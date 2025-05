Wer steigt auf, wer steigt ab: Die Konstellation in Südbaden

Die heiße Phase der Fußballsaison in Südbaden hat begonnen. Wer kann bereits planen? Wer steigt auf? Wer muss zittern? Eine Übersicht.

Die Fußballsaison biegt auf die Zielgerade ein. Einige Entscheidungen stehen bereits fest, doch bei vielen Clubs herrscht Ungewissheit, in welcher Liga es für sie weitergehen wird. Das hängt wie immer auch damit zusammen, dass die Abschlusstabelle der dritten Liga sich bis in die Niederungen des Amateurfußballs auswirken kann. Zeit für eine Übersicht – von der Regionalliga Südwest bis in die Bezirksligen.

Regionalliga Südwest