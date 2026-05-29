Wer sichert sich Platz drei ? – Kellerkinder gehörig angespannt

– Foto: Dominique Kulhoff

Zwei Spieltage vor Saisonende spitzt sich die Lage in der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 2 weiter zu. Während der VfL Wildeshausen den direkten Wiederaufstieg längst bereits eingetütet hat, kämpfen mehrere Mannschaften im Tabellenkeller noch um den Klassenerhalt. Auch im Rennen um die Spitzenplätze und die beste Ausgangslage für den Saisonabschluss steht am 29. Spieltag noch einiges auf dem Spiel.

Vor allem für die Gäste besitzt die Begegnung enorme Bedeutung. Der VfL Oldenburg II kann die Saison ruhig ausklingen lassen, während Wardenburg beinahe schon zum Siegen verdammt ist. Die Gäste stellen mit 103 Gegentoren die anfälligste Defensive der Liga und stehen entsprechend unter Druck.

Im Duell zweier offensivstarker Mannschaften geht es vor allem um die beste Platzierung in der oberen Tabellenhälfte. Großenkneten spielt bislang eine überzeugende Saison und gehört mit nur 38 Gegentreffern zu den stabilsten Teams der Liga. Hude dagegen sorgt regelmäßig für spektakuläre Spiele und kommt bereits auf 88 erzielte Tore. Vieles spricht für ein temporeiches und torreiches Duell.

Heute, 19:30 Uhr SVE Wiefelstede SVE Wiefelstede Wilhelmshavener SC Frisia WSC Frisia 19:30 PUSH

Für Schlusslicht Wiefelstede geht es längst nur noch um einen versöhnlichen Saisonabschluss. Der Aufsteiger wartet weiterhin auf Konstanz und stellt mit lediglich 19 erzielten Treffern die schwächste Offensive der Liga. Frisia Wilhelmshaven dagegen spielt eine starke Saison und darf sich noch Hoffnungen auf Rang drei machen. Die Gäste reisen deshalb klar favorisiert an.

Der VfL Stenum geht als klarer Favorit in das Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten TSV Abbehausen. Mit 82 erzielten Treffern gehört Stenum zu den offensivstärksten Mannschaften der Liga und will Rang drei weiter absichern. Abbehausen dagegen steckt tief im Tabellenkeller und benötigt einen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt.

GVO Oldenburg spielt eine beeindruckende Saison, musste den Spitzenplatz aber frühzeitig dem VfL Wildeshausen überlassen. Mit 114 Toren stellt GVO die mit Abstand beste Offensive der Liga und geht entsprechend selbstbewusst in die Partie gegen Aufsteiger Nordenham, auch wenn es nur für Platz zwei reichen wird. Die Gäste haben sich bislang als Aufsteiger sehr ordentlich präsentiert und rangieren im gesicherten Mittelfeld. Dennoch spricht die Ausgangslage klar für die Gastgeber.

Tabellenführer Wildeshausen wird verdient zurück in die Landesliga zurückkehren. Der Absteiger dominierte die Liga über weite Strecken und kassierte bislang nur eine einzige Niederlage. Obenstrohe kämpft dagegen weiter um den Klassenverbleib und benötigt im Heimspiel dringend Punkte. Gerade deshalb dürfte der Spitzenreiter auf einen hochmotivierten Gegner treffen.

Heute, 19:30 Uhr TV Jahn Delmenhorst TV Jahn FC Rastede FC Rastede 19:30 PUSH

Im Tabellenkeller steht der TV Jahn Delmenhorst unter erheblichem Druck. Der Aufsteiger benötigt dringend Punkte, um das große Ziel des Klassenerhalts zu sichern. Rastede bewegt sich zwar im gesicherten Mittelfeld, zeigte zuletzt aber wechselhafte Leistungen und will die Saison nun positiv zu Ende bringen.