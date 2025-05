Die SF Hüttersdorf (weiß, hier gegen den SV Rissenthal) müssen gegen Elm in der Relegation antreten – Foto: Oliver Altmaier

Wer sind die 32 Bezirksligisten im Westsaarkreis? Die letzten Entscheidungen fallen bis am kommenden Mittwoch Verlinkte Inhalte BZL Saarlouis BZL Merzig-Wadern

Der Westsaarkreis hat in einem Pilotprojekt die Zusammensetzung und die Abstiegsregelung der Bezirksligen neu geregelt. Damit es nicht mehr vorkommt, dass in einer beiden Ligen die Maximalzahl absteigt und in der anderen Liga Mannschaften fehlen, werden alle Bezirksligisten in einen Topf geworfen. Dann werden zwei Bezirksligen mit jeweils 16 Mannschaften entstehen. Diese Aufteilung nimmt Kreisspielleiter Udo Marmitt mit seinen Staffelleitern nach regionalen Gesichtspunkten vor. Wieso ist der TuS Bisten gerettet?

Die erste wichtige Information hierzu ist, dass der FC Noswendel Wadern II und die SG Perl-Besch II die Mannschaft aus der Bezirksliga zurückgezogen haben. Dadurch ist der Tabellenvierzehnte der Bezirksliga Saarlouis, eben der TuS Bisten, auf jeden Fall sicher. Und das sogar dann, wenn vier Mannschaften aus der Landesliga West absteigen sollten. Weil durch den Abstieg von Rehlingen-Fremersdorf aus der Verbandsliga auch der SV Fraulautern in der Landesliga West feststeht, muss nur noch geklärt werden, in welchem Fall Tünsdorf (14.) und wann der SV Weiskirchen Konfeld (13.) aus der Landesliga absteigt. Tünsdorf ist nur dann sicher, wenn Bous in der Verbandsliga bleibt und Besseringen-Hilbringen die Relegation gegen Walpershofen gewinnt. Den Weiskirchern genügt eine der beiden Alternativen zum Klassenerhalt. Rechnen wir jetzt mal zusammen, wieviel Bezirksligisten im Westen feststehen: