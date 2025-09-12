– Foto: Detlev Drobeck

Wer spring in der Tabelle nach vorn? Torhungeriger SV Bad Laer zu Gast beim SC Melle 03 II Verlinkte Inhalte BZL Weser-Ems St. 5 SC Melle 03 II Bad Laer

In einem vorgezogen Spiel der Bezirksliga trifft der SC Melle 03 II am Freitagabend um 20.00 Uhr auf den SV Bad Laer.

Der SC Melle ist gewarnt. Zwar hat der SV Bad Laer bereits 15 Gegentore kassiert, stellt aber gleichzeitig mit 20 erzielten Treffern die zweitbeste Offensive der Bezirksliga. Yannik Seete und Jannik Tepe erzielten in sechs Spielen jeweils vier Tore.

Das erfolgreiche Stürme Duo der Gäste Yannik Seete (re.) und Jannik Tepe – Foto: Fupa

Der Gastgeber liefert in den letzten fünf Spielen ein Novum. Die Mannschaft von Trainer Robin Twyrdy erreichte einen Sieg und spielte gleich viermal 2:2-unentschieden. Daher kann