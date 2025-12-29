„Wer sich zuerst meldet, der spielt" – Palzing und Allershausen greifen an

Landkreis – Es wird ein strammes Wochenende für die Fußballer des SVA Palzing: Am Freitag gastieren sie erst bei einem Hallenturnier im Landkreis Erding. Und nur 24 Stunden später, am Samstag, 3. Januar, geht die Reise in die Domstadt – zum Freisinger Tagblatt-Hallenmasters des SE Freising. Bei diesem traditionsreichen Budenzauber, der ab 15 Uhr in der Sporthalle der Luitpoldanlage steigt, bekommen es die Ampertaler in der Gruppe B mit dem SV Lohhof, dem TSV Allershausen, dem SV Vötting sowie dem SC Massenhausen zu tun.
Dass viele Teams aus der Region am Start sind, macht den Charme des Turniers aus: „Man trifft viele bekannte Gesichter“, freut sich Palzings Coach Enes Mehmedovic. Zwar waren die Bezirksliga-Kicker froh über die Winterpause, denn immerhin hatten die Ampertaler nach der gewonnenen XXL-Relegation und dem Aufstieg im Sommer kaum Zeit zum Verschnaufen. Doch bereit sind die Palzinger, die nach etlichen Spielerwechseln mittlerweile eine kleine Dependance des SEF sind, allemal für das Hallenmasters. Dabei kann Mehmedovic keinen Favoriten ausmachen: „Gewinnen wird der, bei dem es am Spieltag ein Quäntchen besser läuft.“ Vielleicht sind es diesmal ja seine Mannen: Im Januar 2025 scheiterte der SVA erst im Halbfinale, gewann dann aber das Spiel um Platz drei gegen Attaching. Und werden die Palzinger mit vielen ehemaligen Freisinger Spielern wie etwa Liam Russo oder Andrej Valdivia antreten? Das lässt Trainer Mehmedovic offen: Die Teilnahme sei freiwillig – „wer sich zuerst meldet, der spielt“.
Beim Palzinger Gruppengegner TSV Allershausen läuft es in der Kreisliga 2 derweil wie am Schnürchen: Als Tabellenzweiter hinter Primus FC Finsing sind die Ampertaler eine große Nummer in der Liga und haben mit unbekümmertem und unaufgeregtem Fußball eine bärenstarke Hinrunde hingelegt. Spannend wird nun zu sehen, wie sich die Allershausener beim FT-Hallenmasters, das der SE Freising erneut zusammen mit der Heimatzeitung ausrichtet, schlagen werden.
Dabei erlauben sich die Allershausener auch heuer den Luxus, in der Winterpause nur begrenzt aufzutreten. Zwei Turniere bestreiten die Ampertaler, eines davon ist das in der Domstadt. „Das Turnier ist natürlich ein fixer Termin“, betont TSV-Abteilungsleiter Philipp Jordan. An sich hat der Hype in Bezug auf den Budenzauber deutlich nachgelassen. Das Stelldichein der Landkreis-Fußballer wollen sich aber auch die Allershausener nicht entgehen lassen. In der Vorrundengruppe B trifft der TSV neben dem SVA Palzing unter anderem auf den Kreisliga-Club SV Lohhof, der sich bei der jüngsten Auflage des Turnieres den zweiten Platz gesichert hatte. Verstecken wollen sich die Allershausener aber nicht: „Das Halbfinale ist schon das Ziel“, gibt Jordan als Marschroute aus.
Ansonsten freuen sich die Ampertaler auf das besondere Ambiente in der Luitpoldsporthalle. Starke Mannschaften aus der Kreis- und Bezirksliga sind dabei, „das macht die besondere Atmosphäre aus“, sagt Jordan. Wie weit diese das aktuell beste Freisinger Kreisliga-Team trägt, wird sich zeigen.