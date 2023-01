Wer sich für das Dülkener Masters qualifiziert Ausgefallene Stadtmeisterschaften, Teilnehmer per Losverfahren und der Zeitplan für das Frauen- und Männerturnier. Alle Infos zum Masters in Dülken.

Zwei Jahre in Folge musste das Dülkener Hallenmasters coronabedingt ausfallen, nun kehrt das Traditionsturnier vom 20. bis 22. Januar zurück in den Terminkalender. Allerdings ergeben sich für das Organisationsteam dieses Mal erheblichen Probleme, Teilnehmer für das Turnier zu finden – denn diverse Hallenmeisterschaften als Qualifikationsturniere für das Masters fielen in diesem Winter aus. Eine Übersicht über alles Wissenswerte zum diesjährigen Dülkener Masters.

Aus wie vielen Stadtmeisterschaften setzt sich das Teilnehmerfeld des Masters in Dülken zusammen?

Die Teilnehmer am Masters setzen sich in diesem Jahr aus den Hallenstadtmeisterschaften in Mönchengladbach, Krefeld und Viersen zusammen. Normalerweise gehören auch die Turniere in Nettetal, Schwalmtal, Kempen und Willich dazu, die in diesem Jahr allerdings ausgefallen sind.

Wie ergeben sich die Teilnehmer aus den abgesagten Stadtmeisterschaften?

In Nettetal kontaktierte Cheforganisator Andreas Debock alle Teams, um die Teilnehmer per Losverfahren zu ermitteln. Die Resonanz hielt sich dabei in Grenzen. „Insgesamt waren vier Mannschaften dabei, die am Masters teilnehmen wollten“, sagt Debock. Den Zuschlag erhielten die beiden B-Ligisten BSV Leutherheide und SuS Schaag. Ein Grund für die Nichtteilnahme der anderen Mannschaften war dabei der Nachholspieltag der Kreisliga A und Oberliga Niederrhein, der für den 29. Januar angesetzt ist – eine Woche zuvor steht das Masters an. Damit fehlt mit Union Nettetal der Titelverteidiger der vergangenen Austragung 2020. Nach dem Ausfall der Schwalmtal-Meisterschaft sollte dort ebenfalls das Los entscheiden. Das Interesse war allerdings so gering, dass der SC Niederkrüchten und SC Waldniel ohne Konkurrenz ins Teilnehmerfeld gerutscht sind. Die Schwalmtal-Meisterschaft wurde zuvor wegen mangelnden Interesses der Vereine abgesagt. Aus Kempen und Willich haben sich aktuell noch keine Teilnehmer für das Masters gemeldet.

Wie setzt sich das Teilnehmerfeld insgesamt zusammen?

Insgesamt 16 Mannschaften spielen um den Titel. Neben den nun schon feststehenden Teams aus Leutherheide, Schaag, Niederkrüchten und Waldniel sind die beiden Finalisten aus den Hallenstadtmeisterschaften in Mönchengladbach, Krefeld und Viersen automatisch gesetzt. Da in diesem Jahr mehrere Qualifikationsturniere ausfielen, bekommt der Drittplatzierte aus Mönchengladbach ebenfalls einen festen Startplatz. „Dies ist aber eine Ausnahme“, sagt Debock. Bedeutet: Aus Mönchengladbach sind Mennrath, Wickrath und Furious Futsal qualifiziert. In der Vergangenheit war der Dritte aus Mönchengladbach allerdings zumeist ebenfalls beim Masters dabei, da er eine Wildcard erhielt. Vier dieser Wildcards gibt es auch in diesem Jahr, eine davon geht bereits an Bezirksligist SC Teutonia Kleinenbroich. Eine Besonderheit in Viersen: Sollte der Dülkener FC beim Turnier das Finale erreichen, wäre auch der Drittplatzierte aus Viersen beim Masters dabei. Denn Dülken ist als Ausrichter ohnehin qualifiziert.

Inwiefern hat das Abschneiden bei der jeweiligen Meisterschaft Einfluss auf die Gruppeneinteilung beim Masters?