ahmsen (12.)



Restprogramm VfB Schloß Holte



27. Spieltag: (A) Kastrioti Stukenbrock (14.)

28. Spieltag: (H) Türkgücü Gütersloh (1.)

29. Spieltag: (A) FC Türk Sport Bielefeld 1976 (6.)

30. Spieltag: (H) SV Werl-Aspe (16.)



Restprogramm Spvg Steinhagen



27. Spieltag: (A) SpVg. Heepen (8.)

28. Spieltag: (H) TuS Lipperreihe (5.)

29. Spieltag: (A) VfR Wellensiek 1951 (7.)

30. Spieltag: (H) Kastrioti Stukenbrock (14.)



Restprogramm FC Gütersloh II



27. Spieltag: (A) SC Hicret Bielefeld 1998 (10.)

28. Spieltag: (H) SV Schwarz-Weiß Sende (13.)

29. Spieltag: (A) SpVg. Heepen (8.)

30. Spieltag: (H) TuS Lipperreihe (5.)



——————————————————————————————





1. BV Bad Lippspringe 26 23-3-0 101:22 72 (steht bereits als Meister fest)

——————————————————————————

2. USC Altenautal 25 14-4-7 69:34 46

———————————————

3. SC Borchen 26 12-9-5 80:45 45

4. FSV Bad Wünnenberg/L. 26 13-5-8 86:63 44



——————————————————————————



Der BVL feierte am Do 10.04. den Einzug in das Kreispokalfinale (3:0 gegen Landesligisten Hövelhofer SV) und die vorzeitige Meisterschaft in der Bezirksliga Westfalen Staffel 3.

Das weitere Ziel des Meisters ist es, die Saison ungeschlagen zu beenden.



Im Kampf um die Vizemeisterschaft und die damit verbundene Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Landesliga, kämpft der USC Altenautal (0:3 gegen Delbrücker SC II) und steht einen Punkt vor dem SC Borchen (5:0 gegen FC Peckelsheim) und zwei Punkte vor FSV Bad Wünnenberg/Leiberg (2:2 gegen BV Bad Lippspringe). Der USC Altenautal hat aber ein Spiel weniger absolviert.



Restprogramm USC Altenautal



27. Spieltag: (A) TSV Horn (13.)

28. Spieltag: (H) SV Höxter (12.)

20. Spieltag: (A) SV Fürstenau/Bödexen (16.)

29. Spieltag: (A) SV Dringenberg (7.)

30. Spieltag: (H) FC Peckelsheim/Eissen/Löwen (14.)



Restprogramm SC Borchen



27. Spieltag: (A) BV Bad Lippspringe (1.)

28. Spieltag: (H) FSV Bad Wünnenberg/L. (4.)

29. Spieltag: (H) Grün-Weiß Anreppen (6.)

30. Spieltag: (A) SV Eintracht Jerxen-Orbke (10.)



——————————————————————————————

1. SuS Langscheid/Enkhausen 24 19-3-2 67:16 60

——————————————————————————————

2. SV Hüsten 09 24 15-4-5 56:34 49

—————————————————

3. SG Bödefeld/Henne-Rartal 24 14-2-8 72:46 44

4. SG Serkenrode/Fretter 24 13-5-6 64:54 44



——————————————————————————————



SuS Langscheid/Enkhausen konnte nicht vorzeitig die Meisterschaft klarmachen, da man die zweite Saisonniederlage kassierte (0:1 bei den SF Hüingsen). Verfolger SV Hüsten 09 verlor ebenfalls (0:2 gegen VfL Bad Berleburg).

Langscheid kann am nächsten Spieltag die Meisterschaft feiern, wenn man das Heimspiel gegen TuRa Freienohl (Platz 12) gewinnt oder Verfolger Hüsten bei der SG Hemer (Platz 9) Punkte liegen lässt.



Restprogramm SuS Langscheid/Enkhausen



27. Spieltag: (H) TuRa Freienohl (12.)

28. Spieltag: (A) SV Hüsten 09 (2.)

29. Spieltag: (H) SG Serkenrode/Fretter (4.)

30. Spieltag: (A) TuS 1896 Oeventrop (15.)



Restprogramm SV Hüsten 09



27. Spieltag: (A) SG Hemer (9.)

28. Spieltag: (H) SuS Langscheid/Enkhausen (1.)

29. Spieltag: (A) SV 20 Brilon (8.)

30. Spieltag: (H) SG Bödefeld/Henne-Rartal (3.)



Restprogramm SG Bödefeld/Henne-Rartal



27. Spieltag: (H) SV Oberschledorn/Grafschaft (10.)

28. Spieltag: (A) Sportfreunde Hüingsen (7.)

29. Spieltag: (H) TuRa Freienohl (12.)

30. Spieltag: (A) SV Hüsten 09 (2.)



Restprogramm SG Serkenrode/Fretter



27. Spieltag: (A) VfL Bad Berleburg (11.)

28. Spieltag: (H) SG Hemer (9.)

29. Spieltag: (A) SuS Langscheid/Enkhausen (1.)

30. Spieltag: (H) SV 20 Brilon (8.)



——————————————————————————————

1. Rot-Weiß Hünsborn 26 18-5-3 78:32 59

2. TSV Weißtal 26 17-7-2 78:24 58

3. VSV Wenden 26 17-3-6 79:31 54

4. SC LWL 05 26 15-7-4 77:39 52



TSV Weißtal spielte erneut nur Unentschieden (1:1 gegen SV Germania Salchendorf II). Diesmal konnte RW Hünsborn den Ausrutscher nutzen und gewann das Verfolgerduell (4:1 gegen SC LWL 05) und ist nun neuer Spitzenreiter. Beide Mannschaften trennt nur ein Punkt. Der Drittplatzierte VSV Wenden (2:2 gegen SV Fortuna Freudenberg) kam nicht über ein Unentschieden hinaus. Dadurch liegt Wenden nun fünf Punkte hinter dem Spitzenreiter Hünsborn.



Restprogramm Rot-Weiß Hünsborn



27. Spieltag: (A) Fortuna Freudenberg (15.)

28. Spieltag: (H) Türk Attendorn (13.)

29. Spieltag: (A) VfR Rüblinghausen (6.)

30. Spieltag: (H) VSV Wenden (3.)



Restprogramm TSV Weißtal



27. Spieltag: (A) TuS Plettenberg (8.)

28. Spieltag: (H) Türkiyemspor Plettenberg (12.)

29. Spieltag: (A) Kiersper SC (7.)

30. Spieltag: (H) SC LWL 05 (4.)



Restprogramm VSV Wenden



27. Spieltag: (A) Türk Attendorn (13.)

28. Spieltag: (H) VfR Rüblinghausen (6.)

29. Spieltag: (H) SV Setzen (10.)

30. Spieltag: (A) Rot-Weiß Hünsborn (1.)



Restprogramm SC LWL 05



27. Spieltag: (H) FSV Gerlingen (11.)

28. Spieltag: (A) SV Rothemühle (5.)

29. Spieltag: (H) SV Grün-Weiß Elben (16.)

30. Spieltag: (A) TSV Weißtal (2.)



——————————————————————————————

1. TuS Eichlinghofen 26 19-4-3 79:28 61

2. Kirchhörder SC 26 18-4-4 73:27 58

3. VfB Westhofen (Ab) 26 17-4-5 67:40 55



Spitzenreiter TuS Eichlinghofen konnte das Topspiel für sich entscheiden und gewann dieses (2:0 gegen VfB Westhofen). Verfolger Kirchhörder SC gewann ebenfalls (4:2 bei BW Voerde) und liegt weiterhin drei Punkte hinter dem Spitzenreiter. VfB Westhofen liegt mit der Niederlage aus dem Topspiel (0:2 bei TuS Eichlinghofen) nun sechs Punkte hinter dem Spitzenreiter auf Platz 3.



Restprogramm TuS Eichlinghofen



27. Spieltag: (A) FC Wetter (7.)

28. Spieltag: (A) VfB Schwelm (11.)

29. Spieltag: (H) FSV Gevelsberg (8.)

30. Spieltag: (A) SG Blau-Weiß Haspe (13.)



Restprogramm Kirchhörder SC



27. Spieltag: (H) TuS Ennepetal II (4.)

28. Spieltag: (H) FC Wetter (7.)

29. Spieltag: (A) SpVg. Hagen 11 II (16.)

30. Spieltag: (H) SC Berchum-Garenfeld (5.)



Restprogramm VfB Westhofen



27. Spieltag: (H) VfB Schwelm (11.)

28. Spieltag: (A) FSV Gevelsberg (8.)

29. Spieltag: (H) SG Blau-Weiß Haspe (13.)

30. Spieltag: (A) VfL Schwerte (10.)



——————————————————————————————

1. ASK Ahlen 26 22-3-1 98:21 69

2. SC Wiedenbrück II 26 19-4-3 74:33 61

3. SuS Westenholz (Ab) 26 17-5-4 63:27 56

4. TuS SG Oestinghausen 26 18-2-6 77:42 56



Spitzenreiter ASK Ahlen gewann sein Spiel deutlich (7:0 gegen RW Mastholte). Verfolger SC Wiedenbrück II patzte (1:1 beim FC Mönninghausen) und liegt nun acht Punkte hinter dem Spitzenreiter. ASK Ahlen besitzt zudem aber das deutlich bessere Torverhältnis.

ASK Ahlen kann am nächsten Spieltag Meister werden, wenn man sein eigenes Spiel bei SuS Bad Westernkotten II (Platz 16) gewinnt und zeitgleich Wiedenbrück II gegen RW Westönnen (Platz 7) Punkte liegen lässt.

SuS Westenholz und TuS SG Oestinghausen schielen noch auf die Vizemeisterschaft.



Restprogramm ASK Ahlen



27. Spieltag: (A) SuS Bad Westernkotten II (16.)

28. Spieltag: (H) TuS Freckenhorst (8.)

29. Spieltag: (A) 1. SC Lippetal-Herzfeld (13.)

30. Spieltag: (H) SC Wiedenbrück II (2.)



Restprogramm SC Wiedenbrück II



27. Spieltag: (H) RW Westönnen (7.)

28. Spieltag: (A) TuS Viktoria Rietberg (9.)

29. Spieltag: (H) SpVgg Oelde 90 (6.)

30. Spieltag: (A) ASK Ahlen (1.)



Restprogramm SuS Westenholz



27. Spieltag: (H) TuS SG Oestinghausen (4.)

28. Spieltag: (A) Warendorfer SU (5.)

29. Spieltag: (H) FC Mönninghausen (15.)

30. Spieltag: (A) RW Westönnen (7.)



Restprogramm TuS SG Oestinghausen



27. Spieltag: (A) SuS Westenholz (3.)

28. Spieltag: (H) SV 03 Geseke (14.)

29. Spieltag: (H) SV Rot-Weiß Mastholte (12.)

30. Spieltag: (A) Warendorfer SU (5.)



——————————————————————————————

1. VfL Kamen 23 20-2-1 102:15 62

2. SVE Heessen 23 19-2-2 67:22 59



(beide Teams haben mindestens die Vizemeisterschaft sicher)



Spitzenreiter VfL Kamen gewann sein Spiel klar (4:0 gegen TuS Germania Lohauserholz-Daberg). Verfolger SVE Heessen hatte an diesem und auch am nächsten Spieltag spielfrei. Spitzenreiter VfL Kamen besitzt das deutlich bessere Torverhältnis und liegt nun drei Punkte vor. Beide Teams haben nun die gleiche Anzahl an Spielen absolviert.

VfL Kamen hat noch drei Restspiele und darf sich noch eine Niederlage erlauben.

Am letzten Spieltag (01.06.) kommt es noch zum direkten Duell der beiden Titelkandidaten.



Restprogramm VfL Kamen



27. Spieltag: (A) Kamener SC (5.)

28. Spieltag: (H) SC Osmanlispor (8.)

30. Spieltag: (H) SVE Heessen (2.)



Restprogramm SVE Heessen



28. Spieltag: (A) SG Massen (3.)

29. Spieltag: (H) SSV Mühlhausen (12.)

30. Spieltag: (A) VfL Kamen (1.)



——————————————————————————————

1. BV Herne-Süd 24 17-6-1 77:32 57

2. FC 96 Recklinghausen 24 16-4-4 63:35 52

3. FC Marokko Herne (Auf) 25 14-7-4 55:36 49

4. Erler SV 24 14-5-5 67:44 47

BV Herne-Süd gewann nach seinem spielfreien Wochenende (3:1 beim SV Zweckel). Die Verfolger FC 96 Recklinghausen (5:4 bei Spfr. Bulmke) und der FC Marokko Herne (2:0 gegen SC Hassel) gewannen beide ihre Spiele. Der Erler SV spielte nur Unentschieden (3:3 gegen VfB Waltrop). Spitzenreiter Herne-Süd hat fünf Punkte Vorsprung und besitzt gegenüber allen Verfolgern das deutlich bessere Torverhältnis.



Restprogramm BV Herne-Süd



27. Spieltag: (H) FC Marokko Herne (3.)

28. Spieltag: (A) VfB Hüls (7.)

29. Spieltag: (H) Sportfreunde Bulmke (8.)

30. Spieltag: (A) Erler SV (4.)



Restprogramm FC 96 Recklinghausen



27. Spieltag: (H) Erler SV (4.)

28. Spieltag: (A) SV GE-Hessler (11.)

29. Spieltag: (H) SG Herne 70 (12.)

30. Spieltag: (A) SV Horst-Emscher 08 (5.)



Restprogramm FC Marokko Herne



27. Spieltag: (A) BV Herne-Süd (1.)

28. Spieltag: (H) SV Zweckel (9.)

30. Spieltag: (A) VfB Hüls (7.)



Restprogramm Erler SV



27. Spieltag: (A) FC 96 Recklinghausen (2.)

28. Spieltag: (H) VfB Kirchhellen (13.)

29. Spieltag: (A) SC Hassel (6.)

30. Spieltag: (H) BV Herne-Süd (1.)



——————————————————————————————

1. FC Altenbochum (Ab) 24 17-4-3 65:26 55

2. FC Castrop-Rauxel 24 13-8-3 66:39 47



Spitzenreiter FC Altenbochum (2:0 gegen CFK Bochum) und Verfolger FC Castrop-Rauxel (2:1 bei Mengede 08/20) gewannen beide ihre Spiele.

Dadurch bleibt Altenbochum acht Punkte vor Castrop-Rauxel und kann am nächsten Spieltag Meister werden, sollte Castrop-Rauxel Punkte liegen lassen.



Restprogramm FC Altenbochum



27. Spieltag: (A) Phönix Bochum (14.)

28. Spieltag: (H) DJK Wattenscheid (15.)

29. Spieltag: (H) Spvg Blau-Gelb Schwerin (6.)

30. Spieltag: (A) Mengede 08/20 (4.)



Restprogramm FC Castrop-Rauxel



27. Spieltag: (A) CSV SF Bochum-Linden (10.)

28. Spieltag: (A) TuS Heven (11.)

29. Spieltag: (H) TuS Hattingen (7.)

30. Spieltag: (A) SV Herbede (13.)



——————————————————————————————

1. SV SW Lembeck (Auf) 25 15-1-9 59:41 46

2. SuS Stadtlohn 24 13-3-8 45:20 42

3. SC Reken 24 11-8-5 49:28 41



Spitzenreiter SV SW Lembeck gewann nach der überraschenden Niederlage in der Vorwoche (5:1 gegen SF Merfeld). Der aktuelle Zweitplatzierte SuS Stadtlohn hatte spielfrei. Verfolger SC Reken konnte sein Spiel ebenfalls gewinnen (4:1 gegen SV Heek). Die beiden Verfolger Stadtlohn und Reken haben ein Spiel weniger, als der Spitzenreiter Lembeck absolviert, also können die beiden Teams den Rückstand noch verkürzen.



Restprogramm SV SW Lembeck



27. Spieltag: (A) RSV Borken (14.)

28. Spieltag: (H) ASC Schöppingen (10.)

30. Spieltag: (A) DJK/VfL Billerbeck (6.)



Restprogramm SuS Stadtlohn



27. Spieltag: (A) SV Gescher (4.)

28. Spieltag: (H) Vorwärts Epe 1923 (5.)

29. Spieltag: (A) SV Heek (13.)

30. Spieltag: (H) Westfalia Osterwick (11.)



Restprogramm SC Reken 24/15



27. Spieltag: (A) Westfalia Osterwick (11.)

28. Spieltag: (H) Schwarz-Weiß Holtwick (12.)

29. Spieltag: (A) Sportfreunde Merfeld (7.)

30. Spieltag: (H) RSV Borken (14.)



——————————————————————————————

1. SpVg Emsdetten 05 - 26 21-3-2 84:26 66

2. SC Münster 08 - 26 20-1-5 80:20 61



Spitzenreiter SpVg Emsdetten gewann auch das nächste Spiel (4:0 gegen SG Telgte). Der direkte Verfolger SC Münster 08 gewann ebenfalls (3:0 beim DJK SV Mauritz). Der Abstand beträgt weiterhin fünf Punkte.

Es bleibt weiter spannend, da es am nächsten Spieltag zum direkten Topduell kommt, wo der SC Münster die SpVg Emsdetten empfängt (11.05.).



Restprogramm SpVg Emsdetten 05



27. Spieltag: (A) SC Münster 08 (2.)

28. Spieltag: (H) SuS Neuenkirchen II (7.)

29. Spieltag: (A) 1. FC Nordwalde (9.)

30. Spieltag: (H) Wacker Mecklenbeck (5.)



Restprogramm SC Münster 08



27. Spieltag: (H) SpVg Emsdetten 05 (1.)

28. Spieltag: (A) SV Büren 2010 (11.)

29. Spieltag: (H) Sportclub Greven 09 (3.)

30. Spieltag: (A) Borghorster FC (4.)