Wer sind die bisher (un)fairsten Teams in der Regionalliga Nordost?

Die Saison in der Regionalliga Nordost läuft. Und wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften – gemessen an Karten und Strafen?

Fairness-Tabelle Regionalliga Nordost

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Unsportlichkeiten / Punkte)

1. VSG Altglienicke 2,16 (8 / 0 / 1 / 0 / 13)