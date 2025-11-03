"Wer seine Chancen nicht nutzt..." Punkteteilung im Göttinger Derby

„Unterm Strich bin ich doch etwas enttäuscht, dass wir hier keine drei Punkte mitgenommen haben“, erklärte Brinkwerth nach Abpfiff. „Die erste Halbzeit war wirklich sehr gut von uns, haben kaum etwas zugelassen. Dass es gegen die defensiv starke SVG schwer wird, zu Torchancen zu kommen, war uns klar.“

Die Gäste kontrollierten das Spiel über weite Strecken der ersten Hälfte und gingen kurz vor der Pause verdient durch Lennart Sieburg (43.) in Führung. Zuvor hatten sie bereits mehrere gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen – unter anderem vergab Mercurios Hanna freistehend aus kurzer Distanz. „Von den Spielanteilen her war alles gut, spielerisch war alles gut, wir haben uns trotzdem die ein oder andere sehr gute Torchance erarbeitet. 1:0 geht vollkommen in Ordnung – aus unserer Sicht vielleicht ein Tor zu wenig.“

Nach dem Seitenwechsel kam die SVG besser ins Spiel. „Zweite Halbzeit fing recht ausgeglichen an, SVG wurde etwas mutiger, hat schneller nach vorne gespielt“, so Brinkwerth. Nach einer zunächst abgewehrten Ecke glich Maximilian Werner (58.) für die Gastgeber aus – ein Treffer, der aus Sicht des 05-Trainers vermeidbar war: „Das 1:1 fiel ein bisschen aus dem Nichts. Eine Ecke, die abgewehrt wurde, wurde wieder reingebracht – als Bogenlampe, schwer zu verteidigen und sehr ärgerlich für uns.“

In einer zunehmend zerfahrenen Partie sorgte dann eine strittige Szene für Diskussionen: Jannis Wenzel wurde auf dem Weg Richtung SVG-Tor festgehalten – zur Verwunderung vieler blieb es bei Gelb statt Rot. „Eigentlich klare rote Karte, selbst der gegnerische Spieler hat sich schon bei unserem Spieler verabschiedet. Aber der Assistent und Schiedsrichter haben es tatsächlich geschafft, daraus eine gelbe zu machen.“

Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Beide Teams hatten den Siegtreffer auf dem Fuß – erst rettete ein 05-Verteidiger auf der Linie, kurz darauf scheiterte Harut Hayreptyan frei vor SVG-Keeper Jannik Strüber. „Da wäre eigentlich der Sieg für uns möglich gewesen. Aufgrund der ersten Halbzeit hadere ich schon damit, dass wir nicht gewonnen haben,“ resümierte Brinkwerth.

Sein Fazit fiel entsprechend gemischt aus: „In der zweiten Halbzeit haben wir uns selbst zuzuschreiben, dass wir nicht mehr die Kompaktheit und Sicherheit im Passspiel hatten wie zuvor. Aber wer seine Chancen nicht reinmacht, der hat es dann vielleicht auch nicht verdient zu gewinnen. Von daher geht das 1:1 wohl in Ordnung.“

Da Gifhorn und Vorsfelde ihre Auswärtsspiele jeweils gewinnen konnten, mussten beide Göttinger Teams etwas abreißen lassen zur Tabellenspitze. Für die SVG geht es dann am Sonntag mit dem nächsten Topspiel in Gifhorn weiter. Die 05er empfangen zu späterer Stunde am Sonntag den Abstiegskandidaten SV Lengede.