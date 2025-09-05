Wer sind die bisher (un)fairsten Teams in der Regionalliga Nordost?

Die Saison in der Regionalliga Nordost läuft. Und wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften – gemessen an Karten und Strafen?
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Unsportlichkeiten / Punkte)
1. VSG Altglienicke 2,16 (8 / 0 / 1 / 0 / 13)
2. FC Eilenburg 2,33 (14 / 0 / 0 / 0 / 14)
2. Chemnitzer FC 2,33 (14 / 0 / 0 / 0 / 14)
...
14. FC Rot-Weiß Erfurt 4,83 (13 / 1 / 3 / 0 / 29)
14. BSG Chemie Leipzig 4,83 (23 / 1 / 1 / 0 / 29)
14. Greifswalder FC 4,83 (20 / 1 / 2 / 0 / 29)
14. Hallescher FC 4,83 (23 / 1 / 1 / 0 / 29)
18. BFC Dynamo 7,66 (21 / 0 / 1 / 2 / 46)
---
Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte). Hinzu kommen noch die Unsportlichkeiten.
Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
So sieht die aktuelle Tabelle der Regionalliga Nordost aus
1. Hallescher FC 6 6-0-0 14:3 18
2. 1. FC Lokomotive Leipzig 6 5-1-0 7:2 16
3. FC Rot-Weiß Erfurt 6 5-0-1 15:9 15
4. FC Carl Zeiss Jena 6 4-1-1 12:3 13
5. VSG Altglienicke 6 4-0-2 10:6 12
6. SV Babelsberg 03 6 3-1-2 12:10 10
7. 1. FC Magdeburg II (Auf) 6 3-0-3 12:11 9
8. FSV Zwickau 6 2-3-1 8:7 9
9. FSV 63 Luckenwalde 6 3-0-3 10:10 9
10. BFC Preussen (Auf) 6 2-2-2 8:9 8
11. Chemnitzer FC 6 2-1-3 7:9 7
12. Hertha BSC II 6 1-3-2 13:12 6
13. ZFC Meuselwitz 6 1-3-2 6:8 6
14. FC Eilenburg 6 1-2-3 8:11 5
15. Greifswalder FC 6 1-1-4 7:10 4
16. BFC Dynamo 6 1-1-4 8:14 4
17. FC Hertha 03 Zehlendorf 6 0-1-5 3:16 1
18. BSG Chemie Leipzig 6 0-0-6 3:13 0