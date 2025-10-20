Wer spielt wann? Pokalspiele in Berlin terminiert

Am Freitagabend wurde das Achtelfinale im COSY-WASCH Landespokal ausgelost. Nun stehen auch die (vorläufigen) Anstoßzeiten fest.
In knapp vier Wochen heißt es wieder "Do or Die", wenn die Achtelfinalspiele im COSY-WASCH Landespokal ausgetragen werden. Nach der Auslosung, die am vergangenen Freitag erfolgte, sind die Partien nun zeitgenau angesetzt worden. Der Überblick:
Freitag, 14.11.
BFC Meteor - BFC Preussen - 19:15 Uhr
Samstag, 15.11.
FC Internationale - Berliner AK - 14:00 Uhr
Sparta Lichtenberg - Tennis Borussia - 14:00 Uhr
Blau Weiß 90 - Füchse Berlin - 14:00 Uhr
Pfeffersport - VSG Altglienicke - 14:15 Uhr
Sonntag, 16.11.
Eintracht Mahlsdorf - BFC Dynamo - 13:00 Uhr
S.D. Croatia - SV Tasmania - 14:30 Uhr
Delay Sports - Hertha 03 Zehlendorf - 15:00 Uhr
Änderungen sind weiterhin möglich. In unserer Pokalübersicht (hier) seid ihr immer auf dem neuesten Stand.
Freitag, 14.11.
Spandauer Kickers II - Berlin Hilalspor II - 19:30 Uhr
Samstag, 15.11.
TSV Rudow II - Hohen Neuendorf II - 16:10 Uhr
Sonntag, 16.11.
S.D. Croatia II - Sparta Lichtenberg II - 12:00 Uhr
FC Internationale - Sieger Dersim II / Biesdorf II - 12:30 Uhr
SSC Teutonia II - VSG Altglienicke II - 13:00 Uhr
Friedenauer TSC II - Stern 1900 II - 15:45 Uhr
Berolina Stralau II - Viktoria Berlin II - 17:00 Uhr
Delay Sports II - Eintracht Mahlsdorf II - 17:00 Uhr
Sonntag, 16.11.
Stern 1900 III - Hertha BSC IV - 10:45 Uhr
SV Adler III - Berolina Mitte III - 10:45 Uhr
Sperber Neukölln III - Einheit zu Pankow III - 11:00 Uhr
Sieger Wittenauer SC III / Viktoria Berlin III - Köpenicker FC III - 14:00 Uhr
Delay Sports III - FC Internationale III - 14:30 Uhr
Viktoria Berlin IV - Hertha 03 Zehlendorf III - 15:00 Uhr
BFC Meteor III - Hertha 03 Zehlendorf IV - 16:00 Uhr
Eintracht Mahlsdorf III - Fortuna Biesdorf III - 16:45 Uhr
Hier fehlen die zeitgenauen Ansetzungen noch.