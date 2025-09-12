Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
– Foto: Detlev Drobeck
Wer spring in der Tabelle nach vorn?
Torhungeriger SV Bad Laer zu Gast beim SC Melle 03 II
In einem vorgezogen Spiel der Bezirksliga trifft der SC Melle 03 II am Freitagabend um 20.00 Uhr auf den SV Bad Laer.
Der SC Melle ist gewarnt. Zwar hat der SV Bad Laer bereits 15 Gegentore kassiert, stellt aber gleichzeitig mit 20 erzielten Treffern die zweitbeste Offensive der Bezirksliga. Yannik Seete und Jannik Tepe erzielten in sechs Spielen jeweils vier Tore.
Das erfolgreiche Stürme Duo der Gäste Yannik Seete (re.) und Jannik Tepe – Foto: Fupa
Der Gastgeber liefert in den letzten fünf Spielen ein Novum. Die Mannschaft von Trainer Robin Twyrdy erreichte einen Sieg und spielte gleich viermal 2:2-unentschieden. Daher kann
man die Mannschaft sicher als Remis-Spezialisten bezeichnen. Die Gäste erreichten bei drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen. Der Ausgang des Spiel erscheint völlig offen. Beide Mannschaften können bei einem Sieg - zumindest vorübergehende - einen weiten Sprung in der Tabelle nach vorne machen.