„Wer sich zuerst meldet, der spielt" – Palzing und Allershausen greifen an

Enes Mehmedovic: Der Trainer des SVA kann keinen Favoriten ausmachen. – Foto: Verein

Beim Freisinger Tagblatt-Hallenmasters treffen starke Teams aufeinander. Allershausen peilt das Halbfinale an, Palzing setzt auf Freiwilligkeit.

Landkreis – Es wird ein strammes Wochenende für die Fußballer des SVA Palzing: Am Freitag gastieren sie erst bei einem Hallenturnier im Landkreis Erding. Und nur 24 Stunden später, am Samstag, 3. Januar, geht die Reise in die Domstadt – zum Freisinger Tagblatt-Hallenmasters des SE Freising. Bei diesem traditionsreichen Budenzauber, der ab 15 Uhr in der Sporthalle der Luitpoldanlage steigt, bekommen es die Ampertaler in der Gruppe B mit dem SV Lohhof, dem TSV Allershausen, dem SV Vötting sowie dem SC Massenhausen zu tun. Im SVA Palzing steckt viel SE Freising Dass viele Teams aus der Region am Start sind, macht den Charme des Turniers aus: „Man trifft viele bekannte Gesichter“, freut sich Palzings Coach Enes Mehmedovic. Zwar waren die Bezirksliga-Kicker froh über die Winterpause, denn immerhin hatten die Ampertaler nach der gewonnenen XXL-Relegation und dem Aufstieg im Sommer kaum Zeit zum Verschnaufen. Doch bereit sind die Palzinger, die nach etlichen Spielerwechseln mittlerweile eine kleine Dependance des SEF sind, allemal für das Hallenmasters. Dabei kann Mehmedovic keinen Favoriten ausmachen: „Gewinnen wird der, bei dem es am Spieltag ein Quäntchen besser läuft.“ Vielleicht sind es diesmal ja seine Mannen: Im Januar 2025 scheiterte der SVA erst im Halbfinale, gewann dann aber das Spiel um Platz drei gegen Attaching. Und werden die Palzinger mit vielen ehemaligen Freisinger Spielern wie etwa Liam Russo oder Andrej Valdivia antreten? Das lässt Trainer Mehmedovic offen: Die Teilnahme sei freiwillig – „wer sich zuerst meldet, der spielt“.

Das Freisinger Tagblatt-Hallenmasters des SE Freising steigt am 3. Januar. – Foto: MM