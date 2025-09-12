Wer sitzt im Kreuznacher Bus nach Herxheim?

BAD KREUZNACH. So langsam wird es Zeit für ein Erfolgserlebnis. Nach drei Unentschieden und drei Niederlagen stehen die Bad Kreuznacher Verbandsliga-Fußballer auf dem viertletzten Tabellenplatz. Noch immer wartet die SG Eintracht in der – zugegebenermaßen – noch recht jungen Saison auf den ersten Sieg. Panik ist kein Thema, aber allzu lange sollten sich die Jungs von Coach Thorsten Effgen nicht mehr Zeit lassen. Die Sehnsucht nach Siegen steigt.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Fakt ist: Drei Punkte aus den ersten sechs Spielen – so schlecht ist die Eintracht bis dato zum letzten Mal vor sechs Jahren gestartet. In der ersten (abgebrochenen) Corona-Saison, die nach Punkteschnitt gewertet worden war, entging man schließlich knapp dem Abstieg. Dass es deutlich besser geht, zeigte die SGE in der Vorsaison, in der man nach sechs Duellen sogar Tabellenführer war.
Ähnlich gelagert war die Lage bis zur Vorwoche beim kommenden Eintracht-Gegner. Doch Viktoria Herxheim gelang mit dem 3:0 beim SV Steinwenden im Gegensatz zu den Bad Kreuznachern ein vorläufiger Befreiungsschlag. Darauf hoffen freilich auch die Blau-Weißen, die in den nächsten Wochen Abstand zu den Abstiegsplätzen herstellen wollen. Nach Herxheim (9. Platz/6 Punkte) folgen Partien gegen die TuS Marienborn (10./6), SV Steinwenden (14./3), Morlautern (16./2), VfB Bodenheim (8./7), FKP (11./4) und TuS Steinbach (15./2) – und damit gegen Mannschaften in Reichweite. Es braucht unbedingt ein Punktepolster vor der kalten Jahreszeit.
Auch beim jüngsten 1:2 gegen zehn Zeiskamer platzte der Bad Kreuznacher Punkte-Knoten trotz Führung nicht. Das Gute an jeder (Sieglos-)Serie ist allerdings, dass sie umso wahrscheinlicher endet, je länger sie dauert. Thorsten Effgen ist Mathelehrer und bestätigt: „Mathematisch ist das richtig, alle anderen Rechenexempel für die nächsten Wochen allerdings Hokuspokus.“ Will heißen: Es gibt keine Zahlenspiele für die kommenden Duelle. Vielmehr lautet der Plan des Lehrers und Übungsleiters: „Wir beschäftigen uns mit den eigenen Möglichkeiten, der Gegner ist erst am Spieltag Thema.“
Eine positive halbe Stunde wolle man aus dem jüngsten Heimspiel mitnehmen, auf dass eine solche halbe Stunde bald 90 Minuten Plus dauern möge – „egal ob in Unter- oder Überzahl“. Taktisch gebe es sicher noch Spielräume, so der Eintracht-Coach. „Das hängt natürlich immer davon ab, wer am Spieltag in den Bus steigt. Genau diese Fragestellung schwebt nun seit Wochen über uns.“ Keine Fahrscheine lösen am Samstag jedenfalls Mika Brunswig, Lennart Drees, Edis Sinanovic, Deniz Kaan Wolf, Ilker Yüksel, Yannik Wex und möglicherweise Ercan Akcan.
Leonardo Rastiello feierte gegen Zeiskam seine erste Verbandsliga-Minuten. Damit ist Neuzugang vom SV Wehen bereits der vierte Debütant im SGE-Trikot (nach Drees, Langer, Chirivi). „Er wird die Zeit bekommen, um sich zu entwickeln“, betont Effgen. Zeit, die der Eintracht aktuell allerdings etwas davonläuft.