Die SG Eintracht Bad Kreuznach will in Herxheim den ersten Verbandsliga-Sieg klarmachen. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Wer sitzt im Kreuznacher Bus nach Herxheim? Am Samstag wollen die Bad Kreuznacher endlich den ersten Sieg einfahren +++ Personelle Verfügbarkeiten unklar

BAD KREUZNACH. So langsam wird es Zeit für ein Erfolgserlebnis. Nach drei Unentschieden und drei Niederlagen stehen die Bad Kreuznacher Verbandsliga-Fußballer auf dem viertletzten Tabellenplatz. Noch immer wartet die SG Eintracht in der – zugegebenermaßen – noch recht jungen Saison auf den ersten Sieg. Panik ist kein Thema, aber allzu lange sollten sich die Jungs von Coach Thorsten Effgen nicht mehr Zeit lassen. Die Sehnsucht nach Siegen steigt.

Fakt ist: Drei Punkte aus den ersten sechs Spielen – so schlecht ist die Eintracht bis dato zum letzten Mal vor sechs Jahren gestartet. In der ersten (abgebrochenen) Corona-Saison, die nach Punkteschnitt gewertet worden war, entging man schließlich knapp dem Abstieg. Dass es deutlich besser geht, zeigte die SGE in der Vorsaison, in der man nach sechs Duellen sogar Tabellenführer war.

Ähnlich gelagert war die Lage bis zur Vorwoche beim kommenden Eintracht-Gegner. Doch Viktoria Herxheim gelang mit dem 3:0 beim SV Steinwenden im Gegensatz zu den Bad Kreuznachern ein vorläufiger Befreiungsschlag. Darauf hoffen freilich auch die Blau-Weißen, die in den nächsten Wochen Abstand zu den Abstiegsplätzen herstellen wollen. Nach Herxheim (9. Platz/6 Punkte) folgen Partien gegen die TuS Marienborn (10./6), SV Steinwenden (14./3), Morlautern (16./2), VfB Bodenheim (8./7), FKP (11./4) und TuS Steinbach (15./2) – und damit gegen Mannschaften in Reichweite. Es braucht unbedingt ein Punktepolster vor der kalten Jahreszeit.