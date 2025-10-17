Wer setzt sich die Oberpfälzer Ü32-Krone auf?

Immer etwas unter dem Radar läuft der Spielbetrieb der A-Senioren (Altersklasse Ü32). In der Oberpfalz ist die Punkterunde hier in drei Kreisliga-Staffeln gegliedert. Mittlerweile ist die Regelsaison auch schon wieder beendet. Vorhang auf für das große Finale. An diesem Samstag messen die Sieger der drei Kreisligen im Modus jeder jeden jeden die Kräfte. Der Triumphator darf sich Bezirksmeister 2025 nennen. Schauplatz ist die Sportanlage des SV Obertraubling im Kreis Regensburg. Der Startschuss fällt um 14 Uhr.

Eines steht schon vorab fest: Der diesjährige Bezirksmeister wird erneut aus dem Regensburger Spielkreis kommen. Wer ist mit von der Partie? Da wäre einmal der gastgebende SV Obertraubling, der die Kreisliga Ost mit 31 Punkten und 57:21 Toren aus zwölf Spielen gewann. Die SG BSC/VfB Regensburg holte sich den Titel in der Kreisliga Mitte mit 32 Punkten und 38:16 Toren aus zwölf Spielen. Das Trio wird vom TV Riedenburg vervollständigt, der als Titelverteidiger an den Start geht. Die Altmühltäler siegten in der Kreisliga West mit 25 Punkten und 39:13 Toren aus zehn Spielen. In jeder Liga spielten sieben Mannschaften eine Hin- und Rückrunde aus – wobei es in der Staffel West einen Rückzug gab.



Das erste Match am Samstag bestreiten der TV Riedenburg und der SV Obertraubling um 14 Uhr. Anschließend müssen die Riedenburger sofort wieder ran, treffen um 15 Uhr auf die SG BSC/VfB Regensburg. Im dritten und letzten Spiel des Tages (Anstoß 16 Uhr) duellieren sich Obertraubling und die SG BSC/VfB. „Der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl sorgt der SV Obertraubling. Gespielt wird zwei Mal 25 Minuten je Spiel auf Großfeld. Anschließend erfolgt die Siegerehrung“, teilt Bezirks-Seniorenspielleiter Christian Wolfram mit.



Wolfram übernahm dieses Amt nach dem überraschenden Tod von Hans Dammer Ende Januar 2024. „Es läuft alles sehr ruhig und harmonisch. Die Arbeit hält sich in Grenzen“, berichtet Wolfram, der für Samstag nicht den einen Favoriten sieht: „Die drei Ligen sind nicht zu vergleichen. Ich habe da keinen Favoriten.“