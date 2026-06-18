Wer steigt ab? Wer muss in die Relegation? Hochspannung im Norden

Der SV Arminia Magdeburg, der SV Preußen Schönhausen, der SV Baalberge - für drei Mannschaften wird es im Saisonfinale der LOTTO-Landesliga Nord noch einmal richtig kribbelig. Wer hält die Klasse? Wer muss (oder darf) in die Relegation? Und wer hält direkt die Klasse? Diese Fragen werden in den finalen 90 Minuten beantwortet.
Nach dem Auswärtssieg in Oschersleben (3:2) hat der SV Arminia Magdeburg den Matchball zum Klassenerhalt auf dem Fuß. Wenn die Mannschaft von Thomas Tietz und Robert Hoppe einen Sieg im Heimspiel gegen den SV 09 Staßfurt holt, wird sie auch in der neuen Saison in der Landesliga spielen. Ein Punkt könnte auch genügen, wenn der SV Preußen Schönhausen parallel nicht mit sieben Toren gewinnt.
Für den SV Preußen Schönhausen ist vor dem Saisonfinale alles möglich: Klassenerhalt, Relegation oder Abstieg. Klar ist: Die Preußen müssen das Altmark-Derby gegen den Osterburger FC gewinnen, um überhaupt eine Chance auf den direkten Klassenerhalt zu haben. Mit einem Remis hätten sie dagegen in jedem Fall die Relegation sicher.
Der SV Baalberge ist am letzten Spieltag auf Schützenhilfe angewiesen. Der SV Preußen Schönhausen muss gegen den Osterburger FC verlieren, damit die Baalberger noch eine Chance auf die Relegation haben. In jedem Fall braucht der SVB gegen Schlusslicht SV Irxleben einen deutlichen Sieg: Denn Schönhausen ist nicht nur drei Punkte, sondern auch acht Tore in der Tordifferenz besser.
Mit einem Heimspiel verabschiedet sich der VfB Ottersleben in Richtung Verbandsliga. Zum letzten Tanz in der LOTTO-Landesliga Nord gastiert der SV Fortuna Magdeburg II zum Stadtderby am Schwarzen Weg. Kann die Fortunen-Reserve den fulminanten Lauf des Meisters am letzten Spieltag stoppen? Die Antwort gibt es am Sonnabend im exklusiven Livestream der Volksstimme.
Nach der überraschend klaren Schlappe gegen Union Schönebeck (1:5) will sich der SSV 80 Gardelegen vor den entscheidenden Spielen noch einmal ein positives Gefühl holen. Wenn das Auswärtsspiel beim SV Stahl Thale absolviert ist, geht es für die Westaltmärker danach in die Aufstiegsspiele zur Verbandsliga.
Knackt Union Schönebeck - als zweites Team nach dem VfB Ottersleben (125) - die 100-Tore-Marke in der LOTTO-Landesliga Nord? Dafür benötigt die Truppe von André Hoof zu Gast beim TuS Schwarz-Weiß Bismark zwei Treffer.
Nach den vielen Abschieden im letzten Heimspiel geht der Oscherslebener SC am letzten Spieltag noch einmal auf Reise. Diese führt zum FSV Grün-Weiß Ilsenburg, der als Tabellenzwölfter nichts mehr zu fürchten hat.
Fünfter gegen Siebter heißt es zum Saisonfinale beim Duell zwischen dem Ummendorfer SV und dem FSV Saxonia Tangermünde. Wenn der "Rote Adler" das Auswärtsspiel in der Börde mit zwei Treffern gewinnen würde, würde man in der Tabelle noch am USV vorbeiziehen.