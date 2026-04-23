Wer sind die Neuen in der Oberliga Südwest? von Georg Müller · Heute, 11:25 Uhr · 0 Leser

Can Abdullah Güney (blau Nr. 11) ist mit dem TuS Mechtersheim auf dem Weg in die Oberliga Südwest. Der FC Basara Mainz kämpft noch um die Relegation. – Foto: Keita Sugawara

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Ende April wollen wir auf den Stand in den untergeordneten Verbandsligen schauen. Wer steigt als Meister direkt auf und wer muss oder darf in die Relegation der Vizemeister?

Beginnen wollen wir mit der Saarlandliga: Hier steht seit zwei Wochen die SV Elversberg II als Aufsteiger fest. Die Mannschaft von Martin Gries, die sich aus einigen Profis und vielen talentierten Nachwuchskräften zusammensetzt, spielte eine souveräne Saison und hat inzwischen 21 Punkten Vorsprung auf die Verfolger. Bester Torschütze ist Kevin Koffi mit 20 Treffern. Dahinter hat sich ein Zweikampf zwischen dem FSV Jägersburg und dem 1. FC Saarbrücken II entwickelt. Jägersburg hat (Stand: 23.04.) einen Punkt Vorsprung und das leichtere Restprogramm. Es sieht aber trotzdem aus, als wenn die Entscheidung über den Relegationsteilnehmer erst am letzten Spieltag fallen wird.

Und jetzt zur Rheinlandliga: Die Tabelle ähnelt der im Saarland. Oben steht mit dem Ahrweiler BC ein souveräner Spitzenreiter, der am kommenden Sonntag (26.04.) beim Verfolger Rot-Weiß Wittlich alles klar machen kann. Im Kampf um Platz Zwei steht - wie im Saarland - ein Zweikampf ins Haus. Die SG Schneifel hat sich durch eine 1:2-Heimniederlage gegen Andernach um eine bessere Ausgangsposition gebracht und liegt zwei Punkte hinter dem SV Rot-Weiß Wittlich zurück. Das Restprogramm beider Kontrahenten unterscheidet sich vom Schwierigkeitsgrad nicht besonders. Aber am letzten Spieltag muss die SG Schneifel auf dem Kunstrasenplatz in Wittlich zum direkten Duell antreten. Und zum Abschluss ein Blick auf die Verbandsliga Südwest: Auch hier ist eine Mannschaft allen anderen weit voraus. Der TuS Mechtersheim ist in der Oberliga ein altbekannter Name. Die Mannschaft von Trainer Nauwid Amiri hat am vergangenen Wochenende durch einen 2:1-Erfolg beim Tabellenzweiten TB Jahn Zeiskam einen Riesenschritt in Richtung Aufstieg gemacht. Jahn Zeiskam seinerseits muss sich als Tabellenzweiter dem Verfolger FC Basara Mainz stellen. Am kommenden Samstag treffen die beiden Kontrahenten auf dem Kunstrasen in Mainz-Hechtersheim aufeinander. Mit nur einem Punkt Rückstand hat der FC Basara Mainz also die Möglichkeit, sich vier Spieltage vor Schluss mit einem Sieg auf Platz Zwei zu hieven.