Wer soll den FV Endenich stoppen? Landesliga, Staffel 1: Der FV Bonn-Endenich geht in großen Schritten auf die Mittelrheinliga zu. Zur Winterpause ist der erste Verfolger bereits zwölf Punkte entfernt.

Die Landesliga verabschiedet sich mit dem gesamten Mittelrhein erst einmal in die Winterpause. In Staffel 1 war vor allem der FV Bonn-Endenich sehr dominant. Bei den 14 Siegen aus den 15 Hinrundenspielen stellt sich vor allem eine Frage: Ist die Aufstiegsentscheidung zur Winterpause schon entschieden?

Das Team von Trainer Dennis Ochs hat sich im Sommer zwar punktuell verstärkt - etwa mit Sieben-Tore-Mann Volkan Kartal - ein großer Umbruch fand allerdings nicht statt. Das Gerüst ist zum größten Teil das gleiche, wie in der Vorsaison, als es nur zum neunten Platz reichte. Schon in der Rückrunde der vergangenen Saison war zwar schon eine Steigerung zu beobachten. Die Sicherheit mit der der FV aktuell ihre Punkte einfährt, hat aber nochmal eine ganz andere Qualität. Die Hinrunde beendete Endenich gegen Topteam SpVg. Porz mit einem 2:0-Erfolg.

Fast immer mindestens zwei Treffer

Die möglichen Herausforderer werden sich bis zur Rückserie die Frage stellen müssen, wie diese Bonner Mannschaft zu knacken ist. Ein Blick auf die Ergebnisse ist dabei tatsächlich nur wenig aufschlussreich - der Tabellenführer zeichnet sich zwar bisher nicht durch Kantersiege aus, wirklich knapp wurde es aber auch selten. Einzig der SC Rheinbach knackte Endenich in der Liga. Beim 2:1-Erfolg des SCR wurde Torjäger Ulas Önal zum Matchwinner. Beim Führungstreffer in der zweiten Minute per Strafstoß nutzte Rheinbach, dass sie zu Beginn etwas wacher waren. Nach dem schnellen 1:1 gelang dem SC in der Schlussphase der Lucky Punch. Es war indes das einzige Spiel, in dem der FV nicht mindestens zwei Tore erzielte. Den Fokus im direkten Duell auf die Defensive zu legen, könnte ein Ansatz sein.

Gute Ausgangssituation

Das Zwischenfazit nach 15 Spielen kann nur lauten, dass der FV Endenich den Status als Aufstiegsfavorit mit großem Abstand erarbeitet sein. Es ist ohne Frage eine komfortable Ausgangslage, Leichtsinn wird im Team um Kapitän Jan Euenheim aber wohl nicht entstehen - dafür weiß ein Großteil der Mannschaft zu genau, wo der langjährige Landesligist herkommt. In der Vorbereitung wird es darum gehen, das Niveau hochzuhalten und auch an das Niveau der möglicherweise neuen Liga soll sich schon einmal gewöhnt werden: Am 12. Februar steht ein Testspiel gegen Mittelrheinligist Eintracht Hohkeppel auf dem Plan.