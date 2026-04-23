„Wer sich versteckt, verliert“: SF Düren nehmen Aufgabe in Merten an

Die Sportfreunde Düren wollen ihre Durstrecke in Merten beenden. – Foto: Boris Hempel

Das Aufeinandertreffen zwischen dem SSV Merten und Herausforderer Sportfreunde Düren am 24. Spieltag der Mittelrheinliga geht mit einer klaren Rollenverteilung einher: Während die Hausherren als Tabellenfünfter favorisiert in die Begegnung gehen und ihre Serie von vier ungeschlagenen Partien in Serie ausbauen wollen, kämpfen die Sportfreunde im Tabellenkeller um jeden Punkt. Die vergangenen vier Ligaduelle musste sich der Tabellenvierzehnte allesamt geschlagen geben, weshalb es an der Zeit ist, der Durstrecke ein Ende zu setzen.

„Die Rollen sind klar: Rechnerisch ist zwar der Klassenerhalt noch möglich, auch weil die SpVg Porz das Rennen offen lässt, aber die Rechnerei lenkt uns ab. Es nützt nichts, wenn die Konkurrenz patzt, wir aber selbst nicht punkten. Wir haben genug damit zu tun, selbst ein gutes Spiel auf den Platz zu bringen“, erklärt der Chefcoach unmissverständlich. Dass der SSV Merten jedoch eine schwere Hürde darstellt, unterstreicht der 37-Jährige ebenso eindeutig: „Merten gehört zu den schwierigsten Auswärtsspielen in dieser Liga. Im Hinspiel (0:4) hat man gesehen, wie wir früh eiskalt erwischt wurden. Die Liga zeichnet aus, dass die Mannschaften nicht viele Gelegenheiten brauchen, um Tore zu erzielen“, lässt der Aufstiegstrainer warnend verlauten.

Sowohl gegen den SSV Bornheim (1:3), den FC Hennef 05 (1:3), den Siegburger SV 04 (1:4) und den VfL Vichttal (1:6) mussten sich die Sportfreunde Düren zuletzt geschlagen geben. Allen voran die Pleite gegen den direkten Konkurrenten aus Hennef wog besonders schwer. Durch die Sieglos-Serie ist der Abstand auf das rettende Ufer zugleich auf sieben Punkte angewachsen, weshalb die Sportfreunde gut daran täten, der Durstrecke schleunigst ein Ende zu setzen. Das weiß auch Übungsleiter Marcel Demircan, der die Ausgangssituation seiner Elf vor der Partie in Merten wie folgt einordnet:

Merten richtet den Blick in Richtung Spitzenplätze

Während es für die Gäste aus Düren somit um überlebenswichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geht, hat der Kontrahent aus Merten noch große Ziele. Mit aktuell 43 Punkten auf der Habenseite belegt der SSV den fünften Tabellenrang, schielt nach den erfolgreichen Spielen der vergangenen Wochen auf die Top-Plätze. Der VfL Vichttal (46 Punkte), der SV Eintracht Hohkeppel (48 Punkte) und der Siegburger SV (49 Punkte) erscheinen noch in Reichweite. Dass der amtierende Vizemeister ein klares tabellarisches Ziel halt, stellt Cheftrainer Bünyamin Kilic im Vorfeld des Heimspiels gegen Düren wiederholend klar:

„Wir haben noch sieben Spiele vor der Brust, wollen so viele wie möglich davon gewinnen und uns im oberen Tabellendrittel festsetzen, um die Saison auch dort zu beenden. Ziel bleibt ein Platz unter den ersten fünf und dadurch, dass die Top-vier noch viele Spiele gegeneinander haben, ist es sicher möglich, noch ein bis zwei Plätze gutzumachen“, hebt der 39-jährige Übungsleiter die Ambitionen Mertens hervor.

Das Duell gegen Abstiegskandidaten will der SSV dabei ähnlich wie das Aufeinandertreffen gegen den FC Hennef in der Vorwoche (4:0) angehen: „Wir können personell aus dem vollen Schöpfen. Nach der guten zweiten Halbzeit gegen Hennef können wir nun befreit und ohne Druck aufspielen. Nichtsdestotrotz sind wir uns bewusst, dass Düren noch gegen den Abstieg kämpft und diverse Mannschaften auf uns schauen werden“, betont Kilic und schlussfolgert: „Wir wollen uns nichts nachsagen lassen und werden alles raushauen.“

Demircan: „Werden uns nicht verstecken“

Merten geht demnach als haushoher Favorit in die Begegnung, die Sportfreunde wollen ihre Außenseiterchance dennoch nutzen. Vor dem Hintergrund, dass der Abstiegskandidat mit einem Überraschungsdreier in Merten Druck auf Konkurrent Porz ausüben könnte, will Übungsleiter Demircan die Partie dementsprechend mutig angehen: „Wir werden uns dort nicht verstecken, denn wer sich versteckt, wird verlieren. Wir wollen mitspielen, müssen aber auch lernen zu leiden, weshalb wir das Training mit größeren Feldern angepasst haben. Ich gehe davon aus, dass Merten viel den Ball haben wird und wir jagen müssen“, vermutet Demircan und bilanziert: „Wir müssen in der Birne klar bleiben, da wir weniger Ballbesitz haben werden und Merten ein starkes Gegenpressing spielt.“ Wer dann schlussendlich die Nase vorne haben wird, bleibt abzuwarten. Anstoß der Partie in der Mertener MerKur Arena ist um 16 Uhr.